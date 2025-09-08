Togg startet im September 2025 in den deutschen Markt

Der türkische Elektroautobauer Togg feiert auf der IAA Mobility 2025 in München seinen Markteintritt in Deutschland und präsentiert dort erstmals die serienreife Limousine T10F. Zusammen mit dem bereits im Heimatmarkt gestarteten SUV T10X bringt die Marke zwei Modelle auf den deutschen Markt.
Ab dem 29. September 2025 seien der T10X und der T10F exklusiv über Trumore, die eigene digitale Service- und Bestellplattform von Togg, online bestellbar, heißt es. Preise werden noch nicht verraten.
CEO Gürcan Karakaş: „Mit dem T10X und T10F betreten wir den europäischen Markt mit großem Selbstvertrauen.“ Togg verfolge dabei konsequent die Mission „Mehr als ein Auto“ und setze auf vernetzte sowie vollelektrische Mobilitätslösungen.
Die Bundesrepublik sieht Karakaş als idealen Startpunkt für Toggs europäische Ambitionen: „Deutschland ist Europas wichtigster Automobilmarkt und bietet daher erhebliches Potenzial.“ Neben den Fahrzeugen bringt Togg auch seine digitale Plattform Trumore nach Deutschland und prüft zudem die Einführung seiner Ladeinfrastruktur Trugo.
Für Fuat Tosyalı, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Togg, ist der Markteintritt ein besonderer Meilenstein: „Zum ersten Mal stellt die türkische Industrie ein vollständig eigenentwickeltes und gefertigtes Elektrofahrzeug einem europäischen Publikum vor – ein echtes Zeugnis für den Innovationsgeist und die Entschlossenheit, die unsere Arbeit in den letzten Jahren geprägt haben.“
Mit den aktuellen Modellen verfolge man das Ziel, sich als benutzerorientierte Marke im internationalen Mobilitätssektor zu etablieren und die sich wandelnden Anforderungen der Branche aktiv mitzugestalten, so Togg.
Kommentare
Deine Mudder meint
Sieht besser aus als diese Missgestalt von BMW.
Future meint
Die Hasenzähne fehlen halt bei den Toggs.
Aber Kolosse sind es auch.
Future meint
»Die Fliege ist zwar klein, jedoch verursacht sie Übelkeit.« (Türkisches Sprichwort)
Der kleine Togg wird angreifen und so verkaufen andere halt etwas weniger. Tesla wird nicht jeden Monat über 8.000 Model Y in der Türkei verkaufen wie im August. Togg wird vom Kuchen eben auch etwas abbekommen.
Yogi meint
Ich kann mir weiterhin keine Konstellation vorstellen, wie jemand auf die Idee käme, diese Technik zu diesen Preisen in D zu kaufen…..
MrBlueEyes meint
Du kennst die Preise?
M. meint
Türke + Erdogan-Anhänger.
Denen würde ich natürlich anraten, in die Heimat umzusiedeln.
Dann wird diese Zuneigung eher auf Praxistauglichkeit getestet, aber das ist ein anderes Thema.
Couch Kartoffel meint
Vor allem stammt das Konzept des Togg aus 2016. Wer kommt auf die Idee mit einem 10 Jahre alten Fahrzeug in den Export zu gehen. Der verkauft sich schon in der Türkei nicht und muss dort von Verwaltung und staatlichen Betrieben gekauft werden. Manche Toggs sieht man dort schon mit eigenwilligen Umbauten wie Räumschild für Reinigungsbetriebe, weil sie keine anderen Fahrzeuge kaufen dürfen.
Von den kolportiert Preisen zwischen 40 und 45k Euro wird hier sicherlich niemand eine Togg Togg kaufen.
Selbst die Eedoganfraktion der hiesigen Deutsch Türken fährt lieber 3er BMW aufwärts und AMG Mercedes Benz.
Kirky meint
Die wollten schon vor 2 Jahren nach Deutschland kommen. Nun also Ende 2025. Mal sehen ob das auch so kommt. Kein Händler und Werkstattnetz. Das wird schon mal nichts oder soll ich für den Service nach Izmir fahren?