Robotaxi-Umfrage: Mehrheit der Deutschen lehnt sie ab

Selbstfahrende Taxis gelten als herausfordernde, aber vielversprechende Transportart der Zukunft. Trotz technologischer Fortschritte und zunehmender Testprojekte steht der breite Einsatz von Robotaxis in Deutschland vor einer großen Hürde: dem mangelnden Vertrauen der Bevölkerung.
Während in den USA Unternehmen wie Waymo oder Tesla mit Pilotprojekten vollautonomen Elektroautos endlich zum Durchbruch verhelfen wollen, gibt es auch in Europa bereits diverse Feldversuche. So treibt unter anderem VW den Einsatz einer speziellen Version seines elektrischen Kleinbusses ID. Buzz voran. Es gibt hierzulande auch mehrere Projekte mit von Grund auf vollautonom konzipierten E-Shuttles.
Allerdings lehnen laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Automobilwoche derzeit 62 Prozent der Bundesbürger Fahrten mit selbstfahrenden Taxis ab. Etwa die Hälfte schließt diese Option sogar grundsätzlich aus.
Gleichzeitig zeigt die Erhebung, dass es durchaus ein Marktpotenzial für Robotaxis gibt. 29 Prozent der Befragten können sich vorstellen, ein solches Angebot zu nutzen. Besonders junge Menschen zeigen sich deutlich offener: In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist ein Drittel (33 %) aufgeschlossen, bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 44 Prozent.
Ein zentraler Faktor für die künftige Akzeptanz ist die Sicherheit der Fahrzeuge. Hier äußern sich Fachleute optimistisch: „Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem vollautomatisierte Systeme mindestens so sicher sind wie der Mensch – wenn nicht sogar noch sicherer“, so Stan Zurkiewicz, CEO des Prüfkonzerns Dekra, gegenüber der Automobilwoche.
Zurkiewicz verweist darauf, dass die Mehrheit heutiger Unfälle auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sei. Gleichzeitig hätten Assistenzsysteme die Verkehrssicherheit bereits spürbar verbessert. „Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit ist der Fortschritt des automatisierten Fahrens also ausdrücklich zu begrüßen“, meint der Dekra-Chef.
Kommentare
South meint
Umfrage zu sicherheitsrelevanter Technik, welcher keiner praktisch kennt, sowas fällt nie positiv aus. Das sagt nix aus.
Natürlich gibt es Bedarfe an Kunden, die nicht Autofahren dürfen oder können, Taxis und Nahverkehr, Lieferdienste, aber der Rest der Kunden, immerhin so 90% der Erwachsenen haben einen Führerschein. Denen brennt es erstmal gar nicht unter Nägeln, unbedingt vollautonom fahren zu müssen. Mir würde es Beispielsweise locker aussreichen, wenn ich bei langen Fahrten auf der Autobahn nicht mehr auf den Verkehr achten zu müssen und ich muss gestehen, ich hänge an der Vorstellung ein eigenes Auto zu benutzen, dass sauber gepflegt und ordentlich gefahren wird. Ja, vielleicht dreht sich das mal aber es wird noch viele Jahre dauern, bis da nennenswerte Teile des Marktes danach tickt…
Trömmelsche meint
Was heißt ablehnen? Wenn es funktionierend würde, würde es genützt. Ablehnung heißt hier nur, dass die Mehrheit denkt, dass die Technologie noch bei weitem nicht so ist. Ist als Laie natürlich schwer einzuschätzen. Man hat als Basis nur die Murks-Assistenzssysteme des eigenen Autos, wo selbst im besten erwerbbaren Auto die Asisstenzsysteme so schlecht fahren, dass es keiner nutzt.
Wenn die Technik irgendwann mal funktioniert, dann wird auch jeder die Apps nutzen, sich die Robotaxis zu bestellen. Das hat das Potential einen Großteil des ÖPNVs und einen Großteil der Privat-PKWs abzuschaffen. Dafür muss es aber zuverlässig sein, also mindestens auf dem Niveau eines Fahranfängers zu fahren, in jeglicher Umgebung und zu jeglichem Wetter.
Aktuell sind alle Lösungen davon weit weg. Ergo selbst wenn es morgen einen Anbieter gäben würde, würde man sich in diesem fiktiven Szenario da nicht reinsetzen als dauerhafte Lösung. Und das meinen die Menschen dann, wenn sie sagen, sie lehnen es ab…
Ossisailor meint
Zitat: „Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem vollautomatisierte Systeme mindestens so sicher sind wie der Mensch – wenn nicht sogar noch sicherer“, so Stan Zurkiewicz, CEO des Prüfkonzerns Dekra, gegenüber der Automobilwoche.
Das autonome Fahren muss mindestens so sicher sein wie der Mensch. Sonst ist der Fortschritt nur auf die Einsparung des Fahrers beschränkt.
Jörg2 meint
„Das autonome Fahren muss mindestens so sicher sein wie der Mensch.“
Mein Eindruck: Genau darum drehen sich so manche Diskussionen. Im Kern wäre das die Hinnahme der Unfallhäufigkeit (und deren Resultate), so, wie wir sie seit Jahrzehnten aus der fahrergeführten Mobilität kennen.
Es gibt in solchen Diskussionen aber auch die Position, es wäre solange abzulehnen, bis völlige Fehlerfreiheit garantiert ist (aus meiner Sicht eine utopiebasierte Verhinderungsargumentation).
Als Beispiel kann man sich gut die Diskussionen über Radar/Lidar/Kamera ansehen. Hier werden manchmal technische Forderungen aufgemacht, die der menschliche Fahrer auch nicht erfüllt, es wird eine Übererfüllung verlangt, bevor eine Einführung stattfindet. S. z.B. Forderung nach ungehindertem Fahren im Nebel, bei schlechter Sicht. Jedem Fahranfänger und rüstigem Rentner würde man „bleib zuhause“ oder „rechts ran“ empfehlen. Eine Technologie in den Kinderschuhen soll es aber schon können….
Shino meint
Hatte in einem Vorort von München fast einen Unfall mit so einem Moia ID Buzz.
Er hat die abknickende Vorfahrtstraße missachtet. Es saß aber noch jemand vorne drin.
M. meint
Ist natürlich auch eine Gefahr: das Auto macht das eine Zeitlang gut, der Sicherheitsfahrer vertraut dem System zu sehr, ist relaxed und ist im entscheidenden Moment abgelenkt.
Umgekehrt funktioniert das besser. Der Mensch lenkt und muss aufmerksam sein, wenn er dann trotzdem mal nicht aufpasst, ist das Assistenzsystem zumindest wach und erkennt mit etwas Glück, was gerade falsch läuft.
Future meint
Vor dem Auto oder der Eisenbahn hatten die Menschen ja auch viele Jahre lang große Angst in Deutschland. Heute dagegen ist die Angst weg und man ist sogar mit den höchsten Geschwindigkeiten der Welt unterwegs und findet das ganz schön so. Ab Dezember geht es los mit den ersten ferngesteuerten Autos in Deutschland – es ist erstaunlich, dass sowas in Deutschland erlaubt wurde, was es woanders ja schon lange gibt.
M. meint
Jaaaaa, das war nur in Deutschland so… Chinatroll.
Future meint
China ist hier leider nicht das Thema, sondern die unbegründete Angst der Deustschen vor dem automatisierten Fahren. In China und Amerika fahren sie schon seit Jahren automatisiert. Es wird endlich Zeit, dass man sich im ängstlichen Deutschland auch langsam daran gewöhnt. Die störenden Fahrer müssen weg.
M. meint
Du warst gerade bei der Eisenbahn, falls du das schon vergessen hast.
Und Deutschland war eines der ersten Länder, die eine hatten.
Kannst du nicht wissen – aber das willst du auch gar nicht, richtig?
Aber eins stimmt: du als störender Fahrer kannst weg.
Danke für soviel Selbsterkenntnis. Nimm dir ein Taxi.
(einer der Unterschiede zw. USA und Deutschland ist, dass man hierzulande nicht mit unausgereiften Systemen Leute über den Haufen fahren darf. Man muss erst zeigen, dass es funktioniert, und daran scheitern manche Marktteilnehmer noch)
Andi EE meint
Tinto meint
Die Angst vor Auto oder Eisenbahn gab es in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern, nie! Deutschland um die Jahrhundertwende 1900 war eine Nation im Aufbruch, die von einer tiefen Technikfaszination geprägt war und durch die Industrialisierung eine starke technologische Entwicklung erlebte. Wichtige Neuerungen waren elektrische Licht- und Heizsysteme, das Automobil und die Anfänge der Luftfahrt mit Graf Zeppelin. Die Eisenbahn und die Dampfkraft trugen maßgeblich zur Beschleunigung des Lebens und der Wirtschaft bei und ermöglichten den Aufstieg Deutschlands zum Industriestaat.
A-P meint
Ich bin dafür. In 10 Jahren haben wir viel zu viele Senioren in BRD und die öffentliche Linienbusse fehlen die jüngere Fachkräfte. Wie sollen die künftige Senioren, die nicht mehr selbst fahren können, mobil bleiben. Daher finde ich diese Konzept Robot-Taxi ganz gut. Ich kenne gut einige Senioren, auch im Verwandten-Kreis, werden ihre Augen zu schlecht und müssten selbst beim fahren verzichten. Wir alle werden mal alt, das ist ganz sicher.
CaptainPicard meint
Und die Mehrheit lehnte damals Smartphones ab als das iPhone gerade raus kam. Diese Umfragen zu Technologien während (oder in dem Fall sogar noch vor) einem großen Technologiewechsel sind Zeit- und Geldverschwendung. Die Leute wissen nicht was sie wollen.
ID.alist meint
Woher sollen es wissen, die meisten Menschen hier in Deutschland haben nur wenn überhaupt davon gehört, und nicht immer mit positiven Nachrichten.
Baumschmuser meint
Wer hat denn smartphones abgelehnt? So ein Schwachsinn
BeatthePete meint
Die Führungsetage von Nokia, z.B.
Baumschmuser meint
Nokia hat heute 86.000 Mitarbeiter, 2005 waren es laut Google 30.000 weniger. Was für Schlüsse ziehen wir daraus im Bezug aufs Robotaxi?
M. meint
Da kommt es drauf an, wie man Smartphone genau definiert.
Man könnte schon sagen, dass die lange vor Appel so was hatten, nur nicht genau DAS Konzept, das sich letztendlich durchgesetzt hat.
Abgesehen davon ist die Nokia-Führungsriege nie stellvertretend für Deutschland oder Menschen allgemein gewesen, und darum ging es – wenn du nochmal nachliest.
eBikerin meint
1996 Nokia 9000 Communicator – das war ein Smartphone. Aber hauptsache mal wieder U nsinn verbreiten.
Tinto meint
Apple mit seinen 12% – 18% Marktanteil hat sich zwar etabliert, aber richtig betrachtet hat sich das Smartphone erst mit dem Google Phone ab 2008 in der Breite durchgesetzt. Android beherrscht mittlerweile 80% des Smartphone Marktes. Nokia spielte durchaus eine Vorreiterrolle auf dem Weg zum Smartphone, wie wir es heute kennen. Weder in der Führungsetage bestimmter Konzerne, noch in der Bevölkerung wurden Smartphones abgelehnt. Gerade Deutschland war bei der Verbreitung sehr wichtig, hier gibt es eine solvente und technikverliebte Käuferschicht. 80% der Deutschen ab 14 besitzen ein Smartphone, damit ist für die Hersteller der hiesige Markt besonders attraktiv.
BeatthePete meint
Baum
Nokia ist 2025 weiterhin unangefochten Weltmarkfürhrer und Ideengeber für mobile Telefone?
Schlüsse für Robotaxi wären, dass man das kommenden „next big thing“ antizipiert und mitgestaltet.
Was sind deine Folgerungen dazu?
Aber evtl. ist 2045 eine Mercedes-Benz AMG Waschmaschiene mit V8 Engine + Sound der absolute Renner ?
Who knows…
M. meint
Ich kenne niemanden, der „damals“ Smartphones abgelehnt hat, es ist nur nicht jeder am Tag 1 umgestiegen.
Heute gibt es mehr Menschen, die gerne mal wieder ihre Ruhe haben wollen und nicht 7/24 mit der ganzen Welt vernetzt sein müssen.
eBikerin meint
„Damals“ waren Smartphones auch noch richtig teuer, Daten waren super teuer und die Verbindung war langsam. Warum wohl sind „damals“ nicht alle sofort auf ein Smartphone gewechselt? Ich komme einfach nicht drauf. Ach und Traffic wurde damals noch in kBit (!!!!) abgerechnet.
Tinto meint
Die meisten meiner Bekannten sind ab 2010 umgestiegen, als das 3G Netz halbwegs verbreitet, stabil war und brauchbaren Trafic erlaubte. Die meisten Smartphone Nutzer der ersten Stunde haben damit auch “ nur telefoniert“, die App Stores waren gruselig. Einen Schub gab es durch die Einführung von Whatsapp. Spätestetens 2012 hatte wirklich jeder ein Smartphone, davor machte es für die Masse kaum Sinn. In den USA setzten sich Smartphones erst ab 2013 langsam durch, soviel zur angeblichen Rückschrittlichkeit von Deutschland.
Andi_EE meint
Elvenpath meint
Das sagt viel über die Intelligenz der Mehrheit aus. Und es ist keine positive Aussage.
ID.alist meint
Ich weiß nicht was Misstrauen gegenüber eine noch nicht 100% geprüfte und ausgereifte Technologie mit Intelligenz zu tun hat.
Dein Kommentar zeigt auch die unendliche Überheblichkeit von manch einer, vor allem unter EV-Fahrer.
Jörg2 meint
ID
Wenn die Menschheit immer gewartet hätte, bis eine Technologie „ausgereift“ ist (ja dann eigentlich am Ende ist und bereits neues droht), dann hätte man wohl dem Erfinder des Rades empööört entgegengeschleudert: „Einführung nicht vor Earl McPherson, nicht bevor es einen motorischen Antrieb gibt, nicht bevor klar ist ob nun rechts-vor-links oder linhs-vor-rechts…“.
Man sollte (auch beim „ausgereiften“) die tatsächlichen Leistungsgrenzen kennen und die Technologie halt nur in diesen Grenzen einsetzen. Beispiel: Aktuelle RoboTaxi-Einsätze mit Fernüberwachung und/oder Sicherheitsfahrer.
Und, es wäre natürlich schön, wenn die positiven Seiten der Entwicklung mindestens genausoviel Medienraum einnehmen würden wie tragische Unfälle nach selbstgewählter Falschnutzung.
M. meint
Die Weiterentwicklung mit Sicherheitsfahrer kann man natürlich machen, aber dann ist es nicht das, was hier gemeint war.
Das ist dann ja eben KEIN Robotaxi, sondern will das nur irgendwann mal werden. In Wahrheit hofft jeder, dass der Sicherheitsfahrer aufmerksam seinen Job tut, wenn es das Auto selbst nicht mehr tut.
Duesendaniel meint
Welche Technologie ist denn zu ‚100% geprüft und ausgereift‘? Dein Kommentar zeigt mir, dass Du keine Ahnung von technischen Entwicklungen hast und leider auch, warum wir in Deutschland in vielen Bereichen nicht mehr Technologieführer sind. Mit Zweiflern, Bedenkenträgern und Querdenkern ist kein Staat zu machen.
eBikerin meint
Wer überlässt denn bitte gerne sein Leben einer nicht geprüften und ausgereiften Technik? Sich von einem Auto rumfahren zu lassen ist etwas etwas ganz anderes als ob mein Smartphone sich aufhängt oder der Arbeits-PC plötzlich ausgeht.
Tinto meint
Der Extremsportler Herbert Nitsch sagte mal, er würde sich nie zu 100% auf Technik verlassen, der Mensch ist viel anpassungsfähiger und weitaus weniger anfällig als jede Technik.