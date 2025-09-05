Audi-CEO: E-Antrieb wird sich durchsetzen, „aber das Tempo ist unvorhersehbarer denn je“

Gernot Döllner ist seit September 2023 der Chef von Audi. Sein Vorgänger Markus Duesmann wollte in wenigen Jahren aus der Verbrennertechnologie aussteigen. Unter Döllner setzt die Marke nun wieder verstärkt auf Benzin- und Dieselmotoren.

„Wir setzen auf flexible Lösungen. Wir haben die Laufzeiten unserer Verbrennungsmotoren verlängert“, erklärte der Manager im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). „Parallel zu unseren neuen E-Modellen haben wir gerade eine komplett neue Generation unserer wichtigsten Vier- und Sechszylindermotoren frisch in den Markt eingeführt. Diese Fahrzeuge erhalten zu gegebener Zeit nochmals eine Modellpflege.“ ­Somit sei man jetzt erst einmal stabil für die nächsten sieben bis acht Jahre aufgestellt.

Audi werde noch länger als früher gedacht Verbrennungsmotoren anbieten. Die Entwicklung hin zur E-Mobilität habe sich gerade in den vergangenen 18 Monaten verschoben, auch unterschiedlich stark in den Märkten weltweit. „Am langen Ende wird sich der Elektroantrieb als automobile Technik durchsetzen. Aber das Tempo ist unvorhersehbarer denn je“, so der Manager.

„Wir brauchen vor allem eines: Planungssicherheit“

Darauf angesprochen, ob seiner Meinung nach ab 2035 geplante „Verbrennerverbot“ in der EU oder die Strafzahlungen wegmüssten, erklärte der Audi-Boss: „Strafzahlungen würden der Industrie bei den nötigen Investitionen in die E-Mobilität fehlen. Wir brauchen vor allem eines: Planungssicherheit.“

In Deutschland gebe es unter anderem einen zu hohen Strompreis, sagte Döllner. Und bei der Deregulierung habe die Politik auch noch einiges zu tun. „Aber einen Teil der Hausaufgaben haben wir als Industrie zunächst selbst zu erledigen, um uns zukunftsfähig aufzustellen. Unsere Arbeitnehmer wiederum stehen im Bildungsbereich in einem internationalen Wettbewerb.“

In Deutschland liege im Bildungsbereich auf dem Thema Software noch kein so starker Fokus. Hier brauche es eine Bildungsoffensive, auf jeden Fall aber mehr Interesse am Ingenieurberuf. Und Maschinenbau gehe heute ohne Software nicht mehr. „Wir müssen es als Gesellschaft hinkriegen, dass diese Berufe als attraktiv angesehen werden.“

Audi hat kürzlich den Concept C (Artikelbild) enthüllt, der Elektro-Sportwagen gibt einen Ausblick auf einen Seriensportwagen und die künftige Designphilosophie der Ingolstädter. Der Entwurf ist das erste maßgeblich von Döllner beeinflusste Fahrzeug von Audi.

Der „Concept C ist der erste sichtbare Beleg für die Veränderung von Audi als Unternehmen“, sagte der CEO zur Vorstellung des E-Autos dem Handelsblatt. Als er vor zwei Jahren bei Audi anfing, habe sich die Autoindustrie in einer kritischen Situation befunden. „Wir mussten Audi deswegen für diese neue Zeit transformieren.“