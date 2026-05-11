BMW-Aufsichtsratschef: „Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz“

BMW-Aufsichtsratschef Nicolas Peter sieht hohe Energiepreise als Bremse für die Elektromobilität. Batteriezellfabriken in Europa würden wegen der Heizkammern jeweils so viel Strom verbrauchen wie eine Kleinstadt, erklärt er im Interview mit der Zeit. Zugleich sei Strom in Europa mindestens doppelt so teuer wie in den USA oder China. Peter fragt: „Wie soll die Fertigung da wettbewerbsfähig sein?“
Auch beim Laden sieht der Manager Probleme. Vielerorts sei die Ladeinfrastruktur unterentwickelt, und Autofahrer zahlten fürs Laden oft so viel wie fürs Tanken. Eine nachhaltige Trendwende hin zur Elektromobilität durch aktuelle Energieknappheit sieht er nicht. Für 2035 erwartet Peter, dass gut die Hälfte der Kunden batterieelektrisch fahren will. „Aber 100 Prozent werden wir bis dahin nicht erleben, auch bei Weitem keine 90.“
Das geplante Verbrenner-Aus lehnt der BMW-Aufsichtsrat in der bestehenden Form ab. Er warnt: „Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz! Wenn Sie alle Menschen in wenigen Jahren zum Umstieg zwingen, dann erzeugen Sie kurz vor 2035 einen wahren Run auf Verbrenner, gefolgt von einem heftigen Nachfrageeinbruch nach dem Verbot – das kostet Zehntausende Jobs.“
Der Peter warnt zudem davor, sich komplett abhängig zu machen von Batterien, über deren Rohstoffförderung und -verarbeitung man keinerlei Kontrolle habe. Er fordert eine Energiestrategie, die auf Dekarbonisierung setzt und zugleich wettbewerbsfähige Preise ermöglicht. Mehr Steuerung durch Europa sei dafür nötig. Die Strompreise zeigen aus seiner Sicht, wie riskant die Festlegung auf eine einzige Antriebsform wäre.
Den Vorschlag der EU-Kommission, ab 2035 statt 100 Prozent nur noch 90 Prozent Batterieautos zu verlangen, nennt Peter „ein trojanisches Pferd“ mit etlichen Fallstricken im Kleingedruckten. So sollten etwa als Firmenfahrzeuge und Mietwagen praktisch nur noch E-Autos erlaubt sein. „Die angebliche Flexibilisierung entpuppt sich als Verbot durch die Hintertür!“
„Wir wollen am Ziel der Dekarbonisierung festhalten“
BMW wolle am Ziel der Dekarbonisierung festhalten, betont Peter. Er fordert aber, neben Auspuffemissionen auch andere Faktoren einzubeziehen, etwa grünen Stahl. Außerdem brauche es weiter Plug-in-Hybride, die mit Verbrennungsmotor und batteriebetriebener E-Maschine fahren können. Bei solchen Teilzeitstromern sieht der BMW-Aufsichtsratschef ein Verhaltensproblem. Hersteller könnten das Nutzungsverhalten dokumentieren und sanktionieren. Wenn ein Fahrer seine Batterie nie lade, könne die Motorleistung gedrosselt werden – technisch sei das machbar.
„Und schließlich sollten wir in Europa das Potenzial erneuerbarer Kraftstoffe nutzen“, meint Peter. In sonnenreichen Regionen ließen sich synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, effizient herstellen. Das Potenzial sei enorm: In Europa gebe es rund 250 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor, die nur über den Kraftstoff klimafreundlicher werden könnten. Für die Zukunft sei außerdem eine neue Fahrzeugkategorie denkbar, die ausschließlich mit erneuerbaren Kraftstoffen läuft. „Damit können wir als Industrie einen Beitrag leisten zur Dekarbonisierung – ohne große Teile der Wertschöpfung aufs Spiel zu setzen.“
BMW bringt mit der Architektur „Neue Klasse“ seine nächste Generation von Elektroautos auf den Markt. Dafür habe der Konzern deutlich mehr als zehn Milliarden Euro investiert, unterstreicht Peter. Als erstes Modell darauf ist die jüngste Batteriegeneration des X3 bestellbar. In einigen Märkten seien die Deckungsbeiträge des iX3 schon mit dem Verbrenner-X3 vergleichbar, BMW verdient also mit dem E-Auto so viel wie mit dem klassischen Modell.
Mit Blick auf die hohen Investitionen in die Neue Klasse betont BMWs Aufsichtsratschef: „Wir haben doch selbst Interesse, dass dieses größte Investment der Unternehmensgeschichte erfolgreich ist.“ BMW sei überzeugt: „E-Mobilität wird sich durchsetzen, aber eben bei Weitem nicht so schnell und so absolut, wie die EU-Kommission das verordnen will.“ Es gehe „um CO₂-Reduzierung ohne Dogmatik“, meint Peter.
Kommentare
M. meint
Da treten Probleme ins Tageslicht, die ausgerechnet die Person verantworten muss, deren Aufgabe das Legen der Grundlagen für günstige Energie ist.
Aber wenn man schon am Titel „Gasimportministerin“ identifiziert werden kann, zeigt das, wie absolut das Jobversagen hier ist.
Oder vielleicht besser ausgedrückt: wie wenig hier jemand für die arbeitet, die sie bezahlen, und wie viel für die, die es vorher taten und künftig wohl wieder tun werden.
Stromspender meint
„Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz!“
Ach was. Ein paar Gedanken – ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Wie ist eigentlich unsere Luft sauber(er) geworden?
Wie sind unsere Flüsse, Bäche und Seen sauber(rer) geworden?
Auch der Lärm ist nicht mehr der, der er mal war.
Und wenn ich nicht irre, gibt’s dafür, dass die Umwelt (und der Mensch) nicht mehr so leidet wie vor 100, 70, 50, 30 Jahren hunderte oder tausende von Gesetzen und Verordnungen. Die die Industrie sich nicht selber gegeben hat. Sondern der Staat. Oder, vom Demokratieprinzip ausgehend: Es waren die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Mäx meint
Ja doch, klar funktioniert das.
FCKW, G-Kat, Partikelfilter etc.
Vielleicht auch mal wieder in den „geladen“ Podcast von gestern reinhören.
Futureman meint
Immer wieder dieses Thema Technologieoffenheit. Es ist doch jedem Hersteller überlassen, wie er die Verminderung der CO2 Emissionen schafft. Und wie haben sie es nur Jahrzehnte geschafft, von nur einer Energieform (Öl) abhängig zu sein, ohne zu meckern?
Dabei ist BMW doch auf einem super Kurz. Deren (überteuerte) E-Autos werden ihnen aus den Händen gerissen. Einfach mehr produzieren und die Skaleneffekte über geringe Preise an die Kunden weiter geben und noch mehr Nachfrage generieren. Damit erledigt sich das Thema Verbrenneraus.
cbzac meint
„Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz!“
Doch, schon. Negativbeispiel dazu: Trump verordnet fossile Energien und killt erneuerbare und Elektro. Fast alle Hersteller ziehen mit und die Verbraucher passen sich an.
Werner Mauss meint
Natürlich funktioniert das per Gesetz, beim Rauchverbot ging’s auch und die Industrie war größer als die Autoindustrie.
CJuser meint
Wenn hier jemand dafür verantwortlich ist, dass zehntausende Jobs gefährdet sind, dann unter anderem BMW selbst. Niemand verlangt, dass BMW den Bedarf für Verbrenner bis zum Schluss decken muss. Dann bekommen halt einige Dieseldieter zum Schluss halt keinen Verbrenner mehr. Wichtiger sollte sein, dass eigene Personal auch früh genug umzuschulen!
MrBlueEyes meint
„Zugleich sei Strom in Europa mindestens doppelt so teuer wie in den USA oder China. Peter fragt: „Wie soll die Fertigung da wettbewerbsfähig sein?““
Das sind einfach die falschen Fragen… mich regt diese Inkompetenz massiv auf…
Die richtige Schlussfolgerung wäre, bei der Regierung für Erneuerbare Energien in Verbindung mit Großspeichern Druck zu machen… dann werden auch die Strompreise günstiger…
Spanien z.B. macht es vor… aber irgendwie ist Deutschland teilweise so hart verkrustet beim Denken, dass einem schwindelig wird…
Simon meint
Doch und ann ich als ex Mitarbeiter in einem Konzern sagen. Ohne CO2 Grenzwerte gäbs heute nur Studien, PowerPointfolien und Kleinstserien. Ohne politischen Druck machen die Autokonzerne gar nichts.