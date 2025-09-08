BMW kündigt neuen i3 für 2026 an: „Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form“

BMW hat kürzlich das mit Spannung erwartete erste Modell auf seiner Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ enthüllt. Auf die jüngste Batterieversion des Mittelklasse-SUV X3 soll bald ein elektrisches Pendant zur mittelgroßen 3er-Limousine folgen. BMW bekräftigte bei der Vorstellung des iX3 den Zeitplan für die nächste Neue-Klasse-Baureihe und bestätigte deren Namen.
„Größere elektrische Reichweite. Schnelleres Laden. Ein noch intensiveres digitales Erlebnis. Die nächste Stufe des puren Fahrvergnügens. Ein stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit. Und all das in einem unglaublich attraktiven Gesamtpaket. Der BMW iX3 ist mehr BMW denn je. Und das ist erst der Anfang“, so Konzernchef Oliver Zipse bei der Premiere des SUV-Modells.
BMWs E-Technologie für die Neue Klasse soll Maßstäbe für Effizienz und Langstreckentauglichkeit setzen, unter anderem mit einer Reichweite von über 800 Kilometern und bis zu 400 kW Ladeleistung. Eine neue Elektronik- und Software-Architektur mit vier „Superbrain“-Hochleistungsrechnern mache das erste Modell der Neuen Klasse zudem intelligenter und zukunftsfähiger denn je, heißt es. Dabei ermögliche die Antriebs- und Fahrdynamikregelung „Heart of Joy“ bisher unerreichte Dynamik und Präzision im Fahrverhalten, während die jüngsten Systeme für automatisiertes Fahren das Zusammenwirken von Mensch und Automobil optimieren. Prägend für das digitale Nutzererlebnis ist das BMW Panoramic iDrive.
Vorstandschef Zipse unterstrich, dass von für die Neue Klasse entwickelten Technologien alle Fahrzeuge der Marke profitieren sollen, unabhängig der Antriebsart. Das gelte auch für die Designsprache. Im Fokus steht nun aber insbesondere das nächste vollelektrische Modell, auf das BMW bei der Weltpremiere des iX3 einen aktuellen Ausblick gab.
„Das nächste Fahrzeug steht bereits in den Startlöchern. Die Details sind noch unter der Tarnung verborgen, aber Sie werden sicherlich die klassischen Proportionen einer sportlichen Limousine erkennen. Der neue BMW i3“, so Zipse. Das Modell werde nächstes Jahr auf den Markt kommen. Bisher gibt es den 3er nur in China als E-Auto, die Basis stellt eine für mehrere Antriebe geeignete Plattform. Hierzulande ist unter dem Namen i3 ein von 2013 bis 2022 gebauter Kleinwagen bekannt, BMWs erstes Großserien-Elektroauto.
Für die Marke hat das zweite Modell der Neuen Klasse eine große Bedeutung. Zipse: „In den letzten 50 Jahren und über sieben Modellgenerationen hinweg war kein anderes Fahrzeug so eng mit dem Erfolg der Marke BMW verbunden. Die 3er-Reihe verkörpert alles, was BMW ausmacht. Innovation. Digitales Nutzererlebnis. Komfort. Sportlichkeit. Zusammen sorgen diese Eigenschaften für ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Fahrfreude pur in ihrer schönsten Form.“
Zunächst wird 2025 die Produktion des iX3 im Werk im ungarischen Debrecen beginnen. Der i3 soll 2026 im Stammwerk in München anlaufen. Im Werk München soll stufenweise bis 2027 auf E-Modelle der Neuen Klasse umgestellt werden, parallel dazu läuft die Verbrennerproduktion noch bis Ende 2027 weiter. Dann sollen Debrecen und München zu den ersten reinen E-Autowerken im BMW-Netzwerk werden.
Innerhalb von zwei Jahren will die Marke sechs Baureihen der Neuen Klasse einführen. Auch besonders sportliche BMW-M-Fahrzeuge sind geplant. BMW setzt aber weiter auch auf moderne Pkw anderer Antriebsart. „Ab 2026 wird jeder neue BMW komplett neu sein. Wir werden 40 verschiedene neue und aktualisierte Modelle auf den Markt bringen. Bis 2027. Das ist die Zukunft. Eine neue Ära. Das ist BMW“, sagte Zipse.
Kommentare
McGybrush meint
Es liegt nur noch am Preis und Optik.
Und da muss er sich vom
Preis an einem Model 3 und Optisch an seinen Prototypen messen lassen.
Frunk hat er. Damit ist er für mich eine schöne Option.
Technische Daten von iX3 sind Weltklasse für mich.
Aztasu meint
Nein, sorry, ein Model 3 ist keine Konkurrenz für den BMW i3, und zwar auch niemals in irgendeinem Paralleluniversum. Ein Model 3 bekommt Konkurrenz durch Smart #6, Xpeng P7 (der viel größer ist), Mercedes CLA
Aztasu meint
Oder Zeekr 7 GT
Mäx meint
Bin gespannt auf den Akku.
iX3 setzt ja auf 46120. Der i3 dürfte eher auf 4695 setzen, weil man eben die Form niedrig halten möchte.
Das wären dann mit Dreisatz nur 90kWh
> Glaube ich nicht, denn i4 bzw. i5 haben ja bereits 84kWh
Der iX3 hat ja eigentlich einen kleinen Radstand für ein BEV dieser Klasse.
Vielleicht wird der i3 etwas gestreckter (Radstand) um dann wieder so auf ca. 100kWh zu kommen.
Das sollte dann in etwa wieder passen mit ca. 800km Reichweite.
Und dazu dann die Ladeleistung > geil!
Gunnar meint
Der neue elektrische 3er ist dann der nächste Totengräber der Verbrennerwelt.
Mäx meint
Definitiv!
Bitte bitte bitte auch als Kombi liefern. Ich weiß, Kombis sind weltweit nicht gefragt aber ich nehme einen, versprochen :D
McGybrush meint
Könnte mir Vorstellen das der i3 Kombi Zeitlich mit den Verbrenner eingeführt wird. Die kamen bei BMW schon immer paar Monate Später als die Limos.
Das BMW gar kein 3er Kombi anbietet glaube ich mal nicht. Grade jetzt wo sie entdeckt haben das man auch einen M3/M5 Kombi wie geschnitten Brot verkaufen kann.
Mäx meint
Die zeitliche Verzögerung ist mir bewusst.
Die Insiderinformationen geben das ja auch so wieder (1. dass es einen geben soll und 2. etwas später als die Limo).
Nur gibt es einfach noch gar keine Erlkönige davon, was mich einfach ein bisschen unruhig werden lässt :D
Eine Fließheck-Variante (ähnlich i4) tuts auch, aber ich bin einfach Fan der Kombi Form ;)
CaptainPicard meint
Das Design scheint ok zu sein, die Specs sind, soweit man sie ja bereits vom iX3 ableiten kann, fantastisch. Das Ding wird effizient, leistungsstark, eine hohe Reichweite bieten und bestimmt auch genug Fahrspaß liefern. Im Grunde können sie es sich nur noch durch einen überzogenen Preis ruinieren.
Der direkte Konkurrenz, das Model 3, kann dem eigentlich nichts entgegensetzen, außer eben dass es etwas günstiger ist. Hat immerhin 8 Jahre gedauert bis man in diesem Segment was besseres hatte als Tesla aber jetzt wirkt deren Auto dafür etwas blass und veraltet.
Aztasu meint
Im Moment sieht es so aus als wenn Mercedes und Audi teurer sind, wobei es von Audi keinen elektronischen A4 gibt. Der Audi A6 ist mit 4,93m Außenlänge deutlich größer als die wahrscheinlich 4,8m langen Limousinen (Der GLC is aber auch schon 4,85m lang, das ist kaum kleiner als ein BMW X5 der 3. Generation von Ende 2013 bis Ende 2018 und ein Mercedes EQE SUV). BMW setzt aber auf Stahlfedern, keine Hinterachslenkung, kleinere Kofferräume, zurückhaltende aber hochwertige Innenausstattung. Man bekommt zumindest was Fahrkomfort und Opulenz angeht auch weniger als bei der direkten Konkurrenz.
Den weg den BMW einschlägt ist spannend und eine Wette auf die Zukunft, ich denke Kunden werden tatsächlich den geringeren Preis zu schätzen wissen und bekomme dafür trotzdem ein modernes, vielleicht sogar das modernste E-Auto von den dreien, aber halt mit weniger Komfort. Audi geht mit dem Concept C ja Richtung zurückhaltender Luxus, Mercedes geht richtig Wohlfühl-mediales-Wohnzimmer/Kinosaal. Kostet halt alles mehr.