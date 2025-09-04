Elektro-Lieferwagen noch wenig gefragt, Herstellern drohen EU-CO2-Strafen

Der Elektroantrieb ist bislang nur schwach in Transporter-Flotten vertreten. Während die Zulassungszahlen im Pkw-Bereich bereits deutlich gestiegen sind, hinkt das Segment der leichten Nutzfahrzeuge beim Umstieg auf die Elektromobilität hinterher.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Dataforce betrug der Anteil batterieelektrischer Transporter (BEV) im ersten Halbjahr 2025 lediglich sieben Prozent. Zwar verzeichneten E-Transporter ein Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr, doch das reicht nicht aus, um die CO2-Vorgaben der EU zu erfüllen. „Wir rechnen bei Dataforce damit, dass die CO2-Ziele für Transporter verfehlt werden“, warnt Analyst Benjamin Kibies im Gespräch mit der Automobilwoche.

Mit Ausnahme von Volkswagen liegen laut den Analysten alle Hersteller aktuell zum Teil deutlich über ihren individuellen CO2-Zielwerten. Die Konsequenz könnten hohe Strafzahlungen sein, die letztlich auf die Kunden umgelegt werden. „Das ist heute schon in der Schweiz die gängige Praxis“, berichtet Kibies. Zwar gebe es Anzeichen dafür, dass die EU-Kommission in diesem Bereich nachjustieren könnte, doch bislang seien keine konkreten Maßnahmen bekannt.

Trotz des Rückstands sehen Branchenexperten Potenzial. Dataforce erwartet, dass der BEV-Anteil bei Transportern bis Ende des Jahres auf neun Prozent steigt. In den kommenden zwei Jahren soll er auf zwölf beziehungsweise 15 Prozent anwachsen. Ein Grund für den Optimismus: Laut der Studie „E-Mobilität 2025“ sehen Fuhrparkleiter bei 46 Prozent ihrer Fahrzeuge grundsätzlich die Möglichkeit für einen Elektroantrieb.

Doch der Preis bleibt ein Hemmnis. „Solange es keine deutlichen Kostenvorteile gibt, werden die Kunden weiter primär Dieselmodelle bestellen“, sagt Kibies. Damit sich E-Transporter flächendeckend durchsetzen, müssten die Akkupreise um mindestens 30 Prozent sinken. Für Fuhrparkbetreiber zählt vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis: Für 71 Prozent der Befragten ist es das wichtigste Kriterium beim Kauf, 19 Prozent achten vor allem auf einen günstigen Anschaffungspreis.

Die Gesamtkosten spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle. „Viele Unternehmen kaufen Transporter, sie müssen das Geld also erst einmal auf den Tisch legen“, erklärt Svenja Geiß, Leiterin der Dataforce-Marktforschung.

Volkswagen Nutzfahrzeuge hat bereits auf die schleppende Nachfrage reagiert und bietet dem Bericht zufolge über seine Händler deutliche Nachlässe. Eine laufende Kampagne ermöglicht demnach zusätzliche Prämien von 25 Prozent, sodass Rabatte von bis zu 40 Prozent gewährt werden können. Der Fahrzeugpool umfasst laut Händlern derzeit rund 2.700 elektrifizierte Transporter. Dataforce-Analystin Geiß mahnt: „Hersteller, die sich jetzt zu viel Zeit lassen, werden später Schwierigkeiten haben, sich zu positionieren.“