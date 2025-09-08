CATL präsentiert „die sicherste Elektrofahrzeug-Batterie der Welt“

Der chinesische Batterieriese CATL hat zur Messe IAA Mobility 2025 den eigenen Angaben zufolge weltweit sichersten Energiespeicher für Elektroautos vorgestellt. Bei der „Shenxing Pro Battery“ handelt es sich um ein Lithium-Eisenphosphat-Akkupack (LFP) mit der „NP3.0“-Technologie des Konzerns.

Die Chinesen rücken neben dem Antrieb der Fahrzeuge vor allem auch die Funktionen selbstfahrender Autos in den Fokus. Da Fahrzeuge zunehmend auf künstliche Intelligenz für die Navigation angewiesen seien, sei die Aufrechterhaltung der Stromversorgung in kritischen Situationen für die Gewährleistung von Sicherheit und Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung.

CATL betont auch, dass es in lokale Produktion investiere und in Zukunft verstärkt „in Europa für Europa“ Akkus herstellen möchte. Man wolle mit europäischen Automobilherstellern, Materialproduzenten, Recyclingunternehmen und lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, „um ein robustes Ökosystem für Elektromobilität aufzubauen“.

Im Mittelpunkt dieses Engagements stehe Shenxing Pro, erklärt das Unternehmen. Von dem neuen, besonders sicheren Batteriepaket gebe es zwei Ausführungen. Zum einen die „Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery“ für hohe Reichweiten von bis zu 758 Kilometern nach WLTP-Norm sowie eine Lebensdauer von 12 Jahren/1 Million Kilometern. Die Speicherkapazität soll in den ersten 200.000 Kilometern der Nutzung höchstens um 9 Prozent abnehmen.

Die Version „Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery“ soll bis zu 683 WLTP-Kilometer ermöglichen und weitere 478 Kilometer in zehn Minuten laden können. Damit und ihren weiteren Eigenschaften soll sie bei LFP-Produkten in Europa ganz vorne liegen. „Sie erzielt eine beeindruckende Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen“, wirbt CATL. Dazu gehöre „außergewöhnliche“ Kältebeständigkeit, um bei einer Temperatur von -20 °C in 20 Minuten Strom für eine WLTP-Reichweite von 410 Kilometern aufnehmen zu können. Die Garantie beträgt hier 19 Jahre/240.000 Kilometer, zur erwarteten Degradation werden keine Angaben gemacht.

Als Merkmale der Shenxing Pro nennt CATL einen Cell-to-Body-Ansatz (ohne Modul- und Packebene) und ein sogenanntes Wave-Zelldesign. Letzteres soll im Gegensatz zu herkömmlichen Batteriezellen eine „stärkere Energieintegration und strukturelle Festigkeit“ ermöglichen. Das neue Akkudesign erlaubt die Anwendung der Kühlsysteme und der Fixierung aus jeder beliebigen Richtung.

Beide Varianten der neuen Batterie nutzen CATLs „NP 3.0“-System. Die Abkürzung steht für „No Propagation 3.0“: Der Mechanismus soll dafür sorgen, dass die Batterie beim thermischen Durchgehen über eine Stunde lang eine Hochspannungsversorgung aufrechterhalten kann. Dabei soll weder Rauch austreten noch offenes Feuer ausbrechen.

„Shenxing Pro verbindet nahtlos Weltklasse-Sicherheitsstandards mit Mobilitätsanforderungen und bietet ein sichereres, effizienteres und sorgenfreies Erlebnis für jede Reise“, so Lingbo Zhu, Technologiechef von CATLs International Business Unit. „Mit kompromissloser Reichweite, Ladefähigkeit und Langlebigkeit ist Shenxing Pro die ultimative Lösung für die Elektromobilität in Europa.“