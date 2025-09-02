Citroën: Sonderserie Berlingo XTR kostet elektrisch ab 33.050 Euro netto

Mit dem neuen Berlingo XTR ergänzt Citroën sein Nutzfahrzeug-Portfolio um eine Sonderserie, die markantes Design, smarte Ausstattungspakete und hohe Alltagstauglichkeit vereinen soll.

„Der robuste Stoßfänger im Pkw-Stil mit integriertem Unterfahrschutz verleiht dem neuen Berlingo XTR nicht nur optische Präsenz, sondern schützt auch im harten Arbeitsalltag“, heißt es. Die XTR-Beklebung und drei verfügbare Lackierungen – Eis Weiß sowie die Metalliclackierungen Stahl Grau und Libeccio Blau – sorgen für Wiedererkennungswert. 16-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie Türaußengriffe in glänzendem Schwarz runden den XTR-Auftritt ab.

Gegenüber dem Basismodell kommt die Sonderserie mit einer vorkonfigurierten Ausstattung, bestehend unter anderem aus 10-Zoll-Infotainmentsystem, Dynamic Surround View, 2-Zonen-Klimaautomatik, Citroën Advanced Comfort Sitze mit Extenso-Kabine – hierbei kann der seitliche Beifahrersitz umgeklappt und damit der Laderaum erweitert werden – sowie 16-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Außerdem an Bord sind aus dem enthaltenen Paket „Comfort“ der sechsfach einstellbare Komfortfahrersitz, die Fußmatten der ersten Reihe (in Gummi gehalten) sowie der Schutz des Laderaumbodens aus Kunststoff. Das Paket „Visibility“ sorgt für den Regen- und Lichtsensor. Der Toter-Winkel-Assistent mit vorderen und hinteren Parksensoren sowie Visiopark 180° mit dynamischer Rückfahrkamera sollen sicheres und entspanntes Parken ermöglichen.

„Der Berlingo XTR bringt damit eine Lösung für Profis mit hohem Anspruch an Ausstattung und Preis-Leistungs-Verhältnis, die mehr wollen: Komfort, Technik und Wirtschaftlichkeit in einem Paket“, wirbt der Anbieter. Der Einstiegspreis liegt bei 25.800 Euro für den Diesel mit manueller 6-Gangschaltung, der Elektro-XTR startet bei 33.050 Euro.