Nissan stellt Interstar-e als umgebauten Campervan vor

Nissan stellt beim Caravan Salon 2025 in Düsseldorf den Interstar als umgebauten Campervan vor. Der Umbaupartner Eifelland präsentiert verschiedene Lösungen, die auf dem großen Nissan-Transporter aufbauen. Neben dem Interstar mit Dieselantrieb kann man vor Ort auch die vollelektrische Variante Interstar-e in Kombination mit einer 87-kWh-Batterie besichtigen.

Unabhängig vom Antrieb verfügen die Campervans in allen Ausführungen über ein großes festverbautes Bett mit Lattenrost, eine Matratze und Liegefläche von ca. 1,9 x 1,6 Metern sowie eine Küchenzeile mit Kompressorkühlschrank, Gasherd und Spülbecken. Zudem bieten die in Manufakturarbeit gefertigten Camper eine Zuladung von bis zu 900 Kilogramm sowie knapp 2,6 Kubikmeter Stauraum bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.

Alle Varianten des Interstar sind mit Sicherheitssystemen ausgerüstet, darunter ein Notbremsassistent, ein Müdigkeitswarner, ein Reifendruck-Kontrollsystem und ein Anhänger-Stabilisierungssystem.

Wie für alle seine Nutzfahrzeuge gewährt Nissan auch auf den Interstar eine europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer Laufleistung. Sie umfasst eine Lackgarantie, Originalteile und -zubehör sowie eine Pannenhilfe. Für die Elektrovariante gilt darüber hinaus eine Acht-Jahres-Garantie auf die Batterie.

Der neue Interstar biete Kunden sowie Auf- und Umbaupartnern ein umfangreiches Produktportfolio, wirbt Nissan. So seien für das Caravan-Segment etwa Varianten ohne Trennwand, dafür aber mit Drehsitzkonsole und versenkbarer Handbremse vorgesehen. Die Fünf-Jahres-Garantie des Basisfahrzeugs bleibt auch nach einem Umbau durch die Nissan-Aufbaurichtlinien erhalten.

Preise und weitere Details zum elektrischen Interstar-e als Campervan verrät Nissan nicht. Das regulär über 60.000 Euro kostende E-Modell bietet 105 kW (143 PS) Leistung und 300 Nm Drehmoment. Mit der großen 87-kWh-Batterie sind bis zu 460 Kilometer nach WLTP-Norm möglich. Schnellladen lässt sich an öffentlichen DC-Säulen mit bis zu 130 kW. AC-Laden ist mit bis zu 22 kW möglich.