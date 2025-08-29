Nissan stellt Interstar-e als umgebauten Campervan vor

Nissan stellt beim Caravan Salon 2025 in Düsseldorf den Interstar als umgebauten Campervan vor. Der Umbaupartner Eifelland präsentiert verschiedene Lösungen, die auf dem großen Nissan-Transporter aufbauen. Neben dem Interstar mit Dieselantrieb kann man vor Ort auch die vollelektrische Variante Interstar-e in Kombination mit einer 87-kWh-Batterie besichtigen.
Unabhängig vom Antrieb verfügen die Campervans in allen Ausführungen über ein großes festverbautes Bett mit Lattenrost, eine Matratze und Liegefläche von ca. 1,9 x 1,6 Metern sowie eine Küchenzeile mit Kompressorkühlschrank, Gasherd und Spülbecken. Zudem bieten die in Manufakturarbeit gefertigten Camper eine Zuladung von bis zu 900 Kilogramm sowie knapp 2,6 Kubikmeter Stauraum bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.
Alle Varianten des Interstar sind mit Sicherheitssystemen ausgerüstet, darunter ein Notbremsassistent, ein Müdigkeitswarner, ein Reifendruck-Kontrollsystem und ein Anhänger-Stabilisierungssystem.
Wie für alle seine Nutzfahrzeuge gewährt Nissan auch auf den Interstar eine europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Sie umfasst eine Lackgarantie, Originalteile und -zubehör sowie eine Pannenhilfe. Für die Elektrovariante gilt darüber hinaus eine Acht-Jahres-Garantie auf die Batterie.
Der neue Interstar biete Kunden sowie Auf- und Umbaupartnern ein umfangreiches Produktportfolio, wirbt Nissan. So seien für das Caravan-Segment etwa Varianten ohne Trennwand, dafür aber mit Drehsitzkonsole und versenkbarer Handbremse vorgesehen. Die Fünf-Jahres-Garantie des Basisfahrzeugs bleibt auch nach einem Umbau durch die Nissan-Aufbaurichtlinien erhalten.
Preise und weitere Details zum elektrischen Interstar-e als Campervan verrät Nissan nicht. Das regulär über 60.000 Euro kostende E-Modell bietet 105 kW (143 PS) Leistung und 300 Nm Drehmoment. Mit der großen 87-kWh-Batterie sind bis zu 460 Kilometer nach WLTP-Norm möglich. Schnellladen lässt sich an öffentlichen DC-Säulen mit bis zu 130 kW. AC-Laden ist mit bis zu 22 kW möglich.
Kommentare
David meint
Ich habe keine Ahnung, wie es Nissan geschafft hat, diese WLTP Werte zu erfinden. Das ändert aber nichts daran, dass der auf Langstrecke um 30 kWh pro 100 km fährt und somit unterwegs nach dem ersten Ladestop keine 200 km schafft. Da hilft nur der neidische Blick in die USA, wo auf Basis des Chevrolet Brightdrop Wohnmobile mit 173 kWh Akku entstanden sind, die echte 500 km mit 70 mph schaffen.
Jörg2 meint
Gasherd!?
Bei IKEA gibts preiswerte Induktionsplatten mit Kabel und Stecker dran. Damit kocht es sich dann, wasserdampfschwadenziehend, fettspritzend auch gut außerhalb des WoMo.
Oeyn@ktiv meint
Genau das habe ich auch gedacht. Warum nicht gleich vollständig elektrifizieren? Aber immerhin, es tut sich was. Ich bin gespannt, was sonst noch an e-Campern auf dem Caravan Salon zur Auswahl stehen.
Jörg2 meint
Irgendein WoWa ist mir die Tage untergekommen. Der hatte Kompressorkühli und Induktionskochplatte (leider nicht herausnehmbar).
Ja, eigentlich kann alles über Strom laufen. Beim E-WoMo sowieso. Beim WoWa hängt entweder ein Verbrenner mit eingebautem Generator (LiMa) dran oder das Teil steht auf dem Campingplatz und hat Landstrom oder (egal wo man steht) das BEV liefert Strom aus der Autobatterie. Wer möchte kann ja noch PV dazupacken und in der Sonne parken.
Ich vermute, der Gasmann in der Ausbaufirma hatte Mitspracherecht.
Wayne meint
Du musst halt einen großen Wechselrichter für die Umwandlung von DC zu AC einbauen, das macht es nicht einfach wegen Platz und Gewicht, was das Hauptproblem beim Womo ist.
Jörg2 meint
Bei Selbstausbau sicherlich.
Bei einem BEV-Womo sollte das im Basisfahrzeug schon geklärt sein. V2L über die Ladebuchse gibt es ja schon eine Weile. Bei manchen kommen da über 3kW AC raus.