Hyundai zeigt Konzeptstudie für zukünftigen vollelektrischen Camper auf Staria-Basis

Hyundai präsentiert das Staria Camper Concept. Die Konzeptstudie basiert auf dem neuen Staria Elektro und zeichnet sich laut den Südkoreanern durch ein überarbeitetes Design, einen modernisierten Innenraum, verbesserte Fahrdynamik und fortschrittliche Technologien aus. Sie soll zeigen, wie sich der Minivan zu einem hochwertigen Freizeitfahrzeug entwickeln könnte, das auf den europäischen Markt zugeschnitten ist.

Mit der Präsentation des Staria Camper Concept auf der Messe CMT (Caravan, Motor und Touristik) lädt Hyundai Camping-, Caravan- und Abenteuerfans ein, direktes Feedback zu geben. Diese Erkenntnisse sollen dazu beitragen, das Interesse am Staria als Camper-Van zu bewerten und in die mögliche Entwicklung einer Serienversion des Konzepts einfließen.

Das Staria Camper Concept wurde laut Hyundai entwickelt, um Komfort, Entspannung und Benutzerfreundlichkeit auf Reisen zu verbessern. Es vereine die umfangreiche Erfahrung des Unternehmens in der Entwicklung von Spezialfahrzeugen mit Fokus auf die realen Bedürfnisse von Campern.

Ein charakteristisches Merkmal sei das vollständig integrierte, elektrisch betätigte Aufstelldach, das im geparkten Zustand einen helleren, offeneren Wohnraum schaffe und den Zugang zum Küchenbereich verbessere. Das Aufstelldach sei so konstruiert, dass es die aerodynamische Effizienz des Staria bewahrt und gleichzeitig Windgeräusche und Turbulenzen während der Fahrt reduziert. Es sei aus dem gleichen hochwertigen Material in Wagenfarbe gefertigt wie der Rest des Daches und lasse sich mühelos per Knopfdruck hoch- und herunterfahren.

In das Aufstelldach des Staria Camper Concept ist ein leichtes 520-W-Solarpanel aus Verbundmaterial integriert, das den Angaben zufolge bei durchschnittlich fünf Sonnenstunden pro Tag bis zu 2,6 kWh Strom erzeugen kann. Das System könne die Reichweite verlängern oder die Autonomie abseits der Stromversorgung für abenteuerlustige Camper unterstützen, indem es Bordfunktionen wie einen 36-Liter-Kühlschrank, eine tragbare Dusche und das Kabinentemperaturregelsystem mit Strom versorgt und so längere, autarkere Reisen ermöglicht.

Um die Privatsphäre, Sicherheit und den allgemeinen Komfort während der Fahrt oder beim Ausruhen zu verbessern, wird beim Staria Camper Concept der Einsatz von elektronisch verstellbarem „Smart Glass“ im hinteren Teil der Kabine geprüft. Das System wird über ein spezielles Touchscreen-Modul gesteuert und ermöglicht die sofortige Einstellung der Transparenz und Tönung, während es im Vergleich zu herkömmlichem Glas eine deutlich verbesserte UV-, Wärme- und Schalldämmung bieten soll.

Im Innenraum können zwei Einzelsitze im vorderen Bereich um 180 Grad elektrisch gedreht werden, um einen geräumigen, loungeartigen Gemeinschaftsbereich zu schaffen. Im hinteren Bereich lassen sich die Sitze per Knopfdruck flach umklappen, wodurch der Innenraum schnell in einen Schlafbereich für zwei Personen verwandelt wird.

Eine mögliche Serienversion des Staria Camper Concept würde laut Hyundai auf dem Staria Elektro für den europäischen Markt basieren. Seine 800-Volt-Hochspannungsarchitektur ermöglicht unter optimalen Bedingungen eine DC-Schnellladung von 10 auf 80 Prozent in etwa 20 Minuten. „Der 160 kW (218 PS) starke Elektroantrieb mit Frontradantrieb liefert eine gleichmäßige, vorhersehbare Leistung bei sehr geringen Geräusch- und Vibrationswerten und sorgt so für ein ruhiges und kultiviertes Fahrerlebnis“, heißt es.

Für verbesserten Fahrkomfort und einen leiseren Innenraum, insbesondere auf langen Autobahnfahrten und unter wechselnden Beladungsbedingungen, verfügt der Staria Elektro über strukturelle Verbesserungen an der Vorder- und Hinterradaufhängung sowie zusätzliche schallabsorbierende Materialien. Mit einer geschätzten WLTP-Reichweite von bis zu 400 Kilometern mit einer einzigen Ladung zähle das Modell zu den E-Minivans mit der größten Reichweite seiner Klasse und unterstreiche damit die Eignung als Grundlage für einen Premium-Elektro-Camper, so der Hersteller.