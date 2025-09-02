Subaru erwartet deutlich langsamere Verbreitung von Elektroautos

Subaru hat kürzlich drei neue Elektroautos für Europa vorgestellt. Der Fokus liegt künftig aber nicht auf Vollstromern: Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung – insbesondere durch neue Zölle der USA – passen die Japaner ihre Pläne für die Elektrifizierung der Marke an.
Angesichts rückläufiger Gewinne erklärte CEO Atsushi Osaki laut Automotive News, dass das Unternehmen den Zeitpunkt und die Verteilung seiner Investitionen in Höhe von 1,5 Billionen Yen (8,7 Mrd. Euro) in die Elektrifizierung überprüfe. Unter Berufung auf das Auslaufen der US-Steuergutschriften für E-Autos und das nachlassende Umsatzwachstum bei Batterie-Fahrzeugen sagte Osaki, Subaru wolle den Produktionsanteil von Verbrennungs- und Hybridfahrzeugen erhöhen.
Subaru hatte zuvor verkündet, alle seine Fahrzeuge in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre zu elektrifizieren, entweder mit Standard- oder Plug-in-Hybridantrieb oder mit vollelektrischen Batteriesystemen. Nun teilte das Unternehmen mit, nach 2030 eine 50-prozentige Elektrifizierung anzupeilen.
„Die Verbreitung von Batterie-Elektrofahrzeugen hat sich erheblich verlangsamt“
„Die Verbreitung von Batterie-Elektrofahrzeugen hat sich erheblich verlangsamt“, sagte Osaki bei der Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse im August. „Darüber hinaus wurden die Umweltvorschriften kürzlich gelockert. Ich denke, dass sich die Verbreitung von Elektrofahrzeugen mit Batterieantrieb noch weiter verlangsamen wird.“
Subaru geht davon aus, dass die Gewinne aufgrund der US-Zölle um 210 Milliarden Yen (1,5 Milliarden US-Dollar) zurückgehen werden. Ungünstige Wechselkurse, höhere Rohstoffkosten und sinkende Verkaufszahlen werden ebenfalls zu den Ergebnissen beitragen.
Wegen der neuen US-Zölle erwartet das Unternehmen einen leichten Rückgang seines Absatzes. Bei den Einnahmen prognostiziert das Management einen Rückgang von umgerechnet deutlich über einer Milliarde Euro. Ungünstige Wechselkurse, höhere Rohstoffkosten und sinkende Umsätze werden ebenfalls die Ergebnisse beeinträchtigen. Osaki sagte, Subaru werde Kostensenkungen anstreben und Preiserhöhungen in Betracht ziehen.
„Wir arbeiten hart daran, die Kosten zu senken”, so der CEO. „Die Preisgestaltung ist ein sehr sensibles Thema. Wir werden weiterhin angemessene Preise in Betracht ziehen, die dem Wert unserer Fahrzeuge entsprechen, und dabei Faktoren wie Modellwechsel berücksichtigen. Wir werden uns auch darauf konzentrieren, die Lieferungen an die profitabelsten Märkte zu optimieren, um den Umsatz zu maximieren.”
Kommentare
Futureman meint
Zum Glück sehen das andere Hersteller anders und bauen ihre Kapazitäten für E-Autos weiter aus. Gerade die chinesischen Hersteller mit ihren vielen Marken gewinnen in vielen Ländern Marktanteile und wachsen jedes Jahr zweistellig. Denn Elektroautos sind billig in der Entwicklung und Herstellung und werden zum Massenprodukt. Da können die etablierten Hersteller mit ihren langen Entwicklungszyklen kaum noch mithalten.
Welchen der großen Hersteller es wohl als erstes trifft? Denn die Gesamtzahlen bleiben weltweit relativ gleich. Wenn jemand mehr verkauft, muss jemand anderes halt weniger verkaufen.
Vali44 meint
Nachhaltigkeit ist also laut Subaru für viele Autobauer nur dann ein Thema, wenn sie langfristig profitabel oder gesetzlich verpflichtend ist.
Solange Staaten keine klaren Rahmenbedingungen setzen – wie CO₂-Steuern, Verbrennerverbote oder strenge Umweltauflagen – besteht kein echter wirtschaftlicher Zwang, klimafreundlich zu handeln.
Ist es wirklich so einfach, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt?
Solange große SUVs, PS-starke Motoren und „mehr Auto fürs Geld“ gefragt sind, werden Unternehmen genau das liefern.
Und dabei wissen wir längst: Klimaschutz ist um ein Vielfaches günstiger als Untätigkeit.
Trotzdem bleibt er oft zweitrangig – weil Autobauer in einem System agieren, das auf kurzfristigen Profit, Wettbewerb und Wachstumsdruck ausgerichtet ist.
Der Wandel kommt nicht von allein. Aber er ist möglich – wenn wir die richtigen Stellschrauben drehen: Klare Gesetze und CO₂-Bepreisung, bewusste Kaufentscheidungen, Kapital nur für nachhaltige Strategien, neue Player mit neuen Standards (technologische Disruption).
Oder reicht es, als Einzelner mit gutem Beispiel voran zu gehen?
Baumschmuser meint
Oh Wunder, Konzerne agieren gewinnorientiert. Ich bin erschüttert.
Mary Schmitt meint
Ja, so verhalten sie sich auch. Könnte man auch mit Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi, …usw. schreiben.