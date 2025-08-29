Umfrage: Mehrheit für staatliche Förderung bei inländischer Produktion von Batteriespeichern

Die Mehrheit der Bevölkerung spricht sich laut einer repräsentativen Umfrage sowohl für die staatliche Förderung bei der hiesigen Produktion von Batteriespeichern als auch bei deren Einsatz im Gewerbe aus.

Konkret sind 74 Prozent dafür, dass der Staat mit finanzieller Förderung dafür sorgt, dass mehr Batteriespeicher in Deutschland produziert werden. Ebenfalls 74 Prozent stimmten der Aussage zu, die EU solle dafür sorgen, dass mehr Batteriespeicher in Europa hergestellt werden.

Derzeit dominiert bei der Speicher-Produktion China. Der Aussage „Die Produktion von Batteriespeichern in China ist für die deutsche Wirtschaft unproblematisch“ stimmte nur rund ein Drittel (35 %) zu. Ebenso viele bewerten dies neutral, 30 Prozent stimmten der Aussage nicht zu.

Zustimmung gibt es für Batteriespeicher statt Dieselaggregate: Wenn Unternehmen auf fossile Notstromlösungen zugunsten von Batteriespeichern verzichten, wird das von 71 Prozent positiv bewertet, nicht einmal 5 Prozent sehen dies negativ. Drei Viertel (74 %) erklärten, sich als Kunden oder Mitarbeiter wohler zu fühlen, wenn ein Unternehmen im Notfall Stromausfälle mit Batteriespeichern überbrücken kann. Männer (74,2 %) und Frauen (73,6 %) waren in ihrer Bewertung nahezu gleichauf.

Beim gleichzeitigen Einsatz von Batteriespeichern und Solarenergie in Unternehmen wird von den Deutschen als Nutzungsszenario vor allem die Notstromversorgung bei Blackouts gesehen (53 %), gefolgt von der Nutzung bei wenig Sonnenschein (49 %) sowie zur Nutzung bei Lastspitzen, wenn viel Strom benötigt wird (44 %, Mehrfachantwort möglich). Dass der deutsche Staat es fördern sollte, wenn Unternehmen Solarenergie und Batteriespeicher einsetzen, gaben 75 Prozent der Befragten an und rund 5 Prozent stimmten nicht zu.

„Batteriespeicher haben in der Praxis Vorteile für die Industrie, etwa im Lastspitzen-Management, aber auch als Energie-Backup im Gewerbe. Deutschland ist bei der Speichernutzung erst am Anfang. Doch gute Gründe dafür gibt es viele; vom notwendigen Ausbau des Stromsystems bis zur Zunahme von E-Auto-Flotten werden dezentral organisierte aber ganzheitlich gedachte Energielösungen an Bedeutung gewinnen“, so Florian Resatsch, CEO vom B2B-Energieanbieter Elevion Green, der die Umfrage in Auftrag gegeben hat.

Deutlich macht die Befragung auch: Bisher sind Batteriespeicher vor allem noch aus dem privaten Einsatz bekannt. 39 Prozent gaben an, sie daher zu kennen, 28 Prozent aus dem Einsatz im Gewerbe. Hoch ist vor allem der Anteil der Frauen, die bisher noch gar nicht vom Einsatz von Batteriespeichern gehört haben (Männer: 23 %, Frauen: 43 %).