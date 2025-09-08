VW ID. Cross Concept: Seriennaher Ausblick auf kompaktes E-SUV

VW zeigt ein elektrisches Kompakt-SUV: den ID. Cross Concept. Das Elektroauto sei aufgrund seiner kompakten Außendimensionen perfekt auf den Stadtverkehr zugeschnitten, erklärt der Hersteller. Gleichzeitig sei das Kompakt-SUV ein familien- beziehungsweise freundetauglicher Allrounder, der auch Reisen meistert.

Die laut Markenchef Thomas Schäfer seriennahe Studie des künftigen ID. Cross zeige, dass die Wolfsburger „jetzt liefern: mit neuem Design, vielen Technologien, die man eigentlich nur aus höheren Klassen kennt, verbesserter Bedienbarkeit und Qualität – und endlich wieder ‚richtigem‘ Namen. Mit dieser neuen Generation VW lösen wir unsere Versprechen jetzt ein“.

Der ID. Cross Concept folge einer neuen, „klaren und sympathischen Designsprache“, so das Unternehmen. VW-Chefdesigner Andreas Mindt: „Wir nennen unsere neue Designsprache ‚Pure Positive‘. Sie basiert auf unseren drei Designecksäulen ‚Stabilität‘, ‚Sympathie‘ und ‚Secret Sauce‘ und kennzeichnet künftig jeden neuen VW. Wir setzen dabei auf eine pure und kraftvolle Klarheit, eine visuelle Stabilität und eine positive, sympathische Ausstrahlung der Fahrzeuge.“

Mindt weiter: „Ein VW muss sympathisch und unverkennbar sein und mit seinem Charakter begeistern. Deshalb zitieren wir on top – als ‚Secret Sauce‘ – beim ID. Cross Concept gezielt VW-Ikonen wie den Golf und den VW Bus. Etwa im Bereich der charismatischen C-Säulen und der absolut geradlinigen Fensterlinie. Kaum eine Volumenmarke in der Welt kann auf so ein starkes Erbe zurückgreifen. Und das haben wir auf unserer Reise in die Zukunft immer im Gepäck.“

Die SUV-Studie ist 4.161 Millimeter lang, dazwischen spannt sich ein Radstand von 2.601 Millimetern. In der Breite misst der ID. Cross Concept 1.839 Millimeter, in der Höhe 1.588 Millimeter. Die Dimensionen liegen damit auf dem Level des aktuellen T-Cross. Auf die Rad-Reifen-Kombination der Studie trifft das weniger zu: Die Designer haben für den ID. Cross Concept eine eigene 21-Zoll-Leichtmetallfelge entwickelt. In Kooperation mit Goodyear wurden für das Showcar Reifen der Dimension 235/40 R21 entworfen, die das Design der Felge in der Reifenflanke fortführen.

„Ein innovatives Package macht den fünfsitzigen ID. Cross Concept innen zu einem Raumwunder mit überdurchschnittlichem Kofferraumvolumen von 450 Liter“, heißt es. Zusätzlichen Platz bietet ein „Frunk“ (25 Liter) unter der Fronthaube. „Ein klassenhöheres Raumgefühl erzeugt die ungewöhnliche Breite des Fahrzeugs und die luftige Gestaltung des Interieurs“, so VW. Die Anhängerkupplung ist für eine Stützlast von 75 Kilogramm ausgelegt, somit können zwei E-Bikes transportiert werden. Die maximale Anhängelast beträgt bis zu 1.200 Kilogramm (gebremst, 8 % Steigung).

Der Innenraum des ID. Cross Concept ist den Designern zufolge „als Wohlfühloase“ konzipiert. Er soll überzeugen mit einer „herausragenden“ Materialqualität und -haptik inklusive stoffbezogener Oberflächen. Vorkonfigurierte Licht-, Sound- und Klima-Modi („Atmospheres“) sollen den im warmen Beigeton gehaltenen Innenraum in eine Lounge verwandeln, „die ein Höchstmaß an Behaglichkeit bietet“. Als ein weiteres Highlight wird die Sitzanlage der Studie hervorgehoben, die sich komplett umklappen lässt, um eine Liegefläche im Stile eines VW Bus entstehen zu lassen.

Die Cockpit-Landschaft fokussiere mit durchdachter Ergonomie und intuitiver Bedienbarkeit die Aufmerksamkeit während der Fahrt, heißt es weiter. Man setze im ID. Cross Concept „auf ein harmonisches Zusammenspiel aus Displays mit selbsterklärenden Menüstrukturen, natürlicher Sprachsteuerung und Tasten für Direktfunktionen“. Komplett neu gestaltet ist das Multifunktionslenkrad mit klarer Tastensteuerung. Auf einer Sichtachse angeordnet sind die zwei zentralen Displays des ID. Cross Concept: die digitalen Instrumente (28 cm/11 Zoll) und das zentrale Touchdisplay des Infotainmentsystems (Durchmesser: 33 cm/13 Zoll).

Der frontgetriebene ID. Cross Concept basiert technisch auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten MEB, der laut VW kontinuierlich mit Verbesserungen unter anderem bei Motoren, Akkus und Software zum MEB+ weiterentwickelt wird. Kai Grünitz, Markenvorstand Technische Entwicklung: „Der MEB erhält ab dem kommenden Jahr eine neue Software-Generation, die eine spürbare Funktionserweiterung vieler Systeme für unsere Kunden mit sich bringt. Diese Weiterentwicklung des VW typischen Baukastensystems bringt Funktionen in Fahrzeuge aus höheren Fahrzeugsegmenten, wie z.B. den weiterentwickelten Travel Assist. MEB+ ist damit auch der technische Schlüssel, um elektrische Fahrzeuge wie die Serienversion des ID. Cross Concept und den neuen ID. Polo mit überdurchschnittlich guten Produkteigenschaften zu attraktiven Preisen anbieten zu können.“

Der ID. Cross Concept verfüge über ein neu entwickeltes Antriebssystem der modernsten Generation, so VW abschließend. Zwei zentrale Module sind die in das Vorderachssystem integrierte E-Maschine inklusive Leistungselektronik und die flach im Sandwichboden angeordnete Hochvolt-Batterie. Die E-Maschine der Studie entwickelt den Angaben nach eine Leistung von 155 kW (211 PS) und treibt die Vorderräder an, maximal 175 km/h sind möglich. Die WLTP-Reichweitenprognose für den neuen ID. Cross Concept liegt bei bis zu 420 Kilometern.