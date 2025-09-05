VW ID.3 bleibt im August 2025 meistzugelassenes E-Auto in Deutschland

Im August konnte der VW ID.3 erneut die Spitze der deutschen Elektroauto-Neuzulassungen erobern – zum dritten Mal in Folge. Mit 2.350 Neuzulassungen sicherte sich das Kompaktmodell fast 6 Prozent Marktanteil und damit den ersten Platz unter den reinen Stromern, wie aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 39.367 neue Elektroautos registriert, was einem Zuwachs von 45,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.

Auf dem zweiten Platz folgen der VW ID.4 (inkl. des Derivats ID.5) mit zusammen 1.814 Neuzulassungen. Auch der Skoda Elroq konnte mit 1.731 neu registrierten Fahrzeugen einen starken Monat verzeichnen und sich damit den dritten Rang sichern. Knapp dahinter platzierte sich der VW ID.7, der im Vormonat noch auf dem dritten Platz gelegen hatte, diesmal jedoch mit 1.717 Neuzulassungen leicht hinter dem Elroq landete.

Für den BMW iX1 reichte es im August mit 1.645 Neuzulassungen für den fünften Platz, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Juli. Direkt dahinter folgt der Skoda Enyaq mit 1.456 Einheiten. Der elektrische Mini konnte sich mit 1.364 Neuzulassungen den siebten Platz sichern.

Rang Modell August 1 VW ID.3 2.350 2 VW ID.4 (inkl. ID.5) 1.814 3 Skoda Elroq 1.731 4 VW ID.7 1.717 5 BMW iX1 1.645 6 Skoda Enyaq 1.456 7 Mini Electric 1.364 8 Audi Q4 e-tron 1.163 9 Ford Explorer 1.161 10 Cupra Born 1.134

Der Audi Q4 e-tron, der im Juli nicht in den Top 10 vertreten war, kehrte mit 1.163 Neuzulassungen auf den achten Platz zurück. Nur zwei Fahrzeuge weniger, nämlich 1.161, verzeichnete der Ford Explorer, der sich damit den neunten Platz sicherte. Die Top 10 wurden vom Cupra Born mit 1.134 neu zugelassenen Fahrzeugen komplettiert.

Erstmals seit Monaten nicht mehr unter den zehn meistzugelassenen E-Autos vertreten ist das Tesla Model Y. Im Juli nur 637 und im August 678 Neuzulassungen bedeuten ein weiteres Absinken der Nachfrage nach dem früheren Bestseller. Schon im Juni hatte das US-amerikanische Mittelklasse-SUV mit 1.304 Einheiten gerade noch Platz zehn erreicht.