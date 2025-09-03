Bieter drohen laut Bericht bei Ausschreibung zu E-Lkw-Ladenetz mit Rückzug

Die geplante Ausschreibung zum Aufbau eines Lkw-Ladenetzes entlang deutscher Autobahnen steht offenbar auf der Kippe. Wie das Handelsblatt berichtet, sorgt insbesondere das vom Bund vorgeschriebene sogenannte Durchleitungsmodell für erheblichen Unmut unter potenziellen Betreibern.
Das Durchleitungsmodell sieht vor, dass Lkw-Fahrer ihren eigenen Stromvertrag an die Ladesäule „mitbringen“ können. Ziel ist es, teures Roaming oder Ad-hoc-Laden zu vermeiden und den Wettbewerb zwischen Stromanbietern zu fördern. Für die Betreiber bedeutet dies jedoch, dass sie ihre Infrastruktur auch für fremde Anbieter öffnen müssen – was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Standorte auswirken könnte.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat die Ausschreibung im September 2024 veröffentlicht. In der ersten Phase sollen rund 130 unbewirtschaftete Rastanlagen mit Lkw-Ladeparks ausgestattet werden. Bis 2030 ist der Aufbau eines bundesweiten Netzes mit etwa 4.200 Ladepunkten an insgesamt 350 Standorten geplant.
Die bewirtschafteten Rastanlagen von Tank & Rast, die in Deutschland über 90 Prozent der entsprechenden Infrastruktur ausmachen, sind laut dem Portal Electrive von dieser ersten Ausschreibung ausgeschlossen. Hintergrund ist ein inzwischen beigelegter Rechtsstreit zwischen dem Ladeanbieter Fastned und der Autobahn GmbH, der den Ausbau von Schnellladern an Raststätten seit Jahren verzögert.
Mehrere namhafte Unternehmen wie E.ON, Aral, Tesla und Shell hatten zunächst ihr Interesse an der Ausschreibung bekundet. Doch nun droht ein Rückzug einzelner Bewerber. Knut Hechtfischer, Chef von Decarbon1ze, wird im Handelsblatt mit den Worten zitiert: „Einzelne Ladenetzbetreiber drohen damit, sich ganz aus dem Bieterverfahren zurückzuziehen.“ Die NOW GmbH, die die Ausschreibung organisiert, wollte sich zu möglichen Absprüngen nicht äußern und verwies auf das laufende Verfahren.
Die Struktur der Ausschreibung ähnelt der des Pkw-Deutschlandnetzes: Es gibt verschiedene Lose und geografische Suchräume, um sowohl wirtschaftlich attraktive als auch weniger profitable Standorte abzudecken. Die verpflichtende Einführung des Durchleitungsmodells ist allerdings ein Novum in einem solchen Förderverfahren. Diese Vorgabe könnte letztlich entscheidend dafür sein, ob sich genug Betreiber finden, um das geplante Netz auch tatsächlich umzusetzen.
simon meint
Dann setzt auf kleine lokale Betreiber. Finde der Staat sollte generell ein Interesse daran haben das die Förderung primär zu kleinen lokalen Firmen geht. Am besten mehrere Anbieter an einem Standort, damit die Konkurrenz groß ist. Wenn es kein Betreiber machen will dann sollte man notfalls einen staatlichen Betreiber aufbauen
Matthias meint
Muss man das verstehen? Die riskante Mischkalkulation für volatile Strompreise würde ich als Anbieter gerne auslagern und nur den soliden Service berechnen. Außer natürlich wenn die Mischkalkulation die Haupteinnahmequelle ist, und man die Kunden mit Koppelgeschäften besser schröpfen kann. Dann wiederum würde ich als Kunde oder Bundesministerium eine Entflechtung fordern, insbesondere wenn es auf staatlichem Gelände oder staatlich gefördert stattfindet.
Bei Tankstellen springen die Preise ja auch mehrmals am Tag, und das kann man dank staatlichem Transparenzzwang seit Jahren sogar aus der Ferne verfolgen.
Jörg2 meint
Ne, muss man nicht…
Ich stimme Dir da völlig zu!
Und bin erstaunt: Das jemand seinen Lieblings-Pkw-Hersteller verteidigt, ja fast heilig spricht… das halte ich für nachvollziehbar.
Aber Stromanbietern mit regionaler Monopolstellung zum Munde reden? Was motiviert dazu?
Jensen meint
Vielleicht wird ein Schuh draus, wenn sich „die Anbieter“ (falls überhaupt vorhanden) zusammentun, die bereit sind das Durchleitungsmodell mitzutragen. Prinzipiell geht es ja um Anlagen, die vermutlich sehr große Förderungen erhalten werden und ebenso sehr große Umsätze in Zukunft generieren werden. Beim Roaming der Mobilfunkanbieter war es ja auch ein langer Weg, bis auch der letzte Anbieter den Widerstand aufgegeben hatte. Und selbstverständlich dürften da Abrechnungen untereinander stattfinden. Die Wirtschaft dürfte genügend Phantasie haben, für die Durchleitung einen gewissen Anteil abzurechnen. Wenn die Aufschläge maßvoll sind, sollte das alles bestens klappen können.
Jörg2 meint
Ich finde das Durchleitungsmodell klasse. Nicht nur, dass es dem Lader das ganze „Karten“-Gedöns spart, es spart ihm auch das Handling mit mehreren Lieferantenrechnungen.
Auch für den „durchleitungsunwilligen“ Ladesäulenbesitzer zerfallen die Kosten in zwei Bereiche. Da ist auf der einen Seite der eigentliche Strompreis bis zur Säule (mit allen Nebenkosten etc.) und auf der anderen Seite die (wie auch immer gestaltete) Abschreibung des Infrastrukturinvest.
Ich fänd es einen gangbaren Weg, den Ladesäulenbesitzern die Möglichkeit zu geben, aufsetzend auf den Strompreis eine „Infrastrukturumlage“ pro kWh in Höhe von XY-Cent dem Fremd-Durchleiter zu berechnen. Diese Infrastrukturumlage könnte gern von Jahr zu Jahr fallend ausgelegt werden.
Der Fremd-Durchleiter kann sich dann die Karten legen, was er damit macht. Was er für ein Ergebnis aus seinen Stromkosten plus der zu entrichtenden Infrastrukturumlage für sich als richtig ansieht und seinem Kunden berechnet.
Wir hätten dann, was den eigentlichen Strom betrifft, eine Aufweichung der Monopolstellung der Sebst-Stromerzeugenden-Ladeinfrastrukturbesitzer. Deren Invest wäre ausreichend berücksichtigt.
So ungefähr….
Der Rest sind Datensätze und Regelungen.
McGybrush meint
Dann sollen sie eben nicht bieten und gut ist. Wenn es die bessere Lösung ist dann gehen keine Steuergelder drauf.
Sollten dann aber andere Bieten weil die doch Potenzial sehen dann bekommen die die nicht geboten haben Konkurrenz und man wird sehen was am Ende doch besser war.
Ich glaube die heulen rum weil sie gerne eine Förderung OHNE Hürden hätten. Aber der der das Geld ohne Gegenleistung gibt darf bestimmen was damit einhergeht.
M. meint
Also, ich sehe „Potential“ in: Strom verkaufen, ohne etwas investiert zu haben.
Ich brauche nur noch einen Dummen, der die Ladesäulen dafür auf seine Kosten hinstellt.
Hoffentlich findet sich jemand.
Welchen Anteil die Förderung an den Gesamtkosten hat, weiß ich gerade nicht. Aber solange ich selbst Geld reinstecke, können anderen nicht alleine darüber bestimmen, was damit gemacht wird.
Dann sollen sie selbst bauen, und gut ist!
Jörg2 meint
M
Große Teile der Wirtschaft funktionieren so: Einer stellt, auf seine Kosten, die Plattform hin über die dann Ware/Dienstleistung eines Dritten an den Endkunden gehen. Der Infrastrukturbetreiber und der Dritte werden sich über die Modalitäten einig.
M. meint
So wünschenswert das Durchleitungsmodell für die Kunden ist, so unbrauchbar ist es für die Betreiber.
Diese haben die Infrastrukturkosten zu tragen und müssen die refinanzieren. Anbieter, die das nicht müssen, können natürlich günstigere Tarife anbieten.
Es gibt dann die, die die Anlagen bezahlen, und andere, die daran verdienen.
Da würde ich auch nichts aufstellen, sondern einfach einen Tarif anbieten, zu dem Kunden an Ladesäulen anderer Anbieter laden können, die ich nicht bezahlt habe.
Lösungsvorschlag: eine Roaming-Gebühr. z.B. 3 – 5 ct. pro kWh pauschal für Stromanbieter, die keine Infrastruktur stellen, und kostenloses Roaming untereinander für die Anbieter, die die Intrastruktur bezahlt haben – ggf. mit einem kleinen Ausgleich für unterschiedlich hohe Investitionen.
Damit müsste das doch zu machen sein!?
McGybrush meint
Kann man das Roaming von Telekommunikationsanbuetern auch auf Ladesäulen übertragen? Es ist da ja auch möglich Länderübergreifend was zu nutzen was ein Wildfremder aufgebaut hat.
M. meint
Ich weiß nicht. Wenn ich mir die Reaktion der Bieter ansehe, wohl eher nicht.
Aber ich habe ja beschrieben, wo aus meiner Sicht das Problem liegt.
Wie sich das genau bei Mobilfunk abspielt, wie da die Firmen, die was investieren, wieder an ihr Geld kommen (das müssen sie dort auch, sonst ist irgendwann Feierabend mit Investment), weiß ich nicht.
Aber einen Ladepark für einen Millionenbetrag hinstellen, an dem andere dann das Geschäft machen, ist ein irres Konstrukt. So baut man nicht mal einen Getränkemarkt.
MichaelEV meint
In DE gibt es für den Regelfall beim Mobilfunk kein Roaming. Wenn ich mit meinem Anbieter im Inland kein Netz habe, habe ich kein Netz (und anders als bei der Ladeinfrastruktur keine kurzfristig greifbare Lösung, auch nicht gegen Geld).
Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit Infrastrukturen zu nutzen, die andere für viel Geld aufgebaut haben. Und zwar in dem man sich an den Kosten der Infrastruktur fair beteiligt und einen kostendeckenden Preis dafür bezahlt. Anders geht es nicht!!!
Das Beispiel Mobilfunk zeigt ja, wie irrsinnig solche Forderungen sind:
Es ist günstig die Infrastruktur dort aufzubauen, wo es viele Nutzer gibt und die Kosten auf viele Nutzer umgelegt werden können. Es ist teuer die Infrastruktur dort aufzubauen, wo die Kosten auf nur wenig Auslastung umgelegt werden können.
Wenn Anbieter A nur in der Stadt ausbaut und ländliche Regionen ausspart, hat er geringe Kosten und kann niedrigere Preise aufrufen. Anbieter B baut auch in ländlichen Regionen, hat höhere Kosten und damit letztendliche höhere Preise (oder niedrige oder negative Margen).
Wenn Anbieter B nicht kostendeckend die Infrastruktur an Anbieter A abgeben müsste, entsteht für B ein extrem unfairer Wettbewerbsnachteil. Man wird bestraft, weil man sich nicht nur die Rosinen herausgepickt hat. Und was bestraft wird, wird es perspektivisch nicht mehr geben.
E.Korsar meint
Ich glaube, du musst dir das Durchleitungsmodell noch mal anschauen.
Da soll ja noch ein „Infrastruktur-Nutzungsentgelt“ von den Speditionen gezahlt werden. Es soll die Kosten decken, die dem Ladesäulenbetreiber (CPO) für die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung der Hardware entstehen.
Also zahlt der LKW-Spediteur Infrastruktur-Nutzungsentgelt des CPO plus seinen normalen Gewerbestrom. Der Wettbewerb wird nur in das Infrastruktur-Nutzungsentgelt verlagert.
M. meint
Sorry, das kommt aus dem Artikel nicht raus, und den habe ich gelesen.
Wenn die Betreiber nicht mehr mitmachen wollen, sehen die keinen BC mehr. Und die werden das schon mit dem „Infrastruktur-Nutzungsentgelt“ kalkuliert haben.
Dann ist das vielleicht einfach zu niedrig und deckt die Kosten nicht – keine Ahnung.
E.Korsar meint
Geht nicht aus dem Artikel hervor, aber das Infrastruktur-Nutzungsentgelt wird vom Ladesäulenbetreiber festgelegt.
Das ist so als würde man eine Steckdose vermieten, aber um den Stromanbieter muss sich der Mieter kümmern.
Jörg2 meint
So sehe ich das auch.
Es öffnet aber die „Büchse der Pandora“ und untergräbt die bestehenden Monopolstrukturen.
Womöglich kommt dann jemand auf die Idee, DAS müsste an den anderen Säulen auch machbar sein -> mein Hausstromanbieter bietet mir einen Ladepreis (eine Ladepreispaket mit max. XY kWh/a) zum normalen Hauspreis an. Die Abrechnung sehe ich in meiner Stromabrechnung. Was mein Hausstromanbieter mit den Ladesäulenbetreibern, mit den Netzbetreibern… ausgehandelt hat, ist mir egal, das bekommen die großen Jungs schon hin ohne das einer heult. Wenn das Ergebnis für mich passt („mein“ Ladepreis), ist alles fein.
Wettbewerb! Die Spiele sind eröffnet!
MichaelEV meint
Es gibt keine generellen Monopolstellungen (maximal in Teilen bei kommunalen Anbietern) und das Durchleitungsmodell verspricht keinen konstruktiven Wettbewerb bzw. keinen gesamtheitlichen Nutzen (höchstens einen persönlichen, den andere bezahlen müssen -> höchst problematisch).
Genau das Gegenteil muss passieren. Dieses ganze Durchleitungsmodell muss beseitigt und nicht weiter ausgebaut werden. Es gibt keine große Kupferplatte, die den Transport beliebiger Mengen Strom zwischen beliebigen Orten erlaubt.
Es darf nur das verkauft werden, was auch ausgeliefert werden kann (ansonsten ein ganz logischer Grundsatz, den niemand in Frage stellen würde).
M. meint
Dein Hausstromanbieter berechnet dir aber die Nutzung des Zählers, den Zählerschrank hast du bezahlt, und das Haus, in dem er steht auch.
Was hier gefordert wird, gleicht wohl eher dem Versuch, an der Wallbox des Nachbarn beim eigenem Stromanbieter zu laden und sich selbst die Investition zu sparen. Warum sollte der Nachbar das gut finden?
KLAR sollte es eine FAIRE Möglichkeit geben, die Infrastruktur für alle nutzbar zu machen. Aber fair kann nicht heißen, dass die einen drauflegen und andere kassieren. Da muss ein für alle tragbarer Ausgleich gefunden werden.
Jörg2 meint
Michael
Das Monopol, aus meiner Nutzersicht, ist durch die Örtlichkeit gegeben. Mir nützt es am Ladeort nicht, wenn da drei Anbieter sind, dass es 10km weiter drei andere Anbieter gibt.
Da, wo ich real lade, habe ich keinen Zugriff auf den (mehr oder weniger) gesamten Anbietermarkt.
Das mit Deinem „Stromtransport“ müsstest Du mir nochmal erklären. Beim Durchleitungsmodell und beim Nicht-Durchleitungsmodell wird real Strom entnommen (in der Menge XY über den zeitraum XY). Diese Seite kann als identisch betrachtet werden. Nicht identisch sind die Datensatzwege. Deren Strombedarf kann aber wohl (vs. der Ladestrommenge) vernachlässtigt werden.
Also, wenn die Infrastruktur am Ladeort A eine Stromladedienstleistung von XY bereit hält (Anschlussleistung, Trafo, Ladesäule…), dieser Strom IMMER vom dazugehörigen Anschlusspunkt kommt, immer aus dem „See“, dann ist es technisch egal, wer dafür die Rechnung schreibt.
Jörg2 meint
M
Wo steht etwas von „drauflegen“? Wo steht etwas davon, dass der Infrastrukturbesitzer beim Durchleitungsmodell im Regen stehen gelassen werden soll? Die können sich Preise aushandeln für die Durchleitung, gern reguliert.
Klar, tendenziell kommen dann die Ladestrompreise unter Druck. Das Modell der Verbraucherverwirrung per Ladekartengedöns, Tarifverästellungen…
Ich vermute (eigentlich: hoffe), dass mit dem Transportgewerbe eine kräftige Stimme mit am Tisch sitzt, die niedrige Preise bei einfachstem Handling haben möchte. Sprich: Ein Maximum an Marktteilnehmern am Ladepunkt gewünscht wird.
Du schreibst oben, dass das Durchleitungsmodell für die Betreiber unbrauchbar sei. DAS kann ich mir nicht vorstellen. SHELL z.B. betreibt zwar Solarparks, ist aber kein 100%iger Strom-Selbstversorger. SHELL ist es also gewohnt, mit x-beliebigen Stromanbietern umzugehen, von denen Strom zu beziehen, Datensätze hin-und-her gehen zu lassen.
„Ungewünscht“, ja da würde ich mitgehen. Es könnte halt Wettbewerb bringen.
Und, was wir brauchen, sind die Senkung der Umstellungshürden, hin zu BEV. Du als BEV-Freund müsstest eigentlich in das Horn der Flottenbetreiber stoßen und Wettbewerb an der Ladesäule fordern. Hin zu Strukturen, die zu fallenden Preisen führen können. Hin zu Modalitäten, die das Handling der Flottenbetreiber vereinfacht…
MichaelEV meint
Deiner Definition nach würde alles nur aus Monopolen bestehen. Der nächste Grieche hätte ein Monopol, weil die nächsten Griechen sind ja 10 Minuten entfernt und wenn ich an Ort und Stelle zu einem Griechen will, wäre ich auf nur diesen einen Griechen festgelegt.
Tatsächlich ist Ladeinfrastruktur weniger „Monopol“ als vieles andere. Das eine Restaurant wird sich selten neben einem gleichartigen ansiedeln, weil für zwei der Bedarf zu klein ist.
Der Bedarf an Ladeinfrastruktur wird dagegen für lange Zeit stark wachsen. Wenn irgendwo zwei Ladesäulen stehen, besteht bei brauchbaren Lagen der Bedarf an einem Vielfachen und nichts hindert einen Anbieter sich in der Nähe bestehender Ladesäulen anzusiedeln.
Es gibt keine Kupferplatte und es gibt keinen See – das gibt die Physik nicht her. Das Durchleitungsmodell war mal sinnvoll, damit Erzeuger sich dort ansiedeln, wo die Gestehungskosten niedriger sind. Das war sinnvoll, solange die erzeugten Mengen Strom an den jeweiligen Orten andere Erzeugung substituieren konnten und ge- bzw. verbraucht wurden.
Diese Phase haben wir schon lange überschritten. Dieser Ansatz sorgt schon lange dafür, dass Strom gehandelt wird, der tatsächlich nicht ausgeliefert werden kann. Die Folgen sind all die übel, die der Energiewende zugeordnet werden ohne dass diese dafür ursächlich ist:
-es wird Strom am Ort der Erzeugung entsorgt und trotzdem vollständig vergütet
-dieser Strom wird nicht anderweitig vor Ort sinnvoll genutzt und als Anreiz für die Sektorenkopplung verwendet
-am Ort des Verbrauchs müssen stattdessen kurzfristig die Fehlmengen teuer und bisher häufig durch fossile Erzeuger ersetzt werden
-am Ort des Verbrauchs fehlt der Anreiz für lokale regenerative Erzeuger
Wir gehen den düm…sten, ineffizientesten und teuersten Weg durch die Energiewende, der natürlich bestens populistisch ausgeschlachtet werden kann. Dagegen könnte es so so einfach und effizient sein:
-> Es kann nur gehandelt werden, was tatsächlich ausgeliefert werden kann und die Kosten der Lieferung werden korrekt (perspektivisch mit variablen Netzentgelten) verrechnet.
MichaelEV meint
„Die können sich Preise aushandeln für die Durchleitung“
Das können sie jetzt schon, dafür gibt es kein Hindernis. Es macht aber keiner in der Breite, weil es aktuell eine absurde Idee ist.
Wenn die Ladeanbieter bisher nicht nachweislich Gewinne einfahren (Vollkosten), ist ein kostendeckender bzw. regulierter Preis höher als das, was aktuell in den Ladepreisen verrechnet wird => ES KANN NUR TEURER WERDEN!
Generell ist es eine absurde Idee, dass es mit mehr Komplexität und mehr gewinnorientierten Unternehmen in der Kette günstiger würde…
Jörg2 meint
Michael
Warum Du nun Abschaltungsvergütung hier reinbringst, ist mir unklar. Als Argument GEGEN die EEG ist es eh untauglich. Es ist ein Argument gegen den schleppenden Netz- und Speicherausbau und vielleicht noch gegen die Schnarnasigkeit der Politik…
Es kann sich eher kein „zweiter Italiener“ neben den bestehenden Italiener setzen, da im Strommarkt die Bezugsmengen durch die Netzstruktur dahinter limitiert sind. Der zweite Italiener fährt einfach aus zur Metro. Der zweite, bauwillige Ladenetzbetreiber scheitert am Anschlusstravo der Örtlichkeit. DIESE Monopolstellung halte ich für auflösungswürdig.
Ich möchte, egal, wem der Funkmast gehört, die Dienstleistung meines Mobilfunkanbieters nutzen. Gleiches erwarte ich zukünftig an Ladesäulen.
Das das nicht jedem gefällt, warum auch immer, ist hier schön zu verfolgen.
Jörg2 meint
„Die können sich Preise aushandeln für die Durchleitung…
Das können sie jetzt schon, dafür gibt es kein Hindernis.“
Der Gesetzgeber scheint der Meinung zu sein, dass es wohl Hindernisse hierbei gibt und scheint den Ladeinfrastrukturbetreiber als Verursacher einer Nicht-Durchleitung zu sehen. Anders ist mir diese Auflage, die sich ja an den regionalen Monopolisten wendet, für mich nicht verstehbar.
Von einem Zwang für die eventuell Durchleitungswilligen habe ich bisher nichts gelesen.
MichaelEV meint
Du weist genau, dass das Bundeskartellamt genau nicht dieser Meinung ist und dir exakt widerspricht!!!
MichaelEV meint
Und mit diesem „Infrastruktur-Nutzungsentgelt“ werden die Preise eher noch höher ausfallen als sonst (besonders bezogen auf den PKW Lademarkt).
Letztendlich würde man so ein Nutzungsentgelt analog den Stromnetzen ausrechnen: Es werden alle Kosten zusammengerechnet, mit einer festgelegten Rendite multipliziert und durch die abgesetzte Menge kWh geteilt.
Mit geringer Auslastung entstehen hohe Nutzungsentgelte, speziell wenn die Infrastruktur stark ausgebaut wird ein immenses Problem. Hohe Nutzungsentgelte würgen die Nachfrage ab und reduzieren die Auslastung. Eine Spirale ins Verderben, ein ähnliches Problem wie beim Stromnetz, unter dem wir aktuell leiden. Man muss doch so schlau sein das selbe Problem nicht zu wiederholen!
Die freien Kapazitäten bleiben währenddessen, sowohl bei Ladeinfrastruktur als auch beim Stromnetz, durch die unflexible Bepreisung komplett ungenutzt, weil jede Form von Anreiz fehlt.
Ausufernde Kosten und massig verschenktes Potential – das sind Ideen, mit denen man die Elektromobilität zu Grabe tragen kann.
Jörg2 meint
MichaelEV
Wo dann die Preise landen, dass können wir nur ahnen. Du meinst, sie würden steigen, da nun alle Kosten irgendwie mit reinkommen.
Sind denn bisher nicht alle Kosten drin?
Wieso sollte sich die Auslastung nach unten bewegen, wenn es den Flottenbetreibern einfacher gemacht wird, zu „ihren“ Preisen überall zu laden? Gerade das Durchleitungsmodell kann (aus Sicht der Flottenbetreiber) die Preise glätten. Sprich: gleicher Preis an jeder Säule. Das Mischkalkulationsrisiko würde weg gehen vom Flottenbetreiber und hin in das Konstrukt Durchleitungsstromlieferant-Säulenbesitzer. Wir könnten Vereinfachungen für die sehen, die wir zum Umstieg auf die BEV-Lkw bewegen möchten.
MichaelEV meint
„Sind denn bisher nicht alle Kosten drin?“
Zwangsläufig, wenn die Ladeanbieter bisher keinen Gewinn erzielen. Wo ist der Ladeanbieter mit >5,5% Nettogewinn?