Skoda präsentiert moderne Neuinterpretation des Felicia Fun

Skoda hat eine moderne Neuinterpretation des Felicia Fun präsentiert – ein Pick-up-Truck, der zwischen 1997 und 2000 produziert wurde und durch seine auffällige Gestaltung Kultstatus erlangte. Der neue Entwurf stammt vom französischen Designer Julien Petitseigneur, der das historische Erbe des Modells mit dem aktuellen Skoda-Designansatz „Modern Solid“ kombiniert.

Die Originalversion der Felicia Fun basierte technisch auf der Felicia-Pick-up-Baureihe, unterschied sich jedoch durch besondere Merkmale. Dazu zählte etwa eine verschiebbare Trennwand hinter den Vordersitzen, die zwei zusätzliche Sitzplätze unter freiem Himmel ermöglichte. Alle 4.216 gebauten Fahrzeuge waren in Gelb lackiert, lediglich Anbauteile wie Stoßfänger oder Schweller konnten farblich abgesetzt sein.

Petitseigneurs Entwurf greift viele dieser Elemente auf und verbindet sie mit modernen Akzenten. „Das ursprüngliche Auto war wirklich unterhaltsam und ungewöhnlich, nicht nur für Skoda. Für ein Freizeitprojekt war es für mich die naheliegende Wahl“, erklärte er.

Die Front orientiert sich klar an heutigen Elektro-Studien der Marke, etwa durch die Tech-Deck-Maske und T-förmige LED-Leuchten im Stil der Vision 7S. Welcher Antrieb bei dem Konzept zum Einsatz kommt, spezifiziert Skoda allerdings nicht. Am Heck setzt sich dieses Design fort, ergänzt durch pinkfarbene Rückleuchten, die mit einem durchgehenden Leuchtband im Stil der 1990er-Jahre verbunden sind. Weitere pinke Akzente finden sich im Markenlogo, an den Felgen und in der Tönung der Scheiben.

Die Karosserie des Entwurfs wurde insgesamt breiter gestaltet, mit großen Rädern, schwarzen Radhausverkleidungen und einem auffälligen Kontrastspoiler. „Proportionen und robustere Details sind die zentralen Modern-Solid-Merkmale meines Vorschlags“, betonte Petitseigneur.

Im Innenraum trifft ebenfalls Retro auf Moderne. Ein durchgehender Bildschirm im Cockpit übernimmt die Linienführung aktueller Modelle, zeigt jedoch eine Benutzeroberfläche, die an 1990er-Videospiele und klassische Röhrenmonitore erinnert.

Für die Umsetzung seines Designs setzte Petitseigneur auch auf digitale Werkzeuge. „Ich habe die Gelegenheit genutzt, bei diesem Projekt KI-Tools auszuprobieren“, so der Designer. Er arbeitete mit Prompts, um erste Ideen zu generieren, die er anschließend manuell weiterentwickelte. Die gesamte Konzeptphase nahm etwa zwei Wochen in Anspruch und fand überwiegend in abendlichen Sitzungen statt.

Dass die Neuinterpretation des Felicia Fun ein Serienauto hervorbringen wird, ist unwahrscheinlich.