Subaru erwartet deutlich langsamere Verbreitung von Elektroautos

Subaru hat kürzlich drei neue Elektroautos für Europa vorgestellt. Der Fokus liegt künftig aber nicht auf Vollstromern: Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung – insbesondere durch neue Zölle der USA – passen die Japaner ihre Pläne für die Elektrifizierung der Marke an.

Angesichts rückläufiger Gewinne erklärte CEO Atsushi Osaki laut Automotive News, dass das Unternehmen den Zeitpunkt und die Verteilung seiner Investitionen in Höhe von 1,5 Billionen Yen (8,7 Mrd. Euro) in die Elektrifizierung überprüfe. Unter Berufung auf das Auslaufen der US-Steuergutschriften für E-Autos und das nachlassende Umsatzwachstum bei Batterie-Fahrzeugen sagte Osaki, Subaru wolle den Produktionsanteil von Verbrennungs- und Hybridfahrzeugen erhöhen.

Subaru hatte zuvor verkündet, alle seine Fahrzeuge in der ersten Hälfte der 2030er-Jahre zu elektrifizieren, entweder mit Standard- oder Plug-in-Hybridantrieb oder mit vollelektrischen Batteriesystemen. Nun teilte das Unternehmen mit, nach 2030 eine 50-prozentige Elektrifizierung anzupeilen.

„Die Verbreitung von Batterie-Elektrofahrzeugen hat sich erheblich verlangsamt“

„Die Verbreitung von Batterie-Elektrofahrzeugen hat sich erheblich verlangsamt“, sagte Osaki bei der Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse im August. „Darüber hinaus wurden die Umweltvorschriften kürzlich gelockert. Ich denke, dass sich die Verbreitung von Elektrofahrzeugen mit Batterieantrieb noch weiter verlangsamen wird.“

Subaru geht davon aus, dass die Gewinne aufgrund der US-Zölle um 210 Milliarden Yen (1,5 Milliarden US-Dollar) zurückgehen werden. Ungünstige Wechselkurse, höhere Rohstoffkosten und sinkende Verkaufszahlen werden ebenfalls zu den Ergebnissen beitragen.

Wegen der neuen US-Zölle erwartet das Unternehmen einen leichten Rückgang seines Absatzes. Bei den Einnahmen prognostiziert das Management einen Rückgang von umgerechnet deutlich über einer Milliarde Euro. Ungünstige Wechselkurse, höhere Rohstoffkosten und sinkende Umsätze werden ebenfalls die Ergebnisse beeinträchtigen. Osaki sagte, Subaru werde Kostensenkungen anstreben und Preiserhöhungen in Betracht ziehen.

„Wir arbeiten hart daran, die Kosten zu senken”, so der CEO. „Die Preisgestaltung ist ein sehr sensibles Thema. Wir werden weiterhin angemessene Preise in Betracht ziehen, die dem Wert unserer Fahrzeuge entsprechen, und dabei Faktoren wie Modellwechsel berücksichtigen. Wir werden uns auch darauf konzentrieren, die Lieferungen an die profitabelsten Märkte zu optimieren, um den Umsatz zu maximieren.”