1. Halbjahr 2025: Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an

Der große Autoleasing-Anbieter ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe seiner Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht. Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die Spitze des Rankings und zwei Elektroautos auf die Plätze 5 und 8.

Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:

Kia XCeed (Plug-in-Hybrid/25 %)

Ford Kuga (Plug-in-Hybrid/16 %)

Kia Ceed (13 %)

Ford Focus (10 %)

Hyundai Kona (Elektroauto/9 %)

Ford Transit Custom (8 %)

Land Rover Range Rover Velar (6 %)

Kia E-Niro (Elektroauto/5 %)

Opel Corsa (4 %)

VW Passat (4 %)

„Die Gebrauchtwagenpreise pendeln sich nach einem jahrelangen Auf und Ab auf einem leicht gesunkenen, aber insgesamt noch hohem Niveau ein“, so Geschäftsführer Martin Kössler.

Nur bei gebrauchten Elektrofahrzeugen sei ein stärkerer Preisverfall zu beobachten. Ein drei Jahre altes elektrisches Fahrzeug erzielt demnach am Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Listenpreises.

„Davon können Gebrauchtwagenkäufer, die auf ein Elektroauto umsteigen wollen, derzeit profitieren. Das spiegelt sich auch in unserem aktuellen Ranking wider, denn in den Top-10 sind jetzt sowohl Hybride als auch reine Stromer vertreten“, erklärt Kössler.