BMW-Aufsichtsratschef: „Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz“

BMW-Aufsichtsratschef Nicolas Peter sieht hohe Energiepreise als Bremse für die Elektromobilität. Batteriezellfabriken in Europa würden wegen der Heizkammern jeweils so viel Strom verbrauchen wie eine Kleinstadt, erklärt er im Interview mit der Zeit. Zugleich sei Strom in Europa mindestens doppelt so teuer wie in den USA oder China. Peter fragt: „Wie soll die Fertigung da wettbewerbsfähig sein?“

Auch beim Laden sieht der Manager Probleme. Vielerorts sei die Ladeinfrastruktur unterentwickelt, und Autofahrer zahlten fürs Laden oft so viel wie fürs Tanken. Eine nachhaltige Trendwende hin zur Elektromobilität durch aktuelle Energieknappheit sieht er nicht. Für 2035 erwartet Peter, dass gut die Hälfte der Kunden batterieelektrisch fahren will. „Aber 100 Prozent werden wir bis dahin nicht erleben, auch bei Weitem keine 90.“

Das geplante Verbrenner-Aus lehnt der BMW-Aufsichtsrat in der bestehenden Form ab. Er warnt: „Wandel funktioniert doch nicht per Gesetz! Wenn Sie alle Menschen in wenigen Jahren zum Umstieg zwingen, dann erzeugen Sie kurz vor 2035 einen wahren Run auf Verbrenner, gefolgt von einem heftigen Nachfrageeinbruch nach dem Verbot – das kostet Zehntausende Jobs.“

Der Peter warnt zudem davor, sich komplett abhängig zu machen von Batterien, über deren Rohstoffförderung und -verarbeitung man keinerlei Kontrolle habe. Er fordert eine Energiestrategie, die auf Dekarbonisierung setzt und zugleich wettbewerbsfähige Preise ermöglicht. Mehr Steuerung durch Europa sei dafür nötig. Die Strompreise zeigen aus seiner Sicht, wie riskant die Festlegung auf eine einzige Antriebsform wäre.

Den Vorschlag der EU-Kommission, ab 2035 statt 100 Prozent nur noch 90 Prozent Batterieautos zu verlangen, nennt Peter „ein trojanisches Pferd“ mit etlichen Fallstricken im Kleingedruckten. So sollten etwa als Firmenfahrzeuge und Mietwagen praktisch nur noch E-Autos erlaubt sein. „Die angebliche Flexibilisierung entpuppt sich als Verbot durch die Hintertür!“

„Wir wollen am Ziel der Dekarbonisierung festhalten“

BMW wolle am Ziel der Dekarbonisierung festhalten, betont Peter. Er fordert aber, neben Auspuffemissionen auch andere Faktoren einzubeziehen, etwa grünen Stahl. Außerdem brauche es weiter Plug-in-Hybride, die mit Verbrennungsmotor und batteriebetriebener E-Maschine fahren können. Bei solchen Teilzeitstromern sieht der BMW-Aufsichtsratschef ein Verhaltensproblem. Hersteller könnten das Nutzungsverhalten dokumentieren und sanktionieren. Wenn ein Fahrer seine Batterie nie lade, könne die Motorleistung gedrosselt werden – technisch sei das machbar.

„Und schließlich sollten wir in Europa das Potenzial erneuerbarer Kraftstoffe nutzen“, meint Peter. In sonnenreichen Regionen ließen sich synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, effizient herstellen. Das Potenzial sei enorm: In Europa gebe es rund 250 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor, die nur über den Kraftstoff klimafreundlicher werden könnten. Für die Zukunft sei außerdem eine neue Fahrzeugkategorie denkbar, die ausschließlich mit erneuerbaren Kraftstoffen läuft. „Damit können wir als Industrie einen Beitrag leisten zur Dekarbonisierung – ohne große Teile der Wertschöpfung aufs Spiel zu setzen.“

BMW bringt mit der Architektur „Neue Klasse“ seine nächste Generation von Elektroautos auf den Markt. Dafür habe der Konzern deutlich mehr als zehn Milliarden Euro investiert, unterstreicht Peter. Als erstes Modell darauf ist die jüngste Batteriegeneration des X3 bestellbar. In einigen Märkten seien die Deckungsbeiträge des iX3 schon mit dem Verbrenner-X3 vergleichbar, BMW verdient also mit dem E-Auto so viel wie mit dem klassischen Modell.

Mit Blick auf die hohen Investitionen in die Neue Klasse betont BMWs Aufsichtsratschef: „Wir haben doch selbst Interesse, dass dieses größte Investment der Unternehmensgeschichte erfolgreich ist.“ BMW sei überzeugt: „E-Mobilität wird sich durchsetzen, aber eben bei Weitem nicht so schnell und so absolut, wie die EU-Kommission das verordnen will.“ Es gehe „um CO₂-Reduzierung ohne Dogmatik“, meint Peter.