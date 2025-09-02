Chinas Autobauer setzen auf Effizienz und Tempo

Chinas Automobilmarkt ist der größte und wettbewerbsintensivste der Welt. Die Zahl der Fahrzeuge auf chinesischen Straßen hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt und erreichte 2024 über 350 Millionen. Besonders deutlich zeigt sich das Wachstum im Bereich der E-Fahrzeuge: Ihr Marktanteil stieg von nur einem Prozent im Jahr 2015 auf 46 Prozent im Jahr 2024. Den Großteil dieses Wachstums tragen einheimische Marken, die inzwischen doppelt so zahlreich sind wie Joint Ventures mit ausländischen Herstellern.

In diesem Umfeld ist Geschwindigkeit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden, erklärt die Unternehmensberatung McKinsey. Neue, auf Elektrofahrzeuge spezialisierte chinesische Automobilhersteller hätten es geschafft, die Entwicklungszeit für neue Modelle drastisch zu verkürzen. Während etablierte Hersteller 40 bis 50 Monate oder länger benötigten, bringen diese Unternehmen neue Modelle innerhalb von rund 24 Monaten auf den Markt. McKinsey sagt, dass etablierte Hersteller aufholen müssen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Der Zeitvorteil erlaubt es den neuen Anbietern, ihre Produkte mit innovativen Technologien und frühzeitigen Markteinführungen zu differenzieren. Gleichzeitig senken sie die Entwicklungskosten, indem sie ihre Ressourcen effizient einsetzen. Dies ist besonders relevant, da der intensive Wettbewerb die Gewinnspannen unter Druck setzt, während Konsumenten bei jeder neuen Modellgeneration mehr Funktionen zu niedrigeren Preisen erwarten.

Chinas Autobauer drängen auf den internationalen Markt

Einige der chinesischen Hersteller drängen nun auch auf internationale Märkte. Der Stromer-Riese BYD baut Montagewerke in Ungarn, Indonesien und der Türkei. Gleichzeitig erzielen Unternehmen wie BYD, Leap, Li Auto und Seres mit ihren Elektrofahrzeug-Programmen bereits Gewinne – ein Meilenstein, den viele internationale Wettbewerber noch nicht erreicht haben.

Auch Investoren haben den Wert dieser Unternehmen erkannt. Die Marktkapitalisierungen von BYD, Geely sowie westlichen Herausforderern wie Tesla haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als vervierfacht. Im Vergleich dazu stagnierte das Wachstum der zehn größten traditionellen Autohersteller – Tesla und BYD ausgenommen – weitgehend.

Die Effizienz entlang des gesamten Produktlebenszyklus ist entscheidend für die schnelle und kostengünstige Fahrzeugentwicklung. Sowohl chinesische als auch westliche neue Anbieter optimieren konsequent, was sie produzieren, wie sie entwickeln und testen sowie wie sie mit Lieferanten zusammenarbeiten. Diese strategischen Entscheidungen führen zu spürbaren Verkürzungen der Markteinführungszeit.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Reduktion von Komplexität. Neue chinesische Hersteller verfügen im Vergleich zu traditionellen Herstellern über kleinere, fokussierte Produktportfolios. Besonders schnell sind jene, die sich ausschließlich auf batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren, da diese über weniger Bauteile verfügen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Der Ansatz der radikalen Vereinfachung reicht laut McKinsey bis zur Komponentenebene. Dabei setzen die neuen Anbieter verstärkt auf modulare Designs und standardisierte Bauteile, um Anpassungen ohne aufwendige Neuentwicklung oder Tests zu ermöglichen. Besonders häufig werden Komponenten übernommen, die digital sind oder für den Kunden nicht sichtbar – was die Entwicklung zusätzlich beschleunigt und kostengünstiger macht.

So beschleunigt China die Autoentwicklung

„Um neue Fahrzeuge schneller und kostengünstiger zu entwickeln, muss in jeder Phase des Produktlebenszyklus auf Effizienz geachtet werden“, so die Berater. „Chinas neue Hersteller und westliche Disruptoren zeigen, dass sie strategisch vorgehen, wenn es darum geht, was sie produzieren, wie sie entwickeln und testen und wie sie entlang der Lieferkette zusammenarbeiten. Diese Entscheidungen führen zu einer erheblichen Verkürzung der Markteinführungszeit.“

McKinsey hat analysiert, auf welche Hebel die den Automarkt aufmischenden Hersteller zur schnelleren Einführung von Modellen setzen.

Fokus & Vereinfachung: Kleine, spezialisierte Produktportfolios und modulare Designs sparen bis zu 3 Monate.

Kleine, spezialisierte Produktportfolios und modulare Designs sparen bis zu 3 Monate. Virtuelle Tests: Softwarebasierte, automatisierte Prüfverfahren ersetzen physische Prototypen. Das sorgt für einen Zeitgewinn von bis zu 11 Monaten.

Softwarebasierte, automatisierte Prüfverfahren ersetzen physische Prototypen. Das sorgt für einen Zeitgewinn von bis zu 11 Monaten. Software-Strategie: Trennung von Hard- und Software, zentrale Architekturen und „Over-the-Air“-Updates verkürzen die Entwicklung um bis zu 10 Monate.

Trennung von Hard- und Software, zentrale Architekturen und „Over-the-Air“-Updates verkürzen die Entwicklung um bis zu 10 Monate. Werkzeugbau: Virtuelle Simulationen und provisorische Kunststoffformen ermöglichen einen früheren Start der Werkzeugfertigung und können die Markteinführung um bis zu 4 Monate beschleunigen.

Virtuelle Simulationen und provisorische Kunststoffformen ermöglichen einen früheren Start der Werkzeugfertigung und können die Markteinführung um bis zu 4 Monate beschleunigen. Vertikale Integration: Inhouse-Entwicklung zentraler Komponenten und enge Zusammenarbeit mit Zulieferern beschleunigen um bis zu 4 Monate.

Inhouse-Entwicklung zentraler Komponenten und enge Zusammenarbeit mit Zulieferern beschleunigen um bis zu 4 Monate. Projektsteuerung: Schlanke Führungsteams und fortschrittliche Analytik- und KI-gestützte Systeme ermöglichen schnelle Entscheidungen, was die Markteinführungszeit um bis zu 3 Monate beschleunigt.

„Chinas Beschleunigung der Automobilproduktentwicklung birgt sowohl Risiken als auch Vorteile“, merken die Berater an. Besonders kritisch ist demnach die Verkürzung der Modellzyklen: Während traditionelle Hersteller Modelle meist über sieben bis zehn Jahre hinweg produzieren und dabei Fertigung, Lieferketten und Investitionen stabilisieren können, verlangen heutige Kunden in China alle zwei bis fünf Jahre neue Modelle. Das erhöht den Druck auf Hersteller und Zulieferer, ihre Produktionsprozesse zu straffen und Bauteile möglichst effizient wiederzuverwenden.

Um im beschleunigten Entwicklungsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen laut McKinsey konsequent handeln. Entscheidend seien ein fokussiertes Produktportfolio, der gezielte Einsatz digitaler Technologien zur Beschleunigung von Entwicklung und Tests, sinnvolle vertikale Integration oder enge Partnerschaften mit Zulieferern sowie eine KI-gestützte Projektsteuerung. Schon einzelne dieser Maßnahmen können die Entwicklungszeit und -kosten spürbar senken – und so die Zukunftsfähigkeit sichern.