Neues Tesla Model Y Performance für 61.990 Euro bestellbar

Tesla hat die Sportversion des seit Anfang des Jahres umfangreich überarbeitet angebotenen Model Y vorgestellt. Das Model Y Performance ist auch schon in Deutschland bestellbar.

„Aufbauend auf den Verbesserungen der neuen Model Y Baureihe maximiert das neue Model Y Performance nach umfassender Überarbeitung Effizienz, Komfort, Konnektivität und Sicherheit“, so der US-Elektroautobauer. „Gleichzeitig präsentiert es sich mit einem überarbeiteten Innenraum und einer sorgfältig aufgewerteten Karosserie, um Raffinesse, Stil und Leistung auf das nächste Level zu bringen.“

Die Performance-Variante soll sich durch „überlegene Leistung, Geschwindigkeit und Handling“ auszeichnen, aber auch mit hohem Komfort und Alltagsnutzen punkten. „Jedes Performance-Modell zeichnet sich durch ein Upgrade-Paket aus, das für anspruchsvolle Fahrer konzipiert wurde, die höchste Qualität suchen“, heißt es.

Zusätzlich zu den Merkmalen, die serienmäßig in allen Model Y zu finden sind, bietet das neue Model Y Performance

spezifische Frontmaske, „überarbeitet für Hochgeschwindigkeitsleistung“

spezifische Heckschürze, „überarbeitet für Hochgeschwindigkeitsleistung“

neue geschmiedete Felgen 21-Zoll Arachnid 2.0 mit unterschiedlichen Formaten hinten vorn und integrierten Aero-Radkappen für verbesserte Effizienz

rote Performance-Bremssättel

Performance-Emblem an der Heckklappe

Bodenleuchten mit Performance-Emblem

Front- und Heckmaske sowie Spiegelkappen mit Finish in Hochglanz-Schwarz

Karbonfaser-Spoiler für erhöhte Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

Performance-Vordersitze mit elektrisch verstellbaren Oberschenkelstützen

Karbonfaser-Armaturenbrett- und Türblenden

Aluminiumpedale

Darüber hinaus enthält ein neuer 16-Zoll-Touchscreen mit schmaleren Einfassungen und höherer Auflösung den Angaben nach fast 80 Prozent mehr Pixel als das 15,4-Zoll-Display anderer Varianten des Model Y. Das soll für ein flüssigeres „und wirklich immersives Bildgeschehen“ sorgen.

„All diese Upgrades verleihen dem Model Y Performance ein markantes und souveränes Aussehen, wodurch es auf der Straße sofort erkennbar ist und gleichzeitig dem eleganten und funktionellen Signature-Design von Tesla treu bleibt“, wirbt die Marke.

338 kW/460 PS Leistung, 580 km Reichweite

Das neue Model Y Performance mit Allradantrieb kommt auf 338 kW/460 PS Systemleistung. Damit beschleunigt es in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Der Verbrauch wird mit 16,2 kWh/100 km angegeben, was eine Reichweite von 580 Kilometern nach WLTP-Norm ermöglicht. „Damit ist es eines der effizientesten Hochleistungs-Elektrofahrzeuge, die heute auf der Straße sind“, unterstreicht der Hersteller.

Die Energie für den Antrieb kommt von einem verbesserten Batteriepack, das mit neuen Zellen für höhere Energiedichte ausgestattet ist. Es liefert laut Tesla mehr Energie ohne zusätzliches Gewicht. „Die hochmoderne Performance-Antriebseinheit zeichnet sich durch mehr Drehmoment, Leistung und einen verbesserten Wirkungsgrad aus. Durch diese Technologie greifen höhere Wärme- und Leistungsgrenzen als bei den Vorgängergenerationen, wodurch das neue Model Y Performance eine noch fulminantere Beschleunigung und eine erhöhte Höchstgeschwindigkeit gewährt – ohne Abstriche bei der Energieeffizienz.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Das neue Model Y Performance profitiere zudem von einer verbesserten Fahrwerks-Hardware, die auf die erhöhte Leistung des Antriebsstrangs abgestimmt ist. „Neue Federn, Stabilisatoren und Buchsen sorgen für ein Fahrwerk, das intuitiver und reaktionsfähiger ist“, so die Entwickler. Das von dem Unternehmen entwickelte adaptive Fahrwerk nutzt einen neuen Steueralgorithmus. Dieser soll für ein ausgewogenes Fahrverhalten und eine für alle Fahrszenarien optimierte Fahrwerksansprache sorgen. Das Fahrwerk passt sich dabei in Echtzeit an Fahrersignale und Fahrbahnbedingungen an.

„Dank der überlegenen Tesla-Expertise in der nahtlosen Integration von Hard- und Software kann das neue Model Y Performance anpassbare Fahrmodi anbieten, die sich auf das adaptive Fahrwerk, den Stabilitätsassistenten, die Traktion und Fahrdynamik auswirken“, heißt es weiter. „Diese Modi gewähren mehr Freiheit und ein noch packenderes Fahrerlebnis, um sich der jeweiligen Stimmung des Fahrers anzupassen. Alle Einstellungen sind über den intuitiven Touchscreen in der Mitte leicht zugänglich, wodurch schnelle Anpassungen der Fahrdynamik möglich sind.“

Das neue Model Y Performance ist in Deutschland als künftiges Topmodell für 61.990 Euro erhältlich. Daneben gibt es noch die Grundversion mit Heckantrieb für 44.990 Euro sowie zwei weitere Ausführungen neben der Sportversion mit Allradantrieb zu Preisen ab 49.990 und 52.990 Euro. Alle Model Y inklusive des neuen Model Y Performance werden in der hiesigen Fabrik von Tesla in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin produziert. Das besonders sportliche Model Y soll ab September ausgeliefert werden.