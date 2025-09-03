Bieter drohen laut Bericht bei Ausschreibung zu E-Lkw-Ladenetz mit Rückzug

Die geplante Ausschreibung zum Aufbau eines Lkw-Ladenetzes entlang deutscher Autobahnen steht offenbar auf der Kippe. Wie das Handelsblatt berichtet, sorgt insbesondere das vom Bund vorgeschriebene sogenannte Durchleitungsmodell für erheblichen Unmut unter potenziellen Betreibern.

Das Durchleitungsmodell sieht vor, dass Lkw-Fahrer ihren eigenen Stromvertrag an die Ladesäule „mitbringen“ können. Ziel ist es, teures Roaming oder Ad-hoc-Laden zu vermeiden und den Wettbewerb zwischen Stromanbietern zu fördern. Für die Betreiber bedeutet dies jedoch, dass sie ihre Infrastruktur auch für fremde Anbieter öffnen müssen – was sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Standorte auswirken könnte.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat die Ausschreibung im September 2024 veröffentlicht. In der ersten Phase sollen rund 130 unbewirtschaftete Rastanlagen mit Lkw-Ladeparks ausgestattet werden. Bis 2030 ist der Aufbau eines bundesweiten Netzes mit etwa 4.200 Ladepunkten an insgesamt 350 Standorten geplant.

Die bewirtschafteten Rastanlagen von Tank & Rast, die in Deutschland über 90 Prozent der entsprechenden Infrastruktur ausmachen, sind laut dem Portal Electrive von dieser ersten Ausschreibung ausgeschlossen. Hintergrund ist ein inzwischen beigelegter Rechtsstreit zwischen dem Ladeanbieter Fastned und der Autobahn GmbH, der den Ausbau von Schnellladern an Raststätten seit Jahren verzögert.

Mehrere namhafte Unternehmen wie E.ON, Aral, Tesla und Shell hatten zunächst ihr Interesse an der Ausschreibung bekundet. Doch nun droht ein Rückzug einzelner Bewerber. Knut Hechtfischer, Chef von Decarbon1ze, wird im Handelsblatt mit den Worten zitiert: „Einzelne Ladenetzbetreiber drohen damit, sich ganz aus dem Bieterverfahren zurückzuziehen.“ Die NOW GmbH, die die Ausschreibung organisiert, wollte sich zu möglichen Absprüngen nicht äußern und verwies auf das laufende Verfahren.

Die Struktur der Ausschreibung ähnelt der des Pkw-Deutschlandnetzes: Es gibt verschiedene Lose und geografische Suchräume, um sowohl wirtschaftlich attraktive als auch weniger profitable Standorte abzudecken. Die verpflichtende Einführung des Durchleitungsmodells ist allerdings ein Novum in einem solchen Förderverfahren. Diese Vorgabe könnte letztlich entscheidend dafür sein, ob sich genug Betreiber finden, um das geplante Netz auch tatsächlich umzusetzen.