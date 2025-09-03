BMW zeigt Teaserbild der iX3-Front vor der Enthüllung

BMW stellt in Kürze bei der IAA Mobility in München den nächsten iX3 vor. Die batteriebetriebene Version des Mittelklasse-SUV führt die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. Kurz vor der Weltpremiere veröffentlichen die München noch einen Teaser der Front.

Das Bild zeigt die vordere Lichtsignatur des neuen iX3, der Rest des Fahrzeugs ist verdunkelt. Zu erkennen ist aber bereits, dass sich die Front eng am Design des 2024 gezeigten Vision Neue Klasse X orientieren wird. Die Studie gibt Berichten zufolge insgesamt einen sehr konkreten Ausblick auf das Serienmodell. Anders als das Konzept hat das finale Fahrzeug laut dem Teaser jedoch konventionelle Außenspiegel.

„Mehr Reichweite, schnelleres Laden, ein völlig neues Anzeige- und Bedienkonzept und die Intelligenz von vier Superbrains – das macht die Neue Klasse aus. Mit dem nächsten BMW iX3 als erstem Modell der neuen Fahrzeuggeneration haben wir jede Technologie grundlegend weiterentwickelt, mit dem klaren Ziel: BMW typische Fahrfreude auf ein völlig neues Level zu heben“, so kürzlich Mike Reichelt, Leiter Neue Klasse bei der BMW Group. „Jetzt bringen wir mit dem komplett neuen BMW iX3 unseren revolutionären Technologiebaukasten erstmals in Serie und können es selbst kaum erwarten, ihn auf der Straße zu sehen.“

Der iX3 bietet laut BMW künftig als erstes Modell der Neuen Klasse dank 800-Volt-Architektur eine Peak-Ladeleistung von 400 kW. Damit soll man in zehn Minuten mehr als 350 Kilometer WLTP-Reichweite nachladen können. Der hohe Energieinhalt der Hochvoltbatterie soll gemeinsam mit einer effizienten Auslegung des Antriebs und des Gesamtfahrzeugs bis zu 800 Kilometer pro Ladung ermöglichen.

Something new is on the horizon.#BMW #BMWNewEra #NeueKlasse BMW iX3 50 xDrive: WLTP energy consumption combined: 17,9 – 15,1 kWh/100 km; WLTP CO₂ emissions combined: 0 g/km; CO2-class: A pic.twitter.com/76RfJEkp8r — BMW (@BMW) September 2, 2025

Mit Anlauf des neuen iX3 stehen auch bidirektionale Lade-Funktionen zur Verfügung. Dank Vehicle-to-Load (V2L) wird das Elektroauto zur mobilen Powerbank (bis 3,7 kW Entladeleistung in Europa) und liefert Energie für einen oder mehrere Verbraucher. Mit der Fähigkeit zum bidirektionalen Laden wird der iX3 zudem zum Energiespeicher zu Hause: „Vehicle-to-Home (V2H) hilft dem Kunden Kosten zu sparen. Vehicle-to-Grid (V2G) setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Integration des Fahrzeugs in den Energiemarkt geht. Beide Funktionen leisten einen Beitrag zur Reduktion von Emissionen und für die Nutzung regenerativer Energien“, heißt es.

Ein großer Teil der von BMW in den letzten Jahren eingereichten Patentanmeldungen ist laut dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Technologien für die Neue Klasse entstanden. Beispielsweise in der Projektionstechnologie beim „BMW Panoramic Vision“, bei den Steuerungsfunktionen des Steuergeräts „Heart of Joy“, im Batteriemanagement- und Zellkontaktiersystem des Hochvoltspeichers, in der neuen E-Maschine und beim neuen, zonalisierten Bordnetz.

Der nächste iX3 soll ab Ende des Jahres im neuen BMW-Group-Werk in Debrecen (Ungarn) vom Band rollen. Einen konkreten Termin für die Einführung hierzulande gibt es noch nicht. Auch die Preise bleiben abzuwarten.