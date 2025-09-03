Robotaxi-Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt sie ab

Selbstfahrende Taxis gelten als herausfordernde, aber vielversprechende Transportart der Zukunft. Trotz technologischer Fortschritte und zunehmender Testprojekte steht der breite Einsatz von Robotaxis in Deutschland vor einer großen Hürde: dem mangelnden Vertrauen der Bevölkerung.

Während in den USA Unternehmen wie Waymo oder Tesla mit Pilotprojekten vollautonomen Elektroautos endlich zum Durchbruch verhelfen wollen, gibt es auch in Europa bereits diverse Feldversuche. So treibt unter anderem VW den Einsatz einer speziellen Version seines elektrischen Kleinbusses ID. Buzz voran. Es gibt hierzulande auch mehrere Projekte mit von Grund auf vollautonom konzipierten E-Shuttles.

Allerdings lehnen laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Automobilwoche derzeit 62 Prozent der Bundesbürger Fahrten mit selbstfahrenden Taxis ab. Etwa die Hälfte schließt diese Option sogar grundsätzlich aus.

Gleichzeitig zeigt die Erhebung, dass es durchaus ein Marktpotenzial für Robotaxis gibt. 29 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein solches Angebot zu nutzen. Besonders junge Menschen zeigen sich deutlich offener: In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist ein Drittel (33 %) aufgeschlossen, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 44 Prozent.

Ein zentraler Faktor für die künftige Akzeptanz ist die Sicherheit der Fahrzeuge. Hier äußern sich Fachleute optimistisch: „Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem vollautomatisierte Systeme mindestens so sicher sind wie der Mensch – wenn nicht sogar noch sicherer“, so Stan Zurkiewicz, CEO des Prüfkonzerns Dekra, gegenüber der Automobilwoche.

Zurkiewicz verweist darauf, dass die Mehrheit heutiger Unfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sei. Gleichzeitig hätten Assistenzsysteme die Verkehrssicherheit bereits spürbar verbessert. „Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit ist der Fortschritt des automatisierten Fahrens also ausdrücklich zu begrüßen“, meint der Dekra-Chef.