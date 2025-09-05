Ford konzentriert sich zunächst auf kleinere, erschwinglichere Elektroautos

Ford hat seine Elektroauto-Strategie angepasst. Der Fokus auf große SUV und Crossover hat bisher nicht den erhofften Erfolg gebracht, sondern vor allem hohe Verluste. Nun investiert die US-Traditionsmarke nochmals in eine neue Plattform, um verstärkt auf kompaktere, vor allem aber erschwinglichere E-Autos zu setzen. Automotive News will mehr zu den Stromer-Plänen wissen.

Die neue „Ford Universal EV Platform“ soll demnach bis zu acht preislich attraktive Modelle hervorbringen. Laut Führungskräften sollen neue Batterie-Fahrzeuge nur dann starten, wenn sie innerhalb eines Jahres rentabel sind.

Bei der Vorstellung seiner neuen Elektroauto-Plattform hat Ford als erstes Modell einen mittelgroßen Pick-up für den US- sowie den Exportmarkt angekündigt. Dieser wird Automotive News zufolge mit Blick auf die Größe näher am Maverick (ca. 5,3 m) als am Ranger (ca. 5 m) liegen und bei 30.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 25.700 Euro) starten. Punkten soll die Baureihe mit hoher Leistung, einem großzügigen Interieur und robusten, kostengünstigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Die Herstellung soll 2027 mit dem Fertigungssystem „Ford Universal EV Production System“ starten, das für deutlich günstigere Produktionskosten konzipiert wurde.

Ein kleiner Crossover auf der neuen Plattform soll 2028 auf den mittelgroßen Pick-up folgen. Nach europäischen Maßstäben dürfte es sich um ein Kompaktmodell handeln. Näheres dazu ist bisher nicht bekannt, es könnte sich aber um den Nachfolger des Ende dieses Jahres auslaufenden Kompakt-SUV Escape handeln.

Die elektrische Version seines Transporters Transit will Ford dem Bericht zufolge auf einer neuen Plattform neu aufsetzen. Die Einführung wurde um zwei Jahre auf 2028 verlegt. Details zur Architektur und Technik sind bisher nicht bekannt.

Der inzwischen auch in Europa erhältliche F-150 Lightning soll weiter vertrieben werden, bis ein geplanter großer elektrischer Pick-up der nächsten Generation fertig ist. Letzterer Stromer soll deutlich weniger Bauteile erfordern und könnte den F-150 Lightning – die Elektro-Version der populären Pick-up-Reihe – ersetzen. Die Einführung ist im Jahr 2028 und damit nun etwas später angedacht.

Für die Sportwagen-Ikone Mustang war laut Automotive News schon eine Elektroauto-Zukunft vorgesehen, davon sei das Unternehmen nun aber vorerst auf Abstand gegangen. Die Baureihe wird demnach noch bis in die nächste Dekade mit Verbrennungsmotoren gebaut.

Beim elektrischen SUV Mustang Mach-E will Ford die Kosten weiter senken. Noch ist das Modell für den Konzern ein Verlustgeschäft. Für mehr Nachfrage könnten neue Variante sorgen, etwa eine Serienversion einer präsentierten Rally-Ausführung. Eine Neuauflage des Mustang Mach-E soll nun frühestens gegen Ende dieses Jahrzehnt geplant sein.

Die Pläne für einen elektrischen Crossover mit drei Sitzreihen wurden offenbar verworfen. Stattdessen soll nun eine Familie von Hybriden mit drei Sitzreihen kommen. Hier könnte auch ein Range-Extender-System eingesetzt werden – ein Elektroantrieb, der bei Bedarf Energie von einem kompakten, als Stromgenerator dienenden Verbrenner an Bord erhält.

„Ein radikaler Ansatz für eine sehr schwierige Herausforderung“

Die „Ford Universal EV Platform“ ist zunächst als reine Stromer-Plattform ausgelegt, könnte Automotive News zufolge aber später für Range-Extender-Fahrzeuge ergänzt werden.

Konzernchef Jim Farley bei der Vorstellung der „Ford Universal EV Platform“ im August: „Wir haben einen radikalen Ansatz für eine sehr schwierige Herausforderung gewählt: Erschwingliche Fahrzeuge zu entwickeln, die unsere Kunden in jeder Hinsicht begeistern – Design, Innovation, Flexibilität, Platzangebot, Fahrspaß und Betriebskosten – und das mit amerikanischen Arbeitskräften.“

„Fahrzeuge, die auf dieser Plattform aufgebaut sind, werden für die Durchschnittsfamilie erschwinglich sein – aber auch hocheffizient, individuell anpassbar und fahrspaßig. Und sie werden nicht auf das Nötigste reduziert sein“, so der US-Konzern zur „Ford Universal EV Platform“.

Auch in der Produktion setzt Ford auf neue Wege: Für das „Ford Universal EV Production System“ wurde anstelle einer klassischen Montagelinie ein „assembly tree“ (Montagebaum) entwickelt. Drei große Unterbaugruppen – Vorderteil, Hinterteil sowie Batterieeinheit mit Sitzen, Konsolen und Teppichböden – werden separat vormontiert und später zusammengefügt. Große Aluminium-Einzelgussteile ersetzen dabei viele kleine Komponenten.

Durch die nahtlose Integration von Plattform und Produktionssystem können neue Fahrzeuge dem Unternehmen zufolge bis zu 40 Prozent schneller gefertigt werden als bisherige Modelle im Werk Louisville. Ein Teil dieser Zeitersparnis fließt jedoch zugunsten von Qualität und Kosten in die Automatisierung und Insourcing zurück. Letztlich soll sich eine Beschleunigung um 15 Prozent ergeben.