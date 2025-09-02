BMW Motorrad Vision CE: „Elektrische Einspurmobilität“ für urbane Ballungsräume

Mit dem BMW Motorrad Vision CE gibt der Konzern einen Ausblick darauf, wie „elektrische Einspurmobilität“ in urbanen Ballungsräumen zukünftig aussehen könnte. Als Highlights werden neben dem emissionsfreien elektrischen Antrieb die Befreiung von der Helmpflicht und der ansonsten üblichen Schutzkleidung genannt.

„Schon vor 25 Jahren hat BMW Motorrad mit dem BMW C1 die urbane Mobilität revolutioniert, ermöglichte dieser Scooter dank einer ausgeklügelten Sicherheitskarosserie den Verzicht auf Helm und gewohnte Schutzkleidung“, so das Unternehmen. „Der BMW Motorrad Vision CE greift diese grundlegende Konstruktionsphilosophie auf und überträgt sie neu interpretiert und mit einer emotionalen Designsprache auf ein einzigartiges und zukunftsweisendes Visionsfahrzeug.“

Herzstück des BMW Motorrad Vision CE ist sein Sicherheitskonzept, bestehend aus einem Metallrohrverbund – dem sogenannten Cage. Zusammen mit einer entsprechenden Sitzkonstruktion mit Gurt schafft er die notwendigen Voraussetzungen, um das Fahrerlebnis ohne Helm und übliche Funktionskleidung sicher zu gestalten.

„Die reduzierte Bauhöhe des Cage und dessen offene und luftige Konstruktion lassen den Vision CE in Verbindung mit einem langen Radstand gestreckt, dynamisch und optisch leicht wirken“, so die Designer. Ein weiteres Highlight des Vision CE sei die Balancierfunktion, die es dem Elektrofahrzeug ermöglicht, sich im Stand vollständig selbst auszubalancieren.

Konkretes zur Antriebstechnik wird nicht verraten. Ob aus der Studie BMW Motorrad Vision CE ein Serienmodell wird, bleibt abzuwarten: Noch bezeichnet das Unternehmen das Gefährt als „Visionsfahrzeug“.