Studie: E-Auto für Mehrheit der Deutschen die günstigere Wahl

Eine Studie unter Federführung des in Frankreich ansässigen Verbands führender europäischer Ladeinfrastrukturbetreiber Charge France mit Unterstützung der Berater der Boston Consulting Group (BCG) vergleicht Elektroautos mit Plug-in-Hybriden (PHEV), Range-Extender-Elektrofahrzeugen (REEV) und Verbrennern. Das Ergebnis: Elektroautos bestehen den Dreifach-Test aus Kosten, Verbraucherakzeptanz und Klimabilanz. Sogenannte Übergangstechnologien sind hingegen teurer, weniger effizient und bremsen die technologische Transformation.

Demnach sind bei 75 Prozent der Modellklassen vollelektrische Autos heute schon günstiger im Besitz und Betrieb als Verbrenner oder Hybride. Haushalte sparen bis zu 1.600 Euro pro Jahr. Selbst bei Benzinpreisen von nur 1 Euro pro Liter, die es zuletzt in Deutschland in den 2000er-Jahren gab, behalten reine Stromer den Kostenvorteil. Auch die Verbraucher sind längst bereit: Laut der Studie würden fast 60 Prozent der Europäer beim nächsten Autokauf ein E-Fahrzeug wählen.

Deutschland verfügt heute laut der Studie über ein Ladeinfrastrukturnetz, das dem Fahrzeughochlauf voraus ist. Die durchschnittliche Auslastung liegt bei nur 2 bis 8 Prozent, was große Kapazitätsreserven beweist. Mit mehr als 188.000 öffentlichen Ladepunkten, darunter 33.000 besonders schnelle Lader, sind die Zeiten der Reichweitenangst für die meisten Anwendungsfälle vorbei.

„Elektromobilität ist ein Gewinn für Verbraucher und für Europa“

„Elektromobilität ist ein Gewinn für Verbraucher und für Europa“, so die Studienautoren. „Bis 2035 könnten die europäischen Ölimporte um 15 Prozent reduziert werden. Zugleich entstehen neue hochwertige Jobs entlang der Wertschöpfungskette – von Batterien über Elektronik und Software bis hin zur Ladeinfrastruktur. Elektroautos stoßen im Lebenszyklus durchschnittlich dreimal weniger CO2 aus als Verbrenner. In Deutschland gleicht sich der Mehraufwand der Produktion schon nach rund 18.000 Kilometern aus.“

Damit Verbraucher von niedrigeren Kosten, mehr Energieresilienz und besserer Luftqualität profitieren können, sei es nun an der Politik, den eingeschlagenen Kurs klar zu bestätigen. Das könne durch die Einhaltung des Ziels rein elektrischer Neuzulassungen ab 2035 in der EU, die gezielte Unterstützung einkommensschwacher Haushalte – etwa durch Leasingmodelle und Kaufprämien – sowie die Streichung von Subventionen für Hybride oder Dieselkraftstoff gelingen.

Wolfgang Ademmer vom Hersteller von Ladelösungen Alpitronic: „Die Studienergebnisse bestätigen, was wir als Technologie-Unternehmen seit Jahren sehen: Der Mythos über zu wenig Ladeinfrastruktur und zu kleine Reichweiten bei E-Autos darf nicht mehr die Debatte bestimmen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die technologischen Lösungen zu skalieren, um diesen Kostenvorteil für alle Verbraucher nutzbar zu machen und die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Europa zu sichern.“

„Die Studienergebnisse zeigen klar, dass nachhaltige Mobilität und Wirtschaftlichkeit nicht mehr im Widerspruch stehen“, so Jeroen van Tilburg, CEO beim Schnelllade-Anbieter Ionity. „Wir freuen uns, dass sich immer mehr Fahrerinnen und Fahrer für ein E-Fahrzeug entscheiden. Damit Elektromobilität noch attraktiver wird, arbeitet Ionity mit höchster Priorität daran, Schnellladen für alle möglich zu machen. Doch dafür braucht es stabile Rahmenbedingungen: Eine klare, einheitliche Politik senkt Kosten, beschleunigt Innovationen und stellt sicher, dass Europa seine Führungsrolle in der Elektromobilität behält und seine Klimaziele erreicht.“