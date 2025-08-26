Chinas Elektroauto-Industrie investiert erstmals mehr im Ausland als zu Hause

Chinesische Unternehmen aus der Elektroauto-Branche haben 2024 erstmals mehr im Ausland investiert als im Inland. Laut den Analysten der Rhodium Group flossen rund 16 Milliarden US-Dollar in ausländische Projekte, überwiegend in die Batterieproduktion. Im Vergleich dazu wurden rund 15 Milliarden US-Dollar im Inland investiert. Rhodium sieht einen „historischen Wandel“, nachdem zuvor etwa 80 Prozent der Investitionen innerhalb Chinas verblieben waren.

Hintergrund dieser Entwicklung ist ein zunehmend gesättigter Markt in China sowie ein dort anhaltender Preiskrieg, der die Gewinnspannen entlang der gesamten Lieferkette schmälert. Hinzu kommt, dass Unternehmen durch den Bau von Produktionsstätten in Europa und den USA hohe Zölle umgehen wollen. Auch die Forderung ausländischer Kunden nach lokalisierten Lieferketten spielt eine Rolle.

„Die Tatsache, dass Auslandsinvestitionen nun die Inlandsinvestitionen übertreffen, spiegelt einen gesättigten chinesischen Markt und den strategischen Reiz wider, im Ausland höhere Renditen zu erzielen“, sagte Armand Meyer, Senior Research Analyst bei Rhodium und Mitautor des Berichts, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Etwa drei Viertel der Auslandsinvestitionen stammten laut den Analysten von Batterieherstellern, was auf die kapitalintensive Struktur der Branche hinweist. Große Anbieter folgen dabei häufig Kunden wie Tesla und BMW. Gründe sind unter anderem hohe Transportkosten und die Nachfrage nach lokaler Produktion.

Ausländische Projekte sind dabei nicht nur teurer, sondern benötigen auch mehr Zeit und unterliegen stärkeren politischen und regulatorischen Risiken. Laut Rhodium wurden bislang nur 25 Prozent der angekündigten E-Fahrzeug-Produktionsprojekte im Ausland fertiggestellt, gegenüber 45 Prozent bei Projekten innerhalb Chinas. Zudem werden inländische Projekte schneller initiiert: Während Batteriefabriken in China oft binnen drei bis zwölf Monaten mit dem Bau beginnen, dauert es im Ausland meist zehn bis 24 Monate, so Rhodium.

Die globale Expansion chinesischer Elektrofahrzeug-Unternehmen stößt auf strukturelle Herausforderungen wie ungleichmäßige Nachfrage nach Stromern und Widerstand in Märkten wie der EU. Gleichzeitig sieht sich die Branche mit wachsender Sorge der chinesischen Regierung konfrontiert. Diese befürchtet Technologietransfer, Arbeitsplatzverluste und eine mögliche Deindustrialisierung, was laut Bloomberg in Zukunft zu strengeren Kontrollen bei Auslandsinvestitionen führen könnte.