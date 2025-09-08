Cupra zeigt getarnte Serienversion des Raval

Cupra hat im Vorfeld der IAA Mobility 2025 die getarnte Serienversion des Raval vorgestellt. Das neue kleine Elektroauto der Seat-Schwestermarke soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen.

Der Raval stellt eines der Modelle der urbanen E-Auto-Familie des Volkswagen-Konzerns (Markengruppe Core) dar, die insgesamt vier Fahrzeuge umfasst. Die Produktion des Raval soll „in den kommenden Monaten“ beginnen, gefolgt vom VW ID. Polo. Beide Modelle werden im spanischen Martorell vom Band laufen. „Die urbane Elektrofahrzeug-Familie des Volkswagen Konzerns wird die Elektromobilität in Europa demokratisieren, indem sie einem deutlich breiteren Publikum zugänglich sein wird, und neue Maßstäbe setzen“, heißt es.

„Der Cupra Raval ist wegweisend für unsere Zukunft. Denn in ihm haben wir alles vereint, wofür Cupra steht: Emotionen, markantes Design, elektrisierende Leistung und wie immer steht die Person am Steuer im Mittelpunkt“, sagt Markus Haupt, Interims-CEO von Cupra. „Für uns ist der Cupra Raval mehr als ein Auto. Was ihn wirklich besonders macht, ist das Projekt dahinter – die urbane Elektrofahrzeug-Familie –, das wir mit Stolz von Spanien aus leiten. Wir stärken die Synergien innerhalb der Markengruppe Core, machen Spanien zu einem Zentrum für Elektromobilität und diese Autos für Millionen von Menschen zugänglich.“

„Mit seiner Verbindung aus markantem Design, elektrisierender Performance und unkonventionellen Features ist der Cupra Raval von Emotionen geprägt und darauf ausgelegt, Erwartungen zu übertreffen“, wirbt der Hersteller. Die technische Basis des vier Meter langen frontgetriebenen Wagens bildet die Elektro-Plattform MEB+ des Volkswagen-Konzerns.

„Alle Versionen des Cupra Raval wurden entwickelt, um die Rennsport-DNA der Marke zu verkörpern“, so der Hersteller. „Ein 15 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk, eine speziell abgestimmte Federung, eine progressive Lenkung für mehr Agilität und ESC Sport machen alle Versionen des Cupra Raval zu einem Auto, bei dem die Person am Steuer klar im Mittelpunkt steht.“ Die Topversion Raval VZ mit einer geplanten Leistung von 166 kW (225 PS) geht noch einen Schritt weiter: mit CUPBucket-Sitzen, DCC-Sportfahrwerk, ESC-OFF-Modus, 19-Zoll-Rädern mit breiteren 235-Millimeter-Reifen und einem elektronischen VAQ-Sperrdifferenzial.

Über die Performance hinaus bringe der Raval auch die Premiumtechnologie aus der höheren Klasse in das Segment vollelektrischer urbaner Stadtautos, kündigt Cupra ab. Das Elektroauto werde mit zwei Batteriegrößen, mehreren Leistungsstufen und verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich sein. Die Person am Steuer profitiere vom Travel Assist mit Spurwechseltechnologie und Ampelerkennung, dem Intelligent Park Assist und einer 360-Grad-Area-View-Kamera. Die serienmäßige DC-Ladefunktion sorge für Alltagstauglichkeit.

„Der Cupra Raval wird ein Gamechanger sein“, sagt CEO Haupt. „Mit den unverwechselbaren sportlichen und emotionalen Werten der Marke und vollgepackt mit modernster Technologie wird der Raval das Segment der kompakten Elektrofahrzeuge neu definieren. Im Brand Group Core reden wir nicht nur über Transformation, wir setzen sie um.“