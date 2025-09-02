Meppen: Größte Fabrik für Batterie-Recycling in Europa gestartet

In Meppen, Niedersachsen, ist kürzlich eine neue Recyclinganlage für Elektroauto-Akkus in Betrieb gegangen. Sie ist laut dem Betreiber Re.Lion.Bat. Circular die größte ihrer Art in Europa.

Die Fabrik befindet sich im Meppener Gewerbegebiet und besteht aus drei Hallen. Rund 30 Millionen Euro soll der Bau laut einem Bericht des NDR gekostet haben. Die Anlage ist auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos sowie aus Heimwerkergeräten spezialisiert und kann bis zu vier Tonnen Batterien pro Stunde verarbeiten, was einer Jahreskapazität von etwa 30.000 Tonnen entspricht.

Der Recyclingprozess beginnt mit einer Tiefenentladung der Batterien. Danach werden sie geschreddert, gesiebt und durch verschiedene Verfahren in ihre Einzelbestandteile zerlegt. Übrig bleiben dabei vor allem Kupfer, Aluminium, Kunststoffe – und die sogenannte Schwarzmasse. Diese Schwarzmasse enthält die wertvollen aktiven Materialien aus den Elektroden, die für die Batterieproduktion entscheidend sind.

„Die Schwarzmasse ist wichtig für die Produktion von neuen Batteriematerialien, weil dort die wichtigen, kritischen Rohstoffe drin sind: Nickel, Kobalt und Lithium“, erklärt Geschäftsführer Christoph Spandau im Gespräch mit dem NDR.

Die Meppener Anlage kann die Schwarzmasse derzeit nicht selbst weiterverarbeiten. Stattdessen wird das Material an spezialisierte Betriebe in Asien und Nordamerika geliefert. Allerdings entstehen auch in Europa erste Anlagen zur Weiterverarbeitung der Schwarzmasse. So hat BASF kürzlich einen entsprechenden Betrieb in Schwarzheide, Brandenburg, eröffnet, und H.C. Starck Tungsten baut eine weitere Anlage in Goslar.

Für Spandau ist die europäische Perspektive entscheidend: „Ziel ist es, einen europäischen Kreislauf aufzubauen, um die Rohstoffe, die einmal hier in Europa sind, auch hier zu behalten. Wir wollen mit anderen Akteuren eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für kritische Rohstoffe aufbauen.“

Die Rückgewinnungsrate der Meppener Anlage liegt nach Angaben des Unternehmens bei 96 Prozent. Das bedeutet, dass nahezu alle in den Batterien enthaltenen Rohstoffe zurückgewonnen werden können.