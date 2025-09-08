KBA: Die Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im August 2025

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu der Nummer 1 der Segmente und der Nummer 1 der alternativen Antriebsarten im August 2025 veröffentlicht.

Im Berichtsmonat wechselte in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell: In der Oberen Mittelklasse war der Audi A6 das meist zugelassene Modell, bei den Mini-Vans war es die Mercedes B-Klasse. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

Unter den zulassungsstärksten Modellen nach alternativen Antriebsarten gab es gegenüber dem Vormonat eine Veränderung: Bei der Antriebsart Wasserstoff wurden im August 2025 keine Neuzulassungen verzeichnet.

Bei den Elektro/BEV-Pkw führte erneut der VW ID.3, bei den Plug-in-Hybriden war es der VW Tiguan und bei der Antriebsart Brennstoffzelle war der Toyota Mirai das meistzugelassene Modell.

Die Antriebsart Hybrid (ohne Plug-in-Hybrid) wurde wiederholt vom Toyota Yaris angeführt und auch bei der Antriebsart Voll-Hybrid war der Toyota Yaris abermals das zulassungsstärkste Modell.

Bei der Antriebsart Gas (insgesamt) konnte weiterhin der Dacia Sandero die meisten Neuzulassungen verzeichnen.