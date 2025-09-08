BMW kündigt neuen i3 für 2026 an: „Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form“

BMW hat kürzlich das mit Spannung erwartete erste Modell auf seiner Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ enthüllt. Auf die jüngste Batterieversion des Mittelklasse-SUV X3 soll bald ein elektrisches Pendant zur mittelgroßen 3er-Limousine folgen. BMW bekräftigte bei der Vorstellung des iX3 den Zeitplan für die nächste Neue-Klasse-Baureihe und bestätigte deren Namen.

„Größere elektrische Reichweite. Schnelleres Laden. Ein noch intensiveres digitales Erlebnis. Die nächste Stufe des puren Fahrvergnügens. Ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit. Und all das in einem unglaublich attraktiven Gesamtpaket. Der BMW iX3 ist mehr BMW denn je. Und das ist erst der Anfang“, so Konzernchef Oliver Zipse bei der Premiere des SUV-Modells.

BMWs E-Technologie für die Neue Klasse soll Maßstäbe für Effizienz und Langstreckentauglichkeit setzen, unter anderem mit einer Reichweite von über 800 Kilometern und bis zu 400 kW Ladeleistung. Eine neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern mache das erste Modell der Neuen Klasse zudem intelligenter und zukunftsfähiger denn je, heißt es. Dabei ermögliche die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ bisher unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimieren. Prägend für das digitale Nutzererlebnis ist das BMW Panoramic iDrive.

Vorstandschef Zipse unterstrich, dass von für die Neue Klasse entwickelten Technologien alle Fahrzeuge der Marke profitieren sollen, unabhängig der Antriebsart. Das gelte auch für die Designsprache. Im Fokus steht nun aber insbesondere das nächste vollelektrische Modell, auf das BMW bei der Weltpremiere des iX3 einen aktuellen Ausblick gab.

„Das nächste Fahrzeug steht bereits in den Startlöchern. Die Details sind noch unter der Tarnung verborgen, aber Sie werden sicherlich die klassischen Proportionen einer sportlichen Limousine erkennen. Der neue BMW i3“, so Zipse. Das Modell werde nächstes Jahr auf den Markt kommen. Bisher gibt es den 3er nur in China als E-Auto, die Basis stellt eine für mehrere Antriebe geeignete Plattform. Hierzulande ist unter dem Namen i3 ein von 2013 bis 2022 gebauter Kleinwagen bekannt, BMWs erstes Großserien-Elektroauto.

Für die Marke hat das zweite Modell der Neuen Klasse eine große Bedeutung. Zipse: „In den letzten 50 Jahren und über sieben Modellgenerationen hinweg war kein anderes Fahrzeug so eng mit dem Erfolg der Marke BMW verbunden. Die 3er-Reihe verkörpert alles, was BMW ausmacht. Innovation. Digitales Nutzererlebnis. Komfort. Sportlichkeit. Zusammen sorgen diese Eigenschaften für ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form.“

Zunächst wird 2025 die Produktion des iX3 im Werk im ungarischen Debrecen beginnen. Der i3 soll 2026 im Stammwerk in München anlaufen. Im Werk München soll stufenweise bis 2027 auf E-Modelle der Neuen Klasse umgestellt werden, parallel dazu läuft die Verbrennerproduktion noch bis Ende 2027 weiter. Dann sollen Debrecen und München zu den ersten reinen E-Autowerken im BMW-Netzwerk werden.

Innerhalb von zwei Jahren will die Marke sechs Baureihen der Neuen Klasse einführen. Auch besonders sportliche BMW-M-Fahrzeuge sind geplant. BMW setzt aber weiter auch auf moderne Pkw anderer Antriebsart. „Ab 2026 wird jeder neue BMW komplett neu sein. Wir werden 40 verschiedene neue und aktualisierte Modelle auf den Markt bringen. Bis 2027. Das ist die Zukunft. Eine neue Ära. Das ist BMW“, sagte Zipse.