Hyundai-Motor-Group-Chef: Mobilität der Zukunft braucht Innovation und Kundennähe

Euisun Chung, Executive Chair der Hyundai Motor Group, sprach in einem Interview mit Automotive News über die Zukunft der Mobilität, strategische Partnerschaften, Herausforderungen durch chinesische Wettbewerber und die Verantwortung für den Klimaschutz.

Chung, der die Autogruppe mit den Marken Hyundai, Kia und Genesis seit 2020 leitet, sieht den Erfolg des Konzerns als Ergebnis ständiger Innovation und konsequenter Kundenorientierung. Im Hinblick auf Industriekooperationen sagte er: „Zusammenarbeit ist heute keine Option mehr – sie ist essenziell.“ Die Hyundai-Gruppe gehe aber nur dann Partnerschaften ein, wenn diese einen konkreten Mehrwert für Geschwindigkeit, Innovation oder Kundennutzen bieten.

Die Zukunft der Branche sieht Chung in der Verschmelzung von softwaredefinierten Fahrzeugen und künstlicher Intelligenz. Es gehe nicht mehr nur um PS, sondern um Rechenleistung. Fahrzeuge sollen kontinuierlich besser werden – wie Smartphones, die über Software-Updates stetig weiterentwickelt werden. Daher investiere Hyundai in zonale elektrische/elektronische Architekturen und Hochleistungsrechner.

Mit Blick auf geopolitische Herausforderungen wie Zölle verfolgt Hyundai eine Strategie der Lokalisierung. „Lokalisierung ist eine Strategie zur Resilienz“, so Chung. Auch in anderen Wachstumsmärkten setzt das Unternehmen auf angepasste Innovationen statt universelle Lösungen.

Angesprochen auf den Wettbewerb mit chinesischen Marken, die in den kommenden Jahrzehnten ähnlich erfolgreich wie der koreanische Autobauer werden könnten, verwies Chung auf die Notwendigkeit ständiger Selbstherausforderung. Unternehmen müssten radikal neue Technologien vorantreiben und sicherstellen, dass diese den Menschen wirklich nützen. Dabei bleibe der Kunde der zentrale Maßstab.

Auch Nachhaltigkeit im Fokus

Ein wesentliches Ziel ist zudem die Klimaneutralität. Bis 2045 will Hyundai netto null Emissionen erreichen – durch erneuerbare Energieversorgung, Recycling und nachhaltige Lieferketten. In Europa sollen bereits ab 2035 ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge verkauft werden, ab 2040 in allen großen Märkten. Dabei setzt der Konzern nicht nur auf Elektromobilität, sondern etwa auch auf Wasserstoff als Teil einer nachhaltigen Energiezukunft.

Auch die Produktion der Zukunft sieht Chung im Wandel. Hyundai transformiere seine Werke weltweit in intelligente, menschenzentrierte Innovationszentren. Digitale Zwillinge, Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik sollen repetitive Aufgaben übernehmen, während der Mensch sich auf kreative und komplexe Tätigkeiten konzentriert. Die Vision: eine enge Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.

Blickt man auf das Jahr 2050, wird Hyundai nach Chungs Vorstellungen nicht nur neue Fahrzeugtypen entwickeln, sondern Mobilität grundsätzlich neu denken. Autonome Fahrzeuge, Robotik, KI, intelligente Software und Wasserstofftechnologie sollen helfen, Menschen effizienter und sicherer miteinander zu verbinden. „Der größte Maßstab unseres Erfolgs wird immer die Zufriedenheit unserer Kunden sein“, betonte der Manager abschließend.