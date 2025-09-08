CSU-Chef Söder fordert Stopp des EU-Verbrennerverbots zur Rettung der Autoindustrie

Im Vorfeld der Messe IAA Mobility hat sich CSU-Chef Markus Söder klar als Unterstützer der deutschen Autoindustrie positioniert. Er forderte, das ab 2035 geplante EU-weite Verbot von mit fossilen Kraftstoffen betriebenen Neuwagen zu kippen, um die Branche zu retten.

„Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte Söder der Bild am Sonntag. Er bezeichnete das Auto als „das Herz unserer Volkswirtschaft“ und warnte, ohne die Autoindustrie drohe ein „Kollaps“. Mit einem Zehn-Punkte-Plan will der bayerische Ministerpräsident die Hersteller wieder auf Kurs bringen.

Im Zentrum von Söders Plan stehen die Reduzierung der CO2-Einsparziele und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, inklusive Busse. Zudem fordert er die Stärkung der Zulieferindustrie und der Entwicklung autonomer Fahrtechnologien sowie eine Senkung der Führerschein-Kosten.

Dudenhöffer: „ein Sammelsurium“

Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer äußerte sich kritisch zu Söders Aktionsplan. Er sieht darin eher ein „Sammelsurium“ als einen Aktionsplan. Besonders die Debatte um das geplante Verbot klassischer Verbrenner bewertet Dudenhöffer als kontraproduktiv: „Wer jetzt über das Verbrennerverbot redet, verunsichert Autokäufer. Verunsicherte Autokäufer sind schlechte Käufer.“ Dudenhöffer argumentiert, dass diese Unsicherheit Kunden eher vom Autokauf abhält, was die Branche besonders treffe, da Hersteller aktuell Milliarden in die E-Mobilität investieren.

Söders Forderung nach günstigeren Führerscheinen und einem besseren Ausbau der Ladeinfrastruktur, vor allem für Busse, unterstützt Dudenhöffer. „Die Stadtwerke bauen dann die Ladesäulen. Die Zulieferer haben was zu tun und für die deutschen Autobauer wäre es eine Freude, die Elektrobusse zu bauen.“

Bundeskanzler Friedrich Merz hat kürzlich nach einem Koalitionsspitzengespräch angekündigt, die deutschen Autobauer und Zulieferer zu einem Dialog über die Zukunft der Branche einzuladen. Volkswagen-Chef Oliver Blume sieht die Zukunft klar in der E-Mobilität, betonte aber die Flexibilität des Konzerns bei Antriebstechnologien. Er begrüßte die geplante Einladung der Bundesregierung zum Automobilgipfel.

Mercedes-Chef Ola Källenius unterstrich die Dringlichkeit der Situation: „Wir stehen an einem Punkt, der über die Zukunft unserer Industrie und ihrer Arbeitsplätze entscheidet – und damit über die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und Europa.“ Die deutsche Automobilbranche kämpft derzeit mit einer Absatzflaute, wachsender Konkurrenz aus China, dem Wandel zur E-Mobilität sowie einem Zollstreit mit den USA.