Nio will weiter eine globale Marke sein, „Brücken bauen statt abschotten“

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat vor zehn Jahren – sechs Monate nach der Registrierung des Unternehmens – in München ein Designzentrum aufgebaut. Ein Jahr später, 2016, folgte ein Standort in Oxford, Großbritannien. Auch in San José im Silicon Valley ist man seit 2016 vertreten. Gründer William Li wollte das Start-up möglichst früh als globales Projekt positionieren. Europachef Hui Zhang sprach ausführlich mit der Automobilwoche über den Export.

Dass Nio früh in München ein Designzentrum aufgemacht hat, lag laut Zhang insbesondere daran, dass man die besten Talente gewinnen wollte und die bayerische Hauptstadt dafür als eine der lebenswertesten Städte ein sehr guter Platz sei. Zudem seien im süddeutschen Raum viele der für das Unternehmen wichtigen Zulieferer angesiedelt.

Nio als globale Marke zu etablieren hat nach Meinung von Zhang funktioniert. „Es kommt aber immer darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Es ist schon so, dass in deutschen Medien oft von der China-Marke geschrieben wird.“ Das liege sicherlich daran, dass man auf dem chinesischen Markt in allen Bereichen die größte Präsenz habe. Man arbeite jedoch stark daran, als globale Marke wahrgenommen zu werden.

Von der deutschen Bürokratie überrascht

In Deutschland hat den Nio-Manager am meisten die Bürokratie überrascht. Die Zeit für eine Baugenehmigung für eine Batteriewechselstation liege hierzulande jetzt bei zehn bis zwölf Monaten. In Norwegen dauere das maximal drei bis vier Monate, in den Niederlanden auch. Das sei schon schwer verständlich. „Wir haben die Mittel, wir sind gewillt, in die Infrastruktur zu investieren und dann dauert es Monate, bis die behördliche Papierarbeit getan ist.“ Das sei ein relevantes Hemmnis für eine Geschäftsentwicklung.

Zufrieden ist Zhang mit dem Aufbau eines „hoch kompetenten Teams“ in Europa. Das Unternehmen habe in der Region mit einer Handvoll Mitarbeiter begonnen, heute seien es 800 in sieben Ländern, davon 400 in Deutschland mit München als größtem Center für Forschung und Entwicklung. Es sei außerdem gelungen, die Marke „adäquat aufzubauen – sowohl was die öffentliche Wahrnehmung anbelangt, als auch in der Automobilindustrie“.

Darüber hinaus habe Nio seine Modelle erfolgreich am Markt platziert. Das beziehe sich nicht allein auf die Fahrzeuge, sondern auch auf den Umgang mit den Kunden – „wir bekommen da sehr viel positives Feedback“. Und schließlich sei das Unternehmen mit dem Aufbau der Infrastruktur schon recht weit. „Wir haben 19 Point of Sales, 60 Swap-Stationen in Europa, davon jeweils 20 in Deutschland und Norwegen, zehn in den Niederlanden und acht in Schweden.“

Erfolg in Europa noch überschaubar

Nio verkauft im Heimatmarkt bereits Zehntausende Elektroautos und will mit den neuen Marken Onvo und Firefly vor allem auch international in den breiteren Massenmarkt vorstoßen. In Europa ist der Erfolg noch überschaubar, der für die Region verantwortliche Manager blickt trotz Herausforderungen zuversichtlich in die Zukunft.

Natürlich möchte man mehr Autos verkaufen, räumte Zhang ein. Dass dies momentan nicht gelingt, hänge auch mit geopolitischen Gründen zusammen. Das Management reflektiere kontinuierlich seine strategischen Entscheidungen, beispielsweise den Direktvertrieb seiner Marken. „Wir haben entschieden, dass wir für unsere Marke Firefly nicht wie bei Nio den Direktvertrieb nutzen, sondern auf die Zusammenarbeit mit Handelsbetrieben setzen.“

Das Ziel des Unternehmens sei es, eine stabile Nutzerbasis aufzubauen und Angebote speziell für den europäischen Markt zu entwickeln. Dafür setze man auf Nios Innovationszentrum in Berlin und das „Smart Driving Technology Center“ in Schönefeld sowie weitere Standorte für Forschung und Entwicklung in Europa.

„Wir verfolgen klare Wachstumsziele“

„Wir verfolgen klare Wachstumsziele, kommunizieren jedoch keine konkreten Absatzzahlen“, so Zhang. „In Märkten wie Norwegen und den Niederlanden sehen wir bereits eine positive Resonanz. In Deutschland und anderen Regionen setzen wir auf ein schrittweises Wachstum mit Fokus auf langfristigen Erfolg.“

In Europa bieten die Chinesen aktuell sechs Modelle an, in der Volksrepublik neun bis elf, je nachdem wie man die Varianten zählt. Im September werde man beim nächsten „Nio-Day“ einen Ausblick in die Zukunft geben. „Aktuell sind wir sehr zufrieden mit unserem Portfolio“, betonte der Europachef.

Zhang warb im Gespräch mit der Automobilwoche für deutsch-chinesische Kooperation. „Ich bin überzeugt, dass wir mehr Verständnis füreinander und mehr Kooperation miteinander brauchen.“ Die Automobilindustrie sei eine globale Industrie, so steckten in Fahrzeugen wie dem ET9 viele und wichtige Komponenten deutscher und bayerischer Zulieferer.

„Natürlich sind deutsche und chinesische Autobauer Konkurrenten. Aber letztlich sind wir eine globale Industrie, die um die besten Lösungen ringt“, sagte Zhang abschließend. „Nach meiner Erfahrung ist es das Sinnvollste, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist angesichts der geopolitischen Verwerfungen noch wichtiger geworden. Abschottung hilft da nicht, wir müssen Brücken bauen. Wenn ich etwas dazu beitragen kann, nehme ich das gerne an.“