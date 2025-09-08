CSU-Chef Söder fordert Stopp des EU-Verbrennerverbots zur Rettung der Autoindustrie

Im Vorfeld der Messe IAA Mobility hat sich CSU-Chef Markus Söder klar als Unterstützer der deutschen Autoindustrie positioniert. Er forderte, das ab 2035 geplante EU-weite Verbot von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Neuwagen zu kippen, um die Branche zu retten.
„Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte Söder der Bild am Sonntag. Er bezeichnete das Auto als „das Herz unserer Volkswirtschaft“ und warnte, ohne die Autoindustrie drohe ein „Kollaps“. Mit einem Zehn-Punkte-Plan will der bayerische Ministerpräsident die Hersteller wieder auf Kurs bringen.
Im Zentrum von Söders Plan stehen die Reduzierung der CO2-Einsparziele und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, inklusive Busse. Zudem fordert er die Stärkung der Zulieferindustrie und der Entwicklung autonomer Fahrtechnologien sowie eine Senkung der Führerschein-Kosten.
Dudenhöffer: „ein Sammelsurium“
Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer äußerte sich kritisch zu Söders Aktionsplan. Er sieht darin eher ein „Sammelsurium“ als einen Aktionsplan. Besonders die Debatte um das geplante Verbot klassischer Verbrenner bewertet Dudenhöffer als kontraproduktiv: „Wer jetzt über das Verbrennerverbot redet, verunsichert Autokäufer. Verunsicherte Autokäufer sind schlechte Käufer.“ Dudenhöffer argumentiert, dass diese Unsicherheit Kunden eher vom Autokauf abhält, was die Branche besonders treffe, da Hersteller aktuell Milliarden in die E-Mobilität investieren.
Söders Forderung nach günstigeren Führerscheinen und einem besseren Ausbau der Ladeinfrastruktur, vor allem für Busse, unterstützt Dudenhöffer. „Die Stadtwerke bauen dann die Ladesäulen. Die Zulieferer haben was zu tun und für die deutschen Autobauer wäre es eine Freude, die Elektrobusse zu bauen.“
Bundeskanzler Friedrich Merz hat kürzlich nach einem Koalitionsspitzengespräch angekündigt, die deutschen Autobauer und Zulieferer zu einem Dialog über die Zukunft der Branche einzuladen. Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht die Zukunft klar in der E-Mobilität, betonte aber die Flexibilität des Konzerns bei Antriebstechnologien. Er begrüßte die geplante Einladung der Bundesregierung zum Automobilgipfel.
Mercedes-Chef Ola Källenius unterstrich die Dringlichkeit der Situation: „Wir stehen an einem Punkt, der über die Zukunft unserer Industrie und ihrer Arbeitsplätze entscheidet – und damit über die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa.“ Die deutsche Automobilbranche kämpft derzeit mit einer Absatzflaute, wachsender Konkurrenz aus China, dem Wandel zur E-Mobilität sowie einem Zollstreit mit den USA.
Kommentare
Frank meint
Ich hätte da noch eine Idee zur E-Autoförderung: ab 2026 muss jeden Monat ein Prozent mehr E-Fuels beigemischt werden. – Damit der finanzielle Schlag ins Genick für die Verbrennerfahrer nicht so hart ausfällt.
Eine andere Idee hätte ich noch: eine Umrüstpflicht für Verbrenner zum Anlage CO2 Abscheiden in den Abgasstrang einbauen. Alle 200km muss dann das gebundene CO2 wieder an der Tenkstelle abgegeben werden. (Im Auspuff ist das CO2 um den Faktor 2000 höher konzentriert als in der Luft – also viel leichter rauszuholen). In den meisten Fällen wird der Kofferraum ausreichen nur selten wird die Rückbank gebraucht (könnte aber die Reichweite auf 400km erhöhen)
Werner meint
Also da erweist Söder seinem Heimat- Hersteller BMW einen Bärendienst.
Kurz nachdem die Neue Klasse mit überragenden technischen Daten und einem guten Preis-/Leistungsverhältnis vorgestellt wird.
Jeder der rechnen kann, wird in Zukunft den iX3 statt den X3 wählen bzw. die jeweils folgenden elektrischen Versionen der Limousine und Kombi.
Spätestens in 3-4 Jahren wird Söder wieder mal eine Meinungswende vollziehen und wie selbstverständlich erzählen, dass er schon immer für Elektromobilität war.
Wie ein Fähnchen im Wind
ZastaCrocket meint
Das blau-weiße Fähnchen im Wind hat gesprochen…
Der Mann hat weder Ahnung noch Kompetenz.
Er schadet Deutschland und Bayern und trägt zur Spaltung bei.
In fünf Jahren wird er erzählen, dass er immer für das Elektroauto war.
Ich vermute er hasst Habeck vor allem, weil der die Probleme verstanden hat, konstruktiv war und nicht bei jedem Lüftchen umgefallen ist.
Haubentaucher meint
..und weil Habeck am Ende auch noch Recht hat(te).
LOL meint
es reicht ein Wort um das ganze als schwachsinnig abzustempeln: E-Fuels
CaptainPicard meint
Ich hab kein Problem damit. Sollen sie einfach Verbrenner mit e-Fuels für nach 2035 erlauben, was ja ohnehin geplant ist. In der Realität wird das bis auf ein paar extrem teure Sportwagen keinen Effekt auf die Umstellung von 99,9%+ aller Fahrzeuge auf die Elektromobilität haben.
Wenn das der Preis dafür ist damit sie endlich Ruhe geben dann sollte man dem zustimmen.
Kirky meint
„Sie“ geben endlich Ruhe, wenn sichergestellt ist dass man neue Verbrenner nach 2035 preisgünstig betanken kann. Womit, E-Fuels, Ethanol, Benzin, Diesel – das ist den Wählern wurscht.
Die wissen, dass die E-Fuels nur eine Finte sind. Geben wir denen da unten eine Möglichkeit, kaum verfügbaren Sprit zu tanken, dann können wir sie in die rechte Ecke stellen und krähen ES GIBT JA GAR KEIN VERBOT!
Frank meint
Die komplette deutsche Autoindustrie setzt auf das Pferd Elektroauto (weil es mit großem Abstand die in allen Bereichen beste Lösung ist) – schändlich ist die Verunsicherung der deutschen Kunden mit solchen Sprüchen. Dass die Fossillobby verunsichert mit ihrer Bild-Zeitung (KKR-Beteiligung) ist klar: Jedes neue Elektroauto spart eben nicht nur der Umwelt 40t CO2 sondern auch der Fossilindustrie mehrere Tausend Euro an Gewinn (in den ca 20 Jahren Lebenszeit des Fahrzeugs). Dass dem Söder aber egal ist, dass er der deutschen Autoindustrie mit seinen populistischen Sprüchen schadet ist schon krass. Entweder ist er wenig intelligent (und versteht nicht, dass Verunsicherung potentieller Kunden der Autoindustrie schadet) oder er ist skrupelloser Populist.
Stromspender meint
„Entweder ist er wenig intelligent (und versteht nicht, dass Verunsicherung potentieller Kunden der Autoindustrie schadet) oder er ist skrupelloser Populist.“
Es könnte ja auch beides zutreffen…
War nur Spassss! Höchstwahrscheinlich ist er nur ein skrupelloser Populist. Was ihn nur noch gefährlicher macht.
Kirky meint
Dass ich nochmal Söder-Fan werde hätte ich auch nicht geglaubt…
Der Mann hat’s verstanden, jetzt noch retten was zu retten ist. 30% Bev-Quote, darauf wird es weltweit wohl hinauslaufen. Die andern 70% dürfen wir keinesfalls verschenken.
Meine Stimme hat der Mann!
Achtung: Wer gerne deutlich mehr fürs Heizen und Tanken ausgeben möchte, der muss Grün oder Rot wählen.
Tim Leiser meint
🤦♂️
Kirky meint
Was ist an der Aussage falsch?
Wer sich vorschreiben lassen will, welches Auto er fahren darf, und deutlich mehr fürs tanken und heizen bezahlen will, der wählt rot grün.
Merz führt uns zurück in die bürgerliche Mitte.
Die Klimareligion verliert weltweit Anhänger.
Sollen wir uns an der USA als Partner orientieren oder uns China an den Hals schmeißen?
Stromspender meint
Weiter oben hat Frank ja die Frage gestellt, ob Söder wenig intelligent oder ein skrupelloser Populist ist. Bei Söder tendiere ich zu letzterem. Bei dir sieht das anders aus.
Kirky meint
Kann ja nur so sein, wenn ich andere Autos gut finde als du. Wer persönlich beleidigend wird, hat wohl in der Sache keine Argumente mehr😘
Mäx meint
Wenn er dann in 5 Jahren erzählt, er hats immer gewusst, dass das „Verbrennerverbot“ unausweichlich ist, was machst dann?
South meint
Sag mal, wenn du das ironisch meinst musst du das echt Kennzeichnen. Ansonsten kann man nur sagen, nachweislich Quatsch am laufendem Band.
Was muss den gerettet werden? Jeder deutsche Hersteller darf ja prinzipiell seine Verbrenner weltweit weiterhin verkaufen. Fraglich, ob das klappt, denn auch viele andere Länder oder amerikanische Bundesstaaten haben diesbezügliche Gesetze.
Ein selbst erfundene Quoten wie von 30% als BEV Dauerzustand ist halt schmarrn. Gibt es dazu ernsthafte Studien?
Aktuell profitieren wir vom Fracking/Teersanden und Tiefseebohrungen, deshalb ist Sprit auch in den letzten zwanzig Jahren zur Kaufkraft sogar billig geworden, ob das in 10-20 Jahren noch so sein wird? … woher soll denn das ganze Öl kommen, schon ne Idee?
Kirky meint
Bei der Ölkrise in den 70ern wurde schon Panik geschoben, dass das Öl ausgeht. 50 Jahre später ist das kein Thema mehr.
Die Polkappen schmelzen, d.h. einerseits wird dir besiedelbares Land frei, andererseits sind dort gigantische Rohstoffvorkommen zu finden.
Die Menschen aus den nicht so behaglichen Regionen müssen nur dorthin umziehen, und alles ist im Lot.
South meint
Hahaha, hab ich mir schon gedacht. Der Leiter des örtlichen Gartenzwergsvereins mit dem besten Grüßen aus dem Altersheim…
CaptainPicard meint
Ja, das ist immer so bei Technologiewechseln. Es ist ja auch auf 30% Autos und 70% Pferdekutschen hinausgelaufen. Auf 30% Smartphones und 70% klassische Handys. Bekanntlich haben etwa 30% zum Flachbildschirm gewechselt, während 70% weiterhin Röhrenfernseher kaufen. 30% hören digitale Musik während weiterhin 70% CDs kaufen.
Kirky meint
Ist es nicht, die von dir genannten Technologien hatten nur Vorteile gegenüber den alten. Von der Schallplatte auf die CD umzusteigen, hat auch niemanden finanziell ruiniert. Schwaches argument, wie von einem 9Jährigen
Gunnar meint
„Achtung: Wer gerne deutlich mehr fürs Heizen und Tanken ausgeben möchte, der muss Grün oder Rot wählen.“
So ein d…ä…mlicher Kommentar. Ich korrigiere das mal eben für dich.
Wer gerne deutlich mehr fürs Heizen und Tanken ausgeben möchte, setzt weiterhin auf Verbrennungsprozesse. Wer gerne deutlich weniger fürs Heizen und Tanken ausgeben möchte, setzt ab sofort auf elektrifizierte Lösungen.
Kirky meint
Der Mindestlöhner an der Maschine setzt sicher gern auf einen gebrauchten günstigen Elektrokombi für 5000€ und sein Vermieter wird auch sofort Wärmepumpe und Wallbox montieren lassen.
Gunnar meint
„30% Bev-Quote, darauf wird es weltweit wohl hinauslaufen.“
Definitiv nein. Da versteht jemand partout die Marktmechanismen bei Technologiewechseln nicht. Es ist nicht die Frage, OB sich das Elektroauto durchsetzt, sondern WANN. Das wird kommen. Ganz egal, was für Stammtischparolen du hier schwingst.
South meint
Technologien wechseln aber immer von der schlechteren zur besseren. Hier wird politisch versucht, die Richtung umzukehren. Und wie du schon sagst, wenn man versteht wie Technologiewechsel funktionieren, versteht man auch dass das scheitern muss, hihi.
Future meint
Ist der Söder jetzt verärgert, weil sie ihm in München zu wenig Verbrenner auf die Messe gestellt haben? Vermutlich gibt’s halt keine Innovationen mehr bei der Museumsrechnik.
Kirky meint
Ohhhhh ja, langsam verschwinden die Argumente und weichen der Wut und Verzweiflung, in Form von bitterem Sarkasmus …
South meint
Mja, Söder und die Bild Zeitung, a greisliche Kombi… brr… Das hat jetzt nix mit E Mobilität nix zu tun, wenns euch ein Trost ist, sogar als Bayer geht einem das sinnlose Gedöns auf die nerven und ich wähle die Bagasch nie wieder.
Denken darf man da nämlich nicht, denn, wir retten ganz sicher nicht die Autoindustrie, wenn wir am Verbrenner festhalten… das sagen sogar Branchenvertreter und -kenner, die sich sogar ungewöhnlich gleich dazu gegen Söder geäußert haben….
Mary Schmitt meint
Söder will nicht die Automobilindustrie retten, sondern für sich die Wähler vom Stammtisch.
ID.alist meint
Genau
Future meint
So funktioniert der Söder. Die Autoindustrie ist ihm vollkommen egal. Er will gewählt werden, sonst nichts.