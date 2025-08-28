Nanuq und Helio starten Beteiligungsmodell für Lkw-Ladenetz

Die deutschen Unternehmen Nanuq und Helio wollen gemeinsam den Ausbau des Lkw-Ladenetzes in Deutschland vorantreiben. Dafür haben sie ein neues Beteiligungsmodell entwickelt, das Bürger und den Mittelstand in die Finanzierung einbindet – ähnlich wie es bei dezentralen Solaranlagen bereits praktiziert wird. Ziel ist es, privates Kapital zu mobilisieren, um die Infrastruktur zu schaffen, die aufgrund hoher Vorlaufkosten bislang nur schleppend vorankommt.

Die ersten Lkw-Ladepunkte aus der Kooperation sollen noch in diesem Jahr an Logistikstandorten in Nord- und Westdeutschland errichtet werden, wie das Portal Electrive berichtet. Dabei übernimmt Nanuq aus Düsseldorf die Planung, den Bau und Betrieb der Ladestationen. Helio aus Hamburg kümmert sich um die Strukturierung der Investitionen, sodass diese für private Anleger attraktiv sind. Das neue Modell sieht vor, dass Logistikunternehmen ohne eigene Investitionen die Ladeinfrastruktur nutzen und pro geladener Kilowattstunde bezahlen.

Die Initiatoren erklären, dass dieses Modell nicht nur den Ausbau des Ladenetzes beschleunigen soll, sondern gleichzeitig privates Kapital sinnvoll in die Energiewende einbinde und lokale Wertschöpfung schaffe. Zugleich versprechen sie sich durch die Einbindung von Bürgern und mittelständischen Investoren eine höhere Akzeptanz für Energieprojekte, da diese direkt an der Infrastruktur beteiligt sind.

Fabrice Kathmann, Geschäftsführer Nanuq: „Der Umstieg auf elektrische Lkw scheitert heute weniger am Willen der Unternehmen als an der Realität: fehlende Ladepunkte, hohe Investitionskosten und komplexe Genehmigungsprozesse. Mit unserem Truck‑Charging‑as‑a‑Service‑Modell nehmen wir Logistikern genau diese Hürden ab.“

„Mit Solarparks und Batteriespeichern haben wir gezeigt, dass Bürger:innen und Mittelstand die Energiewende tragen können und davon profitieren können. Ladeinfrastruktur ist der nächste logische Schritt: Wir schaffen ein Beteiligungsmodell, das Kapital und Wirkung verbindet“, so Fabio Griemens, Gründer von Helio.