Škoda Epiq Showcar: „Klarer Ausblick“auf elektrischen „City-SUV-Crossover“

Škoda Auto hat sein neues Showcar Epiq vorgestellt, das „einen klaren Ausblick“ auf einen kommenden vollelektrischen „City-SUV-Crossover“ geben soll. „Das Modell zeichnet sich durch ein markantes, minimalistisches Design und innovative Elemente aus, die praktische Lösungen hervorheben und den Epiq zu einem idealen Begleiter für den Alltag machen“, heißt es. Škoda verspricht auch ein nahtloses digitales Erlebnis mit fortschrittlichen Technologien und Assistenzsystemen.

CEO Klaus Zellmer: „Das Epiq Showcar bietet einen konkreten Ausblick auf das nächste Mitglied der erfolgreichen vollelektrischen Familie von Škoda. Es verkörpert die Essenz von Škoda: Modern Solid Design, ein geräumiger Innenraum bei kompakten Abmessungen, benutzerfreundliche, intuitive digitale Schnittstellen und Simply Clever-Details, die ein nahtloses Erlebnis gewährleisten – und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit dem Epiq machen wir einen weiteren Schritt, um Elektroautos zu einer praktischen und überzeugenden Wahl für Alltagsfahrer zu machen.“

Das Showcar präsentiert den Epiq als kompakten SUV-Crossover mit einer Länge von 4,1 Metern. Er bietet laut dem Hersteller bequem Platz für fünf Passagiere, verfügt über einen 475-Liter-Kofferraum und eine Reichweite von bis zu 425 Kilometern. „Damit ist er praktisch für den täglichen Gebrauch und eignet sich auch für längere Fahrten“, so Škoda.

Der Einstiegspreis des zukünftigen Serienmodells werde voraussichtlich in vielen Märkten mit dem seines Pendants mit Verbrennungsmotor, des Kamiq, vergleichbar sein, erklären die Tschechen. Damit werde es das günstigste Elektroauto im wachsenden Portfolio von Škoda sein.

Der Epiq ist das erste Škoda-Modell, das die neue Designsprache ‚Modern Solid‘ der Marke vollständig übernimmt, sowohl innen als auch außen. „Diese Philosophie verbindet Robustheit, Funktionalität und Authentizität, was sich deutlich im markanten, minimalistischen Design des Showcars widerspiegelt“, heißt es.

Im Innenraum konzentriere man sich auf Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit. „Der Epiq bietet großzügige Stauraumoptionen und clevere Gepäcklösungen, darunter Taschenhaken, Befestigungsvorrichtungen und versteckte Unterflurfächer. Entsprechend dem ‚Mobile First‘-Ansatz von Škoda ist der Innenraum minimalistisch und funktional gestaltet und verfügt über kabelloses Laden für Mobiltelefone, Simply Clever-Ablagen sowie physische Tasten und haptische Scrollräder. Diese Mischung aus Praktikabilität und intelligentem Design stellt sicher, dass der Epiq sowohl den Bedürfnissen von Familien als auch den Anforderungen von Lifestyle-orientierten Kunden gerecht wird.“

Der Epiq wird im Werk Navarra in Spanien im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungs- und Produktionsprojekts innerhalb der Volkswagen Brand Group Core (BGC) gebaut. „Mit der EUCF-Initiative will die BGC die Elektromobilität für zukünftige Generationen demokratisieren, indem sie vier attraktive, erschwingliche Elektroautos über drei Marken hinweg einführt“, so das Unternehmen. Die Serienversion des Škoda Epiq soll Mitte 2026 ihre Weltpremiere feiern.