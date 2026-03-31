ARI Motors bringt Elektro-Camper zum Selbstausbau auf den Markt

ARI Motors erweitert sein Portfolio um den 458 Pro als Campingmobil – das nach eigenen Angaben kleinste Wohnmobil Deutschlands. Das Unternehmen aus dem sächsischen Borna liefert allerdings nur das Elektrofahrzeug, den Innenausbau müssen die Kunden selbst bewerkstelligen.

„Wir haben uns gedacht: Wir bauen Foodtrucks, Kühlfahrzeuge, Kipper und Winterdienstfahrzeuge, warum nicht auch das kleinste Wohnmobil der Welt?“, erklärt ARI-Motors-Mitgründer Thomas Kuwatsch. „Unsere Kunden haben schon immer kreative Ideen gehabt, was man mit einem ARI 458 alles anstellen kann. Jetzt liefern wir die Basis, den Rest überlassen wir ganz bewusst der Fantasie unserer Kunden.“

Der Kofferaufbau des 458 Pro bietet eine bauartbedingte Innenstehhöhe von rund 1,85 Metern und ist damit nicht für jedermann geeignet. Dafür passe das Campingmobil in nahezu jede Parklücke, durch jede Altstadtgasse und auf jeden noch so kleinen Stellplatz, wirbt der Hersteller. Angetrieben wird „das kleinste Wohnmobil Deutschlands“ vom bewährten 15-kW-Elektromotor des ARI 458 Pro mit knapp 20 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 70 km/h. „Schnell genug für die Landstraße, gemütlich genug für den Campingurlaub“, wirbt der Hersteller.

Je nach Energiespeicher stehen Reichweiten von bis zu 230 Kilometern zur Verfügung. Mit dem standardmäßigen LiFePO4-Akkupack mit 15 kWh sind 120 bis 180 Kilometer möglich. Die größere Variante mit 23,5 kWh bringt es auf 180 bis 230 Kilometer. „Bei Betriebskosten von rund vier Euro pro 100 Kilometer und günstigen Versicherungskonditionen bleibt dabei mehr Reisekasse für die wirklich wichtigen Dinge übrig: Grillkohle, Marshmallows und Campingplatzgebühren“, wirbt ARI.

Das Konzept des 458 Pro Campingmobil setzt konsequent auf den Selbstausbau. ARI liefert das E-Fahrzeug mit allem, was es für ein autarkes Camping-Erlebnis im Miniaturformat braucht: 230-Volt-Innensteckdosen, eine Solaranlage auf dem Dach, eine Zusatzbatterie für die Bordversorgung sowie eine Wasserversorgung mit Frisch- und Abwassertank.

Was nicht geliefert wird: Bettgestaltung, Tisch und Küchenzeile. Hier sind laut ARI die Kunden gefragt, selbst kreativ zu werden. „Schließlich ist auf 2,8 Quadratmetern Ladefläche jeder Quadratzentimeter ein Statement. Ob klappbares Bett, ausziehbare Küche oder minimalistisches Zen Interieur mit Meditationskissen – der ARI 458 Pro Campingmobil ist die wahrscheinlich kompakteste Leinwand für Camper-Träume.“

„Wir wissen, dass unsere Kunden mindestens genauso erfinderisch sind wie wir“, sagt Kuwatsch. „Und ehrlich gesagt sind wir selbst gespannt, was dabei herauskommt. Wir rechnen mit originellen und kreativen Campingausbauten. Für diejenigen, die dennoch direkt losfahren möchten, bietet ARI Motors als erfahrener Fahrzeugausbauer auch eine reduzierte Variante an, die die Grundbedürfnisse des Campings bereits ab Werk erfüllt.“

Der ARI 458 Pro Campingmobil soll ab dem 1. Mai 2026 bestellbar sein. Der Preis startet ab 25.530 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.