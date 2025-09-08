Togg startet im September 2025 in den deutschen Markt

Der türkische Elektroautobauer Togg feiert auf der IAA Mobility 2025 in München seinen Markteintritt in Deutschland und präsentiert dort erstmals die serienreife Limousine T10F. Zusammen mit dem bereits im Heimatmarkt gestarteten SUV T10X bringt die Marke zwei Modelle auf den deutschen Markt.

Ab dem 29. September 2025 seien der T10X und der T10F exklusiv über Trumore, die eigene digitale Service- und Bestellplattform von Togg, online bestellbar, heißt es. Preise werden noch nicht verraten.

CEO Gürcan Karakaş: „Mit dem T10X und T10F betreten wir den europäischen Markt mit großem Selbstvertrauen.“ Togg verfolge dabei konsequent die Mission „Mehr als ein Auto“ und setze auf vernetzte sowie vollelektrische Mobilitätslösungen.

Die Bundesrepublik sieht Karakaş als idealen Startpunkt für Toggs europäische Ambitionen: „Deutschland ist Europas wichtigster Automobilmarkt und bietet daher erhebliches Potenzial.“ Neben den Fahrzeugen bringt Togg auch seine digitale Plattform Trumore nach Deutschland und prüft zudem die Einführung seiner Ladeinfrastruktur Trugo.

Für Fuat Tosyalı, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Togg, ist der Markteintritt ein besonderer Meilenstein: „Zum ersten Mal stellt die türkische Industrie ein vollständig eigenentwickeltes und gefertigtes Elektrofahrzeug einem europäischen Publikum vor – ein echtes Zeugnis für den Innovationsgeist und die Entschlossenheit, die unsere Arbeit in den letzten Jahren geprägt haben.“

Mit den aktuellen Modellen verfolge man das Ziel, sich als benutzerorientierte Marke im internationalen Mobilitätssektor zu etablieren und die sich wandelnden Anforderungen der Branche aktiv mitzugestalten, so Togg.