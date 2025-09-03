BMW zeigt Teaserbild der iX3-Front vor der Enthüllung

BMW stellt in Kürze bei der IAA Mobility in München den nächsten iX3 vor. Die batteriebetriebene Version des Mittelklasse-SUV führt die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ ein. Kurz vor der Weltpremiere veröffentlichen die München noch einen Teaser der Front.
Das Bild zeigt die vordere Lichtsignatur des neuen iX3, der Rest des Fahrzeugs ist verdunkelt. Zu erkennen ist aber bereits, dass sich die Front eng am Design des 2024 gezeigten Vision Neue Klasse X orientieren wird. Die Studie gibt Berichten zufolge insgesamt einen sehr konkreten Ausblick auf das Serienmodell. Anders als das Konzept hat das finale Fahrzeug laut dem Teaser jedoch konventionelle Außenspiegel.
„Mehr Reichweite, schnelleres Laden, ein völlig neues Anzeige- und Bedienkonzept und die Intelligenz von vier Superbrains – das macht die Neue Klasse aus. Mit dem nächsten BMW iX3 als erstem Modell der neuen Fahrzeuggeneration haben wir jede Technologie grundlegend weiterentwickelt, mit dem klaren Ziel: BMW typische Fahrfreude auf ein völlig neues Level zu heben“, so kürzlich Mike Reichelt, Leiter Neue Klasse bei der BMW Group. „Jetzt bringen wir mit dem komplett neuen BMW iX3 unseren revolutionären Technologiebaukasten erstmals in Serie und können es selbst kaum erwarten, ihn auf der Straße zu sehen.“
Der iX3 bietet laut BMW künftig als erstes Modell der Neuen Klasse dank 800-Volt-Architektur eine Peak-Ladeleistung von 400 kW. Damit soll man in zehn Minuten mehr als 350 Kilometer WLTP-Reichweite nachladen können. Der hohe Energieinhalt der Hochvoltbatterie soll gemeinsam mit einer effizienten Auslegung des Antriebs und des Gesamtfahrzeugs bis zu 800 Kilometer pro Ladung ermöglichen.
Something new is on the horizon.#BMW #BMWNewEra #NeueKlasse
BMW iX3 50 xDrive: WLTP energy consumption combined: 17,9 – 15,1 kWh/100 km; WLTP CO₂ emissions combined: 0 g/km; CO2-class: A pic.twitter.com/76RfJEkp8r
— BMW (@BMW) September 2, 2025
Mit Anlauf des neuen iX3 stehen auch bidirektionale Lade-Funktionen zur Verfügung. Dank Vehicle-to-Load (V2L) wird das Elektroauto zur mobilen Powerbank (bis 3,7 kW Entladeleistung in Europa) und liefert Energie für einen oder mehrere Verbraucher. Mit der Fähigkeit zum bidirektionalen Laden wird der iX3 zudem zum Energiespeicher zu Hause: „Vehicle-to-Home (V2H) hilft dem Kunden Kosten zu sparen. Vehicle-to-Grid (V2G) setzt neue Maßstäbe, wenn es um die Integration des Fahrzeugs in den Energiemarkt geht. Beide Funktionen leisten einen Beitrag zur Reduktion von Emissionen und für die Nutzung regenerativer Energien“, heißt es.
Ein großer Teil der von BMW in den letzten Jahren eingereichten Patentanmeldungen ist laut dem Unternehmen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Technologien für die Neue Klasse entstanden. Beispielsweise in der Projektionstechnologie beim „BMW Panoramic Vision“, bei den Steuerungsfunktionen des Steuergeräts „Heart of Joy“, im Batteriemanagement- und Zellkontaktiersystem des Hochvoltspeichers, in der neuen E-Maschine und beim neuen, zonalisierten Bordnetz.
Der nächste iX3 soll ab Ende des Jahres im neuen BMW-Group-Werk in Debrecen (Ungarn) vom Band rollen. Einen konkreten Termin für die Einführung hierzulande gibt es noch nicht. Auch die Preise bleiben abzuwarten.
Kommentare
Daniel S meint
Beleuchtete Nieren sehen aus wie eine Leuchtreklame. Erhalte ich dafür Geld von BMW wenn ich damit herumfahre? Kann ich das abschalten wenn es mich stört?
MrBlueEyes meint
Diesen Freitag (5.9.25) wird das absolute Benchmark-Midsize->SUV-BEV vorgestellt werden… der „Neue Klasse“ BMW iX3…
Das wird eine Leerstunde für Tesla… sollten die sich ganz genau anschauen, als an irgendwelchen diffusen „Master-Plänen“ zu schreiben…
Das Teil und generell die Technik der Neuen Klasse von BMW werden der aktuelle Benchmark für alle werden…
Bin echt riesig gespannt…
MichaelEV meint
Was ist das nur für ein Fetisch…
BMW macht ein Angebot für relativ wenig Kunden zu hohen Preisen, Tesla das exakte Gegenteil. Mit diesen Spezifikationen wird BMW hoffentlich den Kunden ein passendes Angebot machen, die ansonsten zu einem (BMW-)Verbrenner gegriffen hätten.
Das ist toll. Und wenn BMW dabei Margenparität ohne Quersubventionierung erreicht (hier liegt tatsächlich der springende Punkt), ist das umso toller. Hat aber nichts mit Tesla zu tun…
Aztasu meint
Wo ist Tesla das Gegenteil?! Das günstigste Auto von Tesla kostet 40k, das Model Y kostet 45k. Beide Einstiegsversionen sind nur bedingt voll alltagstauglich da relativ wenig Reichweite (500km WLTP is okay, große Sprünge macht man damit aber auch nicht), lange Ladezeiten und keine modernen Ausstattungsfeatures Die Grundversionen passen also nicht für jeden. Gut sind da erst die LR Modelle, LR RWD oder LR AWD, und die kosten dann halt schon ab €45k bzw. €50k. Die Leasingraten sind durch die Bank weg recht teuer. Ein Model 3 SR kostet ohne Anzahlung und mit nur 10k Kilometern 400€ im Monat, das Model Y SR kostet 500€! Das ist ziemlich lächerlich.
Dazu kommen völlig veraltete und viel tu teuere Model S und Model X sowie ein viel zu teuerer Cybertruck. Tesla und BMW haben mit bezahlbarer Elektromobilität nicht viel zu tun. Das manche bei Tesla immer noch so hängengeblieben sind und glauben Tesla würde bezahlbare E-Autos anbieten, oder noch besser, wirklich was fürs Klima tun, entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Das Tesla überhaupt zu diesen Preisen liefern kann liegt ohnehin an vollen Taschen mit Staatsgeldern und CO2-Subventionen, ohne diese wären die Autos locker 5k teurer und man würde noch weniger verkaufen. Und viel Verblendung und Hype spielt bei den Verkäufen von Tesla auch mit rein, wirklich substanzielles gibt es bei Tesla hingegen nicht.
Das machen andere besser, Volkswagen zum Beispiel, die bieten bald ein 25k (inklusive Steuern) E-Auto an was auch noch richtig praktische Eigenschaften hat
densel75 meint
Die technischen Daten sind schon herausragend. Sicherlich gibt es auch andere,. die einzelne Bereiche schon abdecken, aber für jemanden, der einem Audi Q8 Etron / BMW iX1 fährt ist es schon extrem und das in 5 Jahren. Daumen hoch BMW
ID.alist meint
800km würden nur bei 105kW (Netto) Batterie klappen. Bei diese Größe bedeutet 45% Batterie in 10 min zu laden eine 285 kW Durchschnittsladeleistung, was nicht ganz beeindruckend ist wenn der Peak 400 kW sein soll.
Trotzdem ist der Wagen, was die EV-Werte angeht besser als viele Konkurrenten.
Was ich auch gut finde, ist die neuen Nieren, die an E21/28/23 Generation erinnert und weniger an den aktuelleren Modellen.
Stromspender meint
Oh Gott, die neuen E-Autos von BMW scheinen an Nephrozirrhose zu leiden. Also zumindest im Vergleich zu den Monsternieren der aktuellen Modelle…
simon meint
Schön das man das Design der Studie immer öfter in der Serie sieht. Auch der neue Skoda Enyaq entspricht viel mehr der ursprünglichen Studie. Man traut sich im Design viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Vielleicht angetrieben durch die chinesischen Automarken.