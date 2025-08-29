Ford-Chef will elektrifizierten Super-Offroader

Bei Ford denkt man über einen Offroad-Supersportwagen mit einem elektrifizierten Antrieb nach. CEO Jim Farley stellt sich laut Automotive News ein Hochleistungsfahrzeug vor, das beim Wüsten-Langstreckenrennen Rallye Dakar mithalten könnte.

„Niemand hat jemals einen Supersportwagen für Schotter, Sand und Dreck gebaut“, so Farley in einem Podcast. „Ich denke intensiv darüber nach, und normalerweise kommt dabei etwas heraus.“ Er dränge seine Ingenieure dazu, ein Konzept für einen „1.000 PS starken, teilweise elektrischen, vollständig digitalisierten“ Supersportwagen zu entwickeln, der auch das unwegsamste Gelände bewältigen kann.

Der Konzernchef sieht ein solches Projekt als Kronjuwel der Ford-Modellpalette mit Allradantrieb, zu der beispielsweise der SUV Bronco und die leistungsgesteigerte Variante Raptor R des Pick-up-Trucks F-150 gehören. „Das wäre eine großartige Richtung für unser Unternehmen“, sagte Farley über einen Offroad-Supersportwagen und verwies auf Kunden, die für einen besonders potenten Raptor über 100.000 Dollar ausgäben.

Der von Farley anvisierte Super-Offroader könnte sogar über 300.000 Dollar kosten und in limitierter Stückzahl angeboten werden. „Ich möchte die Dakar viel lieber gewinnen als die Formel 1“, erklärte der Manager. „Ich möchte, dass wir ein Fahrzeug bauen, mit dem alle Menschen erleben können, wie es ist, Freude am Fahren zu haben, egal was vor einem liegt.“