Mercedes-Benz stellt GLC mit EQ Technologie vor

Mercedes-Benz hat die neue Elektroauto-Version des GLC vorgestellt. Der GLC mit EQ Technologie soll ab der ersten Jahreshälfte 2026 das Angebot erweitern. Er sei das erste Modell einer neuen Fahrzeugfamilie mit einer verfeinerten Designsprache und der vom KI-gesteuerten MB.OS Superhirn angetriebenen Intelligenzen, heißt es. „Konsequent als batterieelektrisches Fahrzeug konzipiert, punktet er bei Performance, Reichweite, Effizienz und Ladegeschwindigkeit.“

Gleichzeitig setze der neue, 4.845 Millimeter lange Elektro-GLC in seiner Klasse neue Maßstäbe bei Design, Wertanmutung, Vielseitigkeit und Raumangebot, verspricht der Hersteller. Der nächste GLC auf der neuen Elektroauto-Plattform MB.EA-M biete noch mehr Bein- und Kopffreiheit als die konventionell angetriebenen Geschwistermodelle und eine hohe Anhängelast.

Beim Einsteigen in den neuen GLC werden Kunden vom neuen „MBUX Hyperscreen“ begrüßt. Mit 99,3 Zentimeter (39,1 Zoll) ist er der bisher größte Bildschirm in einem Mercedes. Auch bei der Innenraum-Ausstattung setze man mit dem optionalen Vegan-Paket neue Maßstäbe, heißt es. Mercedes sei der erste Automobilhersteller der Welt, der ein veganes Interieur anbietet, das von einer unabhängigen Organisation zertifiziert ist.

Der neue GLC soll sich durch „ein unvergleichliches Fahrerlebnis“ auszeichnen. Dazu gehört das „One-Box-Bremssystem“. Es biete eine außergewöhnlich sanfte, gleichmäßige und sichere Verzögerung – unabhängig davon, ob sie durch Rekuperation oder Reibbremsung erfolgt, erklären die Entwickler. „Die MB.Drive Systeme nutzen bis zu zehn Außenkameras, fünf Radarsensoren und zwölf Ultraschallsensoren, um Fahrassistenzsysteme mit erstklassiger Performance zu bieten. Und mit der intelligenten Luftfederung, bekannt aus der S-Klasse, garantiert der neue GLC höchsten Fahrkomfort. Sie ist kombiniert mit einer 4,5-Grad-Hinterachslenkung für außergewöhnliche Agilität.“

Ebenfalls garantiert sei ein nahtloses und intuitives Ladeerlebnis dank der integrierten Reservierungsfunktion für Ladestationen als Teil des „MB.Charge Public Services“. Mercedes-Benz ist eigenen Angaben zufolge der erste Hersteller, der eine solche Funktion anbietet. Darüber hinaus ist der neue GLC für bidirektionales Laden technisch vorbereitet.

Mercedes-Benz will ein Portfolio an Antriebsvarianten anbieten. „Mit beeindruckender Reichweite, leistungsstarker Performance und dem Komfort, den man von einem Mercedes‑Benz erwartet, definiert der neue GLC die Zukunft des elektrischen Fahrens“, so die Schwaben. Den Kunden steht zum Marktstart das leistungsstärkste Modell zur Verfügung: Der 360 kW/490 PS starke GLC 400 4Matic mit EQ Technologie, der nach vorläufigen Berechnungen eine Reichweite von bis zu 713 Kilometern bietet. Von 0 auf 100 km/h soll es in 4,3 Sekunden gehen, maximal ist Tempo 210 möglich. Der Verbrauch wird angegeben mit 14,9 – 18,8 kWh/100km. Vier weitere Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen.

Der neue elektrische GLC kann nach aktueller Prognose dank 330 kW Ladeleistung binnen zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 303 Kilometern nachladen. „Das innovative Batteriesystem basiert auf einer hochintegrierten modularen Architektur und umfasst eine Lithium-Ionen-Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 94 kWh“, so Mercedes. Länderspezifisch ist ein DC-Wandler installiert, der das Laden an 400-Volt-Schnellladestationen ermöglicht. Der elektrische GLC ist auch für die Vernetzung mit dem Stromnetz technisch vorbereitet. Bei Anschluss an eine kompatible bidirektionale Gleichstrom-Ladestation kann er Solarstrom speichern und als Stromlieferant für Zuhause (V2H) oder das Stromnetz (V2G) dienen.

Der Kofferraum des neuen Elektro-GLC fasst 570 Liter, bei umgeklappter Lehne sind es bis zu 1.740 Liter. Zusätzlich bietet der „Frunk“ unter der Fronthaube ein Fassungsvermögen von 128 Litern. Der GLC 400 4Matic mit EQ Technologie kann gebremst bis zu 2,4 Tonnen ziehen. Die Stützlast von 100 Kilogramm ermöglicht es, Elektro-Fahrräder auf einem entsprechenden Träger zu transportieren.

Mit der ESP-Anhängerstabilisierung und dem Anhängerrangier-Assistenten soll der GLC ein bequemes und sicheres Handling bieten. Der GLC 400 4Matic verfügt zudem über den „Terrain Mode“ als Fahrprogramm für Feld- oder Schotterwege. Er passt die Charakteristik von Antrieb, Lenkung und Bremse an. Die Funktion „Transparente Motorhaube“ ermöglicht einen virtuellen Blick vorne unter das Fahrzeug, indem die Bilder der Frontkamera und der Außenspiegel-Kameras zusammengesetzt werden.

Die Stuttgarter betonen insbesondere auch das Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). So wie das menschliche Gehirn Gedanken, Sinne und Handlungen orchestriere, integriere und steuere MB.OS jeden Aspekt des Fahrzeugs – vom Infotainment über automatisiertes Fahren bis hin zu Komfort und Laden. Das Herzstück dieses Systems sei fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI). Sie ermögliche dem Fahrzeug, Präferenzen von Fahrerin oder Fahrer zu lernen, sich an verändernde Bedingungen anzupassen und Entscheidungen in Echtzeit für ein sichereres und intuitiveres Erlebnis zu treffen.

„Dieses KI-gesteuerte Superhirn interagiert ganz natürlich mit den Insassen und gewährleistet eine nahtlose und intelligente Fahrt. MB.OS bewältigt nicht nur die dem menschlichen Gehirn ähnliche Komplexität, sondern nutzt auch extrem leistungsstarke Chips. Sie können ca. 254 Billionen Operationen pro Sekunde durchführen.“

Diese Hochleistungscomputer sind mit der „Mercedes-Benz Intelligent Cloud“ verbunden. Das ermöglicht Over-the-Air-Updates der gesamten Fahrzeugsoftware. Der GLC bleibe so über viele Jahre hinweg aktuell und attraktiv, wirbt der Hersteller. „Die Chip-to-Cloud-Architektur ist tief in das Fahrzeug integriert und gewährleistet Datenschutz und Konnektivität vom Chip bis zur Cloud. So lassen sich alle Aktuatoren und Sensoren präzise steuern – vom Infotainment über den Komfort bis hin zum Laden – für ein unvergleichliches Fahrerlebnis und eine intelligente Integration der Fahrzeugfunktionen in die Benutzeroberfläche. MB.OS verwandelt den GLC in einen intelligenten Begleiter, der denkt, lernt und sich mit seiner Fahrerin und seinem Fahrer weiterentwickelt.“

„Mit dem neuen GLC nimmt die größte Produktoffensive unserer Firmengeschichte weiter Fahrt auf. Wir stellen nicht nur ein neues Modell vor – wir elektrifizieren unseren Bestseller, der mit einer neuen Designsprache, modernster Technologie, unserem Betriebssystem MB.OS und einer mitreißenden Performance begeistert. Der neue GLC vereint Komfort, Dynamik, Effizienz und Intelligenz in perfekter Harmonie“, sagt Vorstandschef Ola Källenius.