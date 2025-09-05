Lamborghini-CEO: „Für uns ist die Elektrifizierung vorerst aufgeschoben“

Die Kunden von Lamborghini wollen weiter V8- oder V12-Verbrennermotoren haben, wie CEO Stephan Winkelmann im Gespräch mit dem US-Fernsehsender ABC erklärte. Elektroautos spielen daher bei der italienischen Luxusmarke bis auf Weiteres keine Rolle.

Zwar hat die Audi-Tochter ihre beiden Supersportler Revuelto und Temerario auf Plug-in-Hybridsysteme umgestellt und auch das SUV Urus fährt künftig teilelektrisch, reine Stromer ergeben für das Unternehmen aktuell laut Winkelmann aber keinen Sinn. „Wir könnten ein sehr leistungsstarkes, sehr schnelles vollelektrisches Auto bauen, aber es geht nicht darum, was wir können, sondern darum, die Träume der Kunden zu erfüllen“, sagte er.

„Die Kunden wollen Verbrennungsmotoren“, betonte der Manager. V12-Motoren werde das Unternehmen daher solange weiter anbieten, wie es unter den gesetzlichen Bestimmungen möglich und technisch realisierbar ist.

Lamborghini hat sich bereits auf ein erstes Elektroauto vorbereitet und mit dem Lanzador einen Ausblick auf ein geplantes Serienmodell gegeben. Doch die Einführung wurde verschoben, weil der Markt ein solches Modell derzeit nicht verlangt. Deshalb könnte das finale Fahrzeug auch einen Plug-in-Hybridantrieb haben. Die Akzeptanz von E-Autos in der Automobilwelt flache ab, so Winkelmann. Dies gelte umso mehr für Supersportwagen.

Auch das SUV Urus wird in der nächsten Generation als Plug-in-Hybrid vorfahren. Eigentlich sollte mit dem Modellwechsel auf reinen E-Antrieb umgestellt werden. „Für uns ist die Elektrifizierung vorerst aufgeschoben. Wenn man die Kunden heute fragt, was sie wollen, dann wollen sie einen Verbrennungsmotor“, sagte der Lamborghini-Chef. „Die Plug-in-Hybride funktionieren perfekt – sie bieten den Kunden die Möglichkeit, mit der Batterie noch mehr Leistung zu erzielen. Und obendrein reduzieren wir die CO2-Emissionen.“

Die Marke könnte ein sehr schnelles, leistungsstarkes Elektroauto bringen, erklärte Winkelmann. Es gehe aber nicht darum, was man tun kann, sondern um die Erfüllung der Träume der Kunden. Bei Lamborghini gehe es um Design und Leistung, das sei am wichtigsten. „Es geht immer darum, jemand zu sein, der Grenzen verschiebt und mutig ist. Andererseits muss man immer sich selbst treu bleiben. Das ist es, was wir weiterhin verfolgen müssen.“

Was die Zukunft bringen werden, müsse sich noch zeigen, so der Manager. Die aktuelle Situation sei herausfordernd, da es neue Technologie, neue Regeln, geopolitische Krisen und Kriege gebe. Lamborghini müsse sich ständig anpassen, um kontinuierlich Lösungen für Probleme zu finden. Dazu gehört auch, dass rein elektrische Autos vorerst keine Priorität hat.