1. Halbjahr 2025: Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an

Der große Autoleasing-Anbieter ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe seiner Leasingrückläufer an Endkunden von Januar bis Juli 2025 ausgewertet und eine Liste der beliebtesten gebrauchten Pkw und Transporter veröffentlicht. Erstmalig schaffen es zwei Plug-in-Hybride an die Spitze des Rankings und zwei Elektroautos auf die Plätze 5 und 8.
Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:
- Kia XCeed (Plug-in-Hybrid/25 %)
- Ford Kuga (Plug-in-Hybrid/16 %)
- Kia Ceed (13 %)
- Ford Focus (10 %)
- Hyundai Kona (Elektroauto/9 %)
- Ford Transit Custom (8 %)
- Land Rover Range Rover Velar (6 %)
- Kia E-Niro (Elektroauto/5 %)
- Opel Corsa (4 %)
- VW Passat (4 %)
„Die Gebrauchtwagenpreise pendeln sich nach einem jahrelangen Auf und Ab auf einem leicht gesunkenen, aber insgesamt noch hohem Niveau ein“, so Geschäftsführer Martin Kössler.
Nur bei gebrauchten Elektrofahrzeugen sei ein stärkerer Preisverfall zu beobachten. Ein drei Jahre altes elektrisches Fahrzeug erzielt demnach am Gebrauchtwagenmarkt aktuell noch etwas mehr als die Hälfte des ursprünglichen Listenpreises.
„Davon können Gebrauchtwagenkäufer, die auf ein Elektroauto umsteigen wollen, derzeit profitieren. Das spiegelt sich auch in unserem aktuellen Ranking wider, denn in den Top-10 sind jetzt sowohl Hybride als auch reine Stromer vertreten“, erklärt Kössler.
Kommentare
E.Korsar meint
Die Logik des Artikel erschließt sich mir nicht. Als Leasinggeber, bei dem Fahrzeuge zurückkommen, muss ich doch alle Fahrzeuge verkaufen. Da ändern sich doch die angegebenen Prozente nicht in Abhängigkeit der Beliebtheit. Wenn 10 Corsa auf dem Hof stehen, muss ich 10 Corsa loswerden. Da muss ich den Preis senken, wenn die niemand will, bis ich die los bin, aber es bleiben immer 10 Stück.
Jörg2 meint
Ja, finde ich auch etwas komisch. Vielleicht nur PR um die eigentlichen Ladenhüter an die Verwertungsspitze zu bekommen.
Lanzu meint
Drei Jahre alte BEV kommen aus der Zeit des Umweltbonus. Dass diese gegenüber des Listenpreises überdurchschnittlich an Wert verlieren, ist absolut erwartbar gewesen.
Ben meint
Selbst 6-Monats-Leasingrückläufer haben extremen Wertverlust, ich habe jetzt einen vollausgestatteten ID.4 GTX Erstzulassung 12/24 mit 6000km übernommen, nachkonfiguriert kostete dieser 68k ich habe ihn für 47k übernommen.
E.Korsar meint
Waren die 68k Listenpreis für Normalsterbliche? Dann wäre es ein gutes Angebot, aber kein extremer Wertverlust. Sind doch nur knapp über 30%. 20% bis 25% wären normal, wenn man die Jahre der Lieferkettenproblematiken ausklammert.