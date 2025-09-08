Bundeskanzler kündigt Autogipfel an, Grüne: „Die Zukunft liegt in der Elektromobilität“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Schwäche der deutschen Automobilindustrie einen Autogipfel in seinem Amtssitz angekündigt. Ziel sei es, zentrale Herausforderungen der Branche zu diskutieren und mögliche Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen.

Unions-Vizefraktionschef Sepp Müller betonte gegenüber der Welt die Bedeutung der Branche für Deutschland: „Die Automobil- und Zulieferindustrie ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft. Mit 770.000 direkt Beschäftigten sichert sie Wohlstand und steht für Innovation.“ Müller forderte wettbewerbsfähige Energiepreise, Bürokratieabbau sowie steuerliche Anreize und sprach sich gegen das geplante EU-weite Aus für mit fossilen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren aus. Stattdessen brauche es einen technologieoffenen Wandel.

SPD-Co-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist für die Prüfung weiterer staatlicher Förderungen für Elektroautos. „Klar ist, die Zukunft der Automobilbranche ist elektrisch“, sagte er vor einer SPD-Klausur. Besonders der Ausbau der Ladeinfrastruktur solle priorisiert werden. Bereits im Koalitionsvertrag beschlossene finanzielle Kaufanreize würden nun in Vorbereitung auf den Autogipfel überprüft, um mögliche zusätzliche Maßnahmen auszuloten.

Ähnlich äußerte sich Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen: „Die Zukunft liegt in der Elektromobilität. Unsere Unternehmen können das, darauf muss der Fokus liegen“, sagt der Politiker der Welt. „Die Bundesregierung sollte das Hochlaufen der Elektromobilität zur Priorität machen.“ Konkrete Maßnahmen seien unter anderem ein „Social-Leasing“-Programm für einkommensschwächere Haushalte, Investitionen in die Ladeinfrastruktur, günstiger Strom für alle und ein Schutzmechanismus gegen chinesisches Preisdumping.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzte eigene Akzente und äußerte die Hoffnung, dass Messe IAA Mobility in München eine „wichtige emotionale und inhaltliche Weichenstellung“ liefern werde. Gleichzeitig warnte er mit Blick auf den geplanten Autogipfel vor einem „Auto-Kaffeeklatsch“. In einem Zehn-Punkte-Plan, über den die Bild am Sonntag berichtete, fordert Söder unter anderem die Rücknahme des EU-„Verbrennerverbots“ ab 2035. „Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte Söder der Zeitung.

Die Grünen reagierten scharf auf Söders Vorstoß. Fraktions-Vize Audretsch warf CDU und CSU vor, rückwärtsgewandte Politik zu betreiben. Söder und die Union machten „mal wieder Kampagne gegen fortschrittliche Technologien und Innovationen“. Mit ihrem Kurs gefährdeten sie „Hunderttausende Jobs“ in Deutschland und würden lediglich an den Symptomen der Krise arbeiten, ohne sich mit deren Ursachen auseinanderzusetzen.