Türkisches Elektro-SUV von TOGG vor Marktstart, ab 2024 in Deutschland verfügbar

In der Türkei befindet sich das erste im Inland entstehende Elektroauto der neuen Marke TOGG vor der Einführung. Damit sind die zum Start angebotenen Versionen bekannt, die es ab dem nächsten Jahr auch in Deutschland geben könnte. Auf dem Heimatmarkt sollen schon in Kürze die ersten Kunden beliefert werden.

Das SUV T10X ist in zwei Batteriegrößen und zwei Ausstattungsvarianten verfügbar. Eine leistungsstärkere Version mit Allradantrieb soll ab Ende Oktober 2023 in der Türkei zur Wahl stehen. Der zunächst gebaute T10X hat 160 kW/218 PS Leistung an der Hinterachse, damit soll es in 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km /h gehen. Das SUV ist in der Einstiegs-Variante V1 und in der höher ausgestatteten Variante V2 erhältlich. Preisbewusste Kunden können eine 52,4-kWh-Batterie für 314 Kilometer Reichweite gemäß WLTP wählen.

Das besser ausgestattete Modell bietet alternativ mit einer 88,5-kWh-Batterie offiziell 523 Kilometer pro Ladung. Die Ladeleistung beträgt bis zu 150 Kilowatt. Die Fahrbatterie kann an öffentlichen Schnellladestationen von 20 bis 80 Prozent in einer halben Stunde aufgeladen werden. Der Energieverbrauch des T10X wird mit 16,7 kWh pro 100 Kilometer angegeben.

TOGG verspricht neben einem alltagstauglichen Elektroauto insbesondere einen „Smart Device“, also ein umfassend digitalisiertes Auto mit hoher Konnektivität. Alle T10X-Modelle haben ab Werk ein digitales 12-Zoll-Instrumentendisplay, einen 29-Zoll-Smart-Touchscreen und eine bordeigene Kamera. Letztere kann per Sprachbefehl Selfies machen und diese auf Social-Media-Plattformen hochladen.

Der T10X ist mit zahlreichen Airbags und Assistenzsystemen ausgestattet und erreicht laut der Automobilwoche mit fünf Sternen die höchste Stufe im Euro-NCAP-Sicherheitstest. Neben einem Abstandstempomat soll in Zukunft ein „Rush-Hour-Pilot“ verfügbar sein, der ein Fahren im dichten Verkehr bis zu 15 km/h ohne Hände am Steuer erlaubt. Diese Funktion soll dieses Jahr per „Over-The-Air“-Update über das Netz auf den Varianten mit Level-V2-Ausstattung und einem speziellen Einführungspaket aktiviert werden.

TOGG will in diesem Jahr rund 20.000 Einheiten des T10X herstellen. Bis 2030 soll die Jahresproduktion auf eine Million Elektroautos auf einer gemeinsamen Plattform steigen. Für Wachstum ist die Expansion nach Westeuropa geplant. Deutschland soll einer der ersten Märkte außerhalb der Türkei werden. Unter dem Namen „TOGG Europe“ wurde bereits eine GmbH in Stuttgart gegründet. Wie der Vertrieb hierzulande aufgestellt wird, steht noch nicht fest.

Das TOGG-SUV wurde von dem italienischen Designstudio Pininfarina entworfen. Die Fahrzeuge der neuen Marke sollen bis 2025 zu 65 Prozent aus lokal hergestellten Teilen bestehen. Neben dem SUV sollen auch eine Limousine und eine Kombilimousine verkauft werden, ebenfalls jeweils im Mittelklasse-Segment. Später sollen zudem noch ein kleines SUV und ein mittelgroßer Minivan starten.

An TOGG sind große türkische Unternehmen beteiligt: der Mischkonzern Anadolu, der Telekomanbieter Turkcell, der Nutzfahrzeughersteller BMC, der TV-Geräteproduzent Zorlu und die Istanbuler Kök Group halten je 19 Prozent. Auch die türkische Industrie- und Handelskammer ist an Bord.