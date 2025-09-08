Bundeskanzler kündigt Autogipfel an, Grüne: „Die Zukunft liegt in der Elektromobilität“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Schwäche der deutschen Automobilindustrie einen Autogipfel in seinem Amtssitz angekündigt. Ziel sei es, zentrale Herausforderungen der Branche zu diskutieren und mögliche Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen.
Unions-Vizefraktionschef Sepp Müller betonte gegenüber der Welt die Bedeutung der Branche für Deutschland: „Die Automobil- und Zulieferindustrie ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft. Mit 770.000 direkt Beschäftigten sichert sie Wohlstand und steht für Innovation.“ Müller forderte wettbewerbsfähige Energiepreise, Bürokratieabbau sowie steuerliche Anreize und sprach sich gegen das geplante EU-weite Aus für mit fossilen Kraftstoffen betriebene Verbrennungsmotoren aus. Stattdessen brauche es einen technologieoffenen Wandel.
SPD-Co-Chef und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ist für die Prüfung weiterer staatlicher Förderungen für Elektroautos. „Klar ist, die Zukunft der Automobilbranche ist elektrisch“, sagte er vor einer SPD-Klausur. Besonders der Ausbau der Ladeinfrastruktur solle priorisiert werden. Bereits im Koalitionsvertrag beschlossene finanzielle Kaufanreize würden nun in Vorbereitung auf den Autogipfel überprüft, um mögliche zusätzliche Maßnahmen auszuloten.
Ähnlich äußerte sich Andreas Audretsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen: „Die Zukunft liegt in der Elektromobilität. Unsere Unternehmen können das, darauf muss der Fokus liegen“, sagt der Politiker der Welt. „Die Bundesregierung sollte das Hochlaufen der Elektromobilität zur Priorität machen.“ Konkrete Maßnahmen seien unter anderem ein „Social-Leasing“-Programm für einkommensschwächere Haushalte, Investitionen in die Ladeinfrastruktur, günstiger Strom für alle und ein Schutzmechanismus gegen chinesisches Preisdumping.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzte eigene Akzente und äußerte die Hoffnung, dass Messe IAA Mobility in München eine „wichtige emotionale und inhaltliche Weichenstellung“ liefern werde. Gleichzeitig warnte er mit Blick auf den geplanten Autogipfel vor einem „Auto-Kaffeeklatsch“. In einem Zehn-Punkte-Plan, über den die Bild am Sonntag berichtete, fordert Söder unter anderem die Rücknahme des EU-„Verbrennerverbots“ ab 2035. „Der Verbrenner hat mit E-Fuels und neuen Technologien Zukunft. Das EU-Verbrennerverbot 2035 gefährdet Hunderttausende Arbeitsplätze“, sagte Söder der Zeitung.
Die Grünen reagierten scharf auf Söders Vorstoß. Fraktions-Vize Audretsch warf CDU und CSU vor, rückwärtsgewandte Politik zu betreiben. Söder und die Union machten „mal wieder Kampagne gegen fortschrittliche Technologien und Innovationen“. Mit ihrem Kurs gefährdeten sie „Hunderttausende Jobs“ in Deutschland und würden lediglich an den Symptomen der Krise arbeiten, ohne sich mit deren Ursachen auseinanderzusetzen.
Kommentare
Gunnar meint
„Die Grünen reagierten scharf auf Söders Vorstoß. Fraktions-Vize Audretsch warf CDU und CSU vor, rückwärtsgewandte Politik zu betreiben. Söder und die Union machten „mal wieder Kampagne gegen fortschrittliche Technologien und Innovationen“. Mit ihrem Kurs gefährdeten sie „Hunderttausende Jobs“ in Deutschland und würden lediglich an den Symptomen der Krise arbeiten, ohne sich mit deren Ursachen auseinanderzusetzen.“
Exakt meine Meinung.
Wenn wir nicht konsequent genug den Weg der Elektromobilität bestreiten, dann verspielen wir die gesamte deutsche Automobilbranche.
Und unsere Hersteller haben eigentlich ziemlich gute Produkte für die nächsten Jahre im Köcher.
Der VW-Konzern zeigt gerade mit den neu vorgestellten Kompakten und Kleinwagen von VW, Cubra uns Skoda, wie man auch in unteren Segmenten die Emobilität voranbringt. Die werden sich sehr gut verkaufen.
BMW hat mit dem iX3 einen richtigen Kracher gelandet, genauso Mercedes mit dem CLA, beides 800km-Autos.
Genau jetzt brauchen wir etwas Geduld, da durch die stark gesunkenen Akkuzellpreise der letzten ein zwei Jahre deutlich günstigere BEVs machbar sind.
South meint
Naja, das Verbrennerzulassungsverbot 2035 wurde auf EU Ebene als Leitplanke für die Industrie beschlossen, mit der klaren Absicht, das Ziel (glaub 2026) zu überprüfen. E Fuels ist ein offensichtlicher Schildbürgerstreich und der wurde auch nur unter großem Unmut auf Druck der FDP, einem Winzling, aufgenommen, nur, um das nicht an so einem Unsinn in letzter Minute scheitern zu lassen.
Also mal Denken. E Fuels bringt nix, und wir haben auch auf absehbarer Zeit nicht die Ressourcen, das gleiche gilt für H. Also länger Verbrenner heisst schlicht mehr CO2 in die Atmosphäre. Das ist sowas von sicher nachweis und vorhersehbar.
Rettet das Festhalten dann wenigsten die Industrie? Auf den ersten Blick Ja, die Autohersteller verdienen aktuell mehr Marge mit den Verbrennern, da sind wir Marktführer. Auf Dauer müssten aber die Hersteller aber dann in zwei Antriebsstränge investieren und das ist teuer, zumal es neben dem Gesetz un den Herstellern einen Dritten Part gibt. Den Kunden. Der wird auf Dauer die bessere Lösung kaufen und da ist das E Auto größtenteils schon mit der heutigen Technik ebenbürtig und da ist noch deutlich Luft nach oben.
Das Verbrennerzulassungsverbot 2035 ist symbolischer Natur, es wird sich schlicht die bessere Technik durchsetzen. Das wird nicht über Nacht passieren und in einem Ruck passieren. Spätestens Mitte der 30er Jahre werden deutlich mehr E Autos als Verbrenner verkauft. Ob dann 2035 oder 2037 der wirklich letzte Verbrenner zugelassen wird, das wir ganz, ganz sicher keinen Hersteller auch nur merken, geschweige denn „retten“…..
M. meint
Gute Analyse, mit kleinen Einschränkungen:
den Kunden. Die sind verunsichert, auf allen Ebenen: viele haben die Technik noch nicht verstanden (auch hier nicht), und dann steht die urbane Infrastruktur nicht. Dann kommen noch Politiker um die Ecke und stellen alles in Frage. Was sollen die Menschen machen?
Daher braucht das natürlich auch ein klares Bekenntnis der Politik, um das in den nächsten 5 bis 7Jahren (nicht in 10, die Menschen wollen erst überzeugt werden, DANN kaufen die, und Überzeugung kommt nicht über Nacht) hinzubekommen.
Infrastruktur ist auch der bessere Platz für Investitionen und Subventionen als in Neufahrzeuge – die kaufen die Menschen sowieso nicht, die kaufen meistens gebraucht. Erste ID.3 für 15k€, das kommt allmählich in die relevanten Bereiche.
Powermax meint
Klasse nun sind wir uns doch einig mit 2035 und den Volumenmodellen.
Es wird leider das gekauft was die Industrie vordiktiert.
Um die Umwelt geht es nicht den VW steigt in die Rüstungsindustie ein.
Kirky meint
Dass ich nochmal Söder-Fan werde hätte ich auch nicht geglaubt…
Der Mann hat’s verstanden, jetzt noch retten was zu retten ist. 30% Bev-Quote, darauf wird es weltweit wohl hinauslaufen. Die andern 70% dürfen wir keinesfalls verschenken.
Meine Stimme hat der Mann!
Achtung: Wer gerne deutlich mehr fürs Heizen und Tanken ausgeben möchte, der muss Grün oder Rot wählen.
Ein kurzes Gastspiel der Grünen in der Regierung und schon geht die Wirtschaft den Bach runter.
Hr. Merz, führen Sie dieses Land weg von den irren Weltuntergangsphantasien der Klima-Kultisten, zurück auf den bürgerlich-konservativen Weg des Wachstums!
Der Großteil der Wähler steht hinter ihnen, also hören sie auf deren Willen! KEIN VERBRENNER AUS! WIR LASSEN UNS UNSERE MOBILITÄT NICHT NEHMEN! AM WOCHENENDE ZIEHE ICH DIE GELBE WESTE AN UND GEHE AUF DIE STRAẞE, WER IST DABEI?
South meint
Also Ironie sollte man Kennzeichnen, denn es gibt tatsächlich ein paar Knaller, die das Glauben. Übrigens gab es in der BRD keine Gelbwesten, dass war in Frankreich…
Kirky meint
Das ist keine Ironie. In Frankreich war man ja damit erfolgreich, warum nicht auch hier? Friedlicher Protest im Rahmen angemeldeter Demonstrationen.
Die Spritpreisbremse kam ja sogar ohne Demos, stellt euch vor was bzgl Verbrenner Aus möglich ist, wenn die kleinen Leute auf die Straße gehen, denen ihr die Mobilität wegnehmen wollt.
Gunnar meint
„wenn die kleinen Leute auf die Straße gehen, denen ihr die Mobilität wegnehmen wollt.“
Niemand will irgendjemandem die Mobilität wegnehmen. Woher hast du denn die abenteuerliche Behauptung?
Und wer von Klima-Kultisten spricht, den kann man eh nicht ernstnehmen.
Nabilio meint
Niemand muss euch was wegnehmen. Das wird die Weltgemeinschaft, die Wirtschaft und die Natur schon von ganz alleine machen.
Und wenn der kleine Mann irgendwann noch Auto fahren will, muss er früher oder später umsteigen. Ansonsten kann er sich mit dem Busfahrplan vertraut machen.
South meint
Hahaha, Geil, ja, mein Fehler. Damit bist du ein Knaller und hast das richtigerweise nicht als Ironie gekennzeichnet…
Wo soll den bitte eine Partei wie die Grünen, die in mehreren Jahrzehnten geradeeinmal eine Legislaturperiode an einer Regierung übrigens als Juniorpartner beteiligt war („Ampel“), denn so das Steuerruder rumgerissen haben?
Und wo kommen denn die 30% BEV her?
Man kann ja gerne gegen was sein, keine Frage, aber bei dem dumpfen Level könnten wir uns auch über Kunstrasen austauschen…
Kirky meint
„Damit bist du ein Knaller“😂😂😂
Wohl eher du mit deiner Minderheitsmeinung. Bei der nächsten Wahl wirst du Augen machen.
South meint
Na, dann drück ich die Daumen, dass musst du in deinem Alter je ernst mal schaffen solange zu leben …. und falls doch, wirst du sehen wie sich die E Autos langsam durchsetzen, da kannst du noch so senil hier rumlungern…
M. meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
Kirky meint
Haha M., bleib sachlich 😂
Futureman meint
Keine Angst, nächste Woche hat der Söder wieder eine andere Meinung.
Dazu ist ja auch noch die IAA, der werden die Hersteller aus anderen Ländern schon zeigen, dass die Zukunft nicht beim Verbrenner liegt.
Deity meint
30% als Grenzwert? Bei dem Satz musstest du doch selber schmunzeln oder?
Ich vermute mal wir werden dieses Jahr bei ca. 20-30% am Ende raus kommen.
2024 waren wir bei 14% BEV Anteil weltweit. Und dabei hat der europäische Markt geschwächelt und China als Haupt Treiber war bei gerade einmal 27,7%.
Mittlerweile zieht der Europäische Markt wieder an und China meldet regelmäßig zahlen über 50%. Und es deutet sich nicht an, dass wir hier gegen einen Grenzwert kämpfen.
Das es wirklich noch Leute gibt, die denken das BEV nur so eine Mode ist die wieder vergeht.
LOL meint
wenn ich den Typ schon sehe …
Future meint
Unions-Vizefraktionschef Sepp Müller hat noch vergessen, zu erwähnen, dass die Automobilindustrie nur 4,5 Prozent zur Wertschöpfung im Land beiträgt.
Vielleicht sollte der Kanzler auch mal einen Gastronomiegipfel einberufen, denn die Branche hat auch schon einen Anteil von 3,5 Prozent an der Wertschöpfung. Da geht bestimmt noch mehr, weil viele ja jetzt immer mehr Zeit haben.
eBikerin meint
Wenn die 4,5 % von der Automobilindustrie wegfallen – um wie viel wird dann wohl die Gastronomie schrumpfen?
Wenn man kein Geld hat, kann man auch schlecht in Gasthaus gehen.
Oder ums einfach zu machen: Industrie mit Dienstleistung zu vergleichen ist wie Äpfel mit Pumps – so weit entfernt ist das.
Future meint
Die Automobilindustrie ist eben viel weniger bedeutsam, als sie sich immer selbst darstellt. Andere Branchen sind viel wichtiger. Die lautstarke Lobby ist eben mächtig. Die Industriearbeitsplätze werden auch mit dem Verbrenner immer weniger, denn die Produktion wird eben verlagert ins Ausland. Innerhalb eines Jahres hat die Autoindustrie über 50.000 Arbeitsplätze abgebaut. Das ist ein normaler Prozess, den es auch in anderen Industrien bereits gab und gibt.
eBikerin meint
Welche andere Branche ist denn bitte wichtiger? Über 70% bringen die ganzen Dienstleistungsbereiche zusammen auf. Aber nur von Dienstleistungen ist es etwas schwierig den „Karren am Laufen zu halten“.
BEV meint
… man hätte z.B. mal die Branche Unterstützen können, die dafür da ist, dass du hier sinnlose Beiträge Posten kannst .. die Elektronik / IT Branche .. mittlerweile gibts ja kaum noch deutsche Firmen, die hier Produkte herstellen, die ganze Consumer Electronics, das Auto ist eins der wenigen Endkundenprodukte, die (teilweise) noch in Europa entwickelt und produziert wird, warum sollte es hier am Ende anders sein als beim Fernseher, Computer und Smartphone?
ID.alist meint
Davon abgesehen, mit den aktuellen Aussagen der Union (auch die Christlich-Soziale) wird man eher die Deutsche Automobilindustrie zerstören.