Die EnBW hat unmittelbar an der A7 in Hamburg (Anschlussstelle 26 Hamburg-Stellingen) eine neue Stromtankstelle eröffnet. Es handelt sich um den ersten überdachten Schnell­ladepark des Energiekonzerns in direkter Metropolnähe. Der Standort am Kamerbalken 17 mit angeschlossenem Batterie­wechsel­standort von Nio sei ideal für Fernreisende und den Hamburger Stadtverkehr, da er entlang wichtiger Verkehrsachsen liegt, wirbt die EnBW.

E-Autos laden an dem neuen Standort an 20 HPC-Ladepunkten (High Power Charging) mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Das ermöglicht es, innerhalb von 15 Minuten Strom für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern in die Akkus zu ziehen. Fahrern eines Modells von Nio steht ein besonderes Feature zur Verfügung: An einer „Power Swap Station“ der chinesischen Marke können sie in wenigen Minuten die leere Batterie ihres E-Autos gegen ein nahezu vollgeladenes Akkupaket austauschen.

Volker Rimpler, Chief Technology Officer bei EnBW mobility+, betont die strategische Bedeutung des neuen Standorts: „Der neue Schnellladpark in Hamburg-Stellingen zeigt, dass schnelles Laden im urbanen Raum direkt mit dem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur im Fernverkehr kombiniert werden kann. Standorte wie dieser passen optimal zu unserer Strategie, E-Mobilität für unsere Kund*innen alltagstauglich zu gestalten”.

Die punktuelle Zusammenarbeit von EnBW und Nio sei ein Baustein, die Mobilitätswende zielführend voranzutreiben. „Die Kombination aus Batteriewechsel und High-Power-Charging macht E-Mobilität in Hamburg noch einfacher und alltagstauglicher – für Taxifahrer*innen ebenso wie für private Nutzer*innen“, so David Sultzer, General Manager Nio Deutschland.

Aktuell betreibt die EnBW eigenen Angaben zufolge über 7.000 Schnellladepunkte deutschlandweit. Bis 2030 will sie deutschlandweit mehr als 20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte bereitstellen. Im Rahmen der Ende 2022 verkündeten Zusammenarbeit mit Nio sollen Kunden des E-Auto-Herstellers künftig an bis zu 20 Schnellladeparks im EnBW-„HyperNetz“ ihre Batterien tauschen lassen können.