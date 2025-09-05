VW ID.3 bleibt im August 2025 meistzugelassenes E-Auto in Deutschland

Im August konnte der VW ID.3 erneut die Spitze der deutschen Elektroauto-Neuzulassungen erobern – zum dritten Mal in Folge. Mit 2.350 Neuzulassungen sicherte sich das Kompaktmodell fast 6 Prozent Marktanteil und damit den ersten Platz unter den reinen Stromern, wie aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Insgesamt wurden im vergangenen Monat 39.367 neue Elektroautos registriert, was einem Zuwachs von 45,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht.
Auf dem zweiten Platz folgen der VW ID.4 (inkl. des Derivats ID.5) mit zusammen 1.814 Neuzulassungen. Auch der Skoda Elroq konnte mit 1.731 neu registrierten Fahrzeugen einen starken Monat verzeichnen und sich damit den dritten Rang sichern. Knapp dahinter platzierte sich der VW ID.7, der im Vormonat noch auf dem dritten Platz gelegen hatte, diesmal jedoch mit 1.717 Neuzulassungen leicht hinter dem Elroq landete.
Für den BMW iX1 reichte es im August mit 1.645 Neuzulassungen für den fünften Platz, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Juli. Direkt dahinter folgt der Skoda Enyaq mit 1.456 Einheiten. Der elektrische Mini konnte sich mit 1.364 Neuzulassungen den siebten Platz sichern.
|Rang
|Modell
|August
|1
|VW ID.3
|2.350
|2
|VW ID.4 (inkl. ID.5)
|1.814
|3
|Skoda Elroq
|1.731
|4
|VW ID.7
|1.717
|5
|BMW iX1
|1.645
|6
|Skoda Enyaq
|1.456
|7
|Mini Electric
|1.364
|8
|Audi Q4 e-tron
|1.163
|9
|Ford Explorer
|1.161
|10
|Cupra Born
|1.134
Der Audi Q4 e-tron, der im Juli nicht in den Top 10 vertreten war, kehrte mit 1.163 Neuzulassungen auf den achten Platz zurück. Nur zwei Fahrzeuge weniger, nämlich 1.161, verzeichnete der Ford Explorer, der sich damit den neunten Platz sicherte. Die Top 10 wurden vom Cupra Born mit 1.134 neu zugelassenen Fahrzeugen komplettiert.
Erstmals seit Monaten nicht mehr unter den zehn meistzugelassenen E-Autos vertreten ist das Tesla Model Y. Im Juli nur 637 und im August 678 Neuzulassungen bedeuten ein weiteres Absinken der Nachfrage nach dem früheren Bestseller. Schon im Juni hatte das US-amerikanische Mittelklasse-SUV mit 1.304 Einheiten gerade noch Platz zehn erreicht.
Kommentare
CaptainPicard meint
8 MEB Autos in den Top 10.
Baumschmuser meint
Einfach top von VW. Wer BEVs will bekommt sie dort, wer es alltagstauglich haben will bekommt alternativ hocheffiziente Verbrenner und klimaschonende Hybride mit einem Verbrauch von 2 Litern auf 100. Das Klima wird es danken.
M. meint
Um die 2 Liter Verbrauch aus der Werbung zu schaffen, fährt man 60% der Zeit elektrisch.
(das sind dann PHEV, keine „Hybride“)
DAS dankt das Klima, die anderen 40% nicht, und Hybride mit elektrischer „Anfahrunterstützung“ auch nicht.
Gerry meint
Am Verbrenner=Verpester ist gar nichts effizient, es ist vielmehr Energieverschwendung pur.
Energieersparnis beim BEV ggü Verbrenner ca. 70 %.
Wers nicht glaubt einfach mal Wirkungsgrad vergleichen.
Steffen meint
2 l Verbrauch geht nur, wenn man nur 100 bis 200 km fährt. Danach ist die Batterie beim PHEV leer.
Das wären dann aber alltagstaugliche Distanzen, die auch das BEV perfekt kann.
IDFan meint
„Früherer Bestseller“, das ist gut. Der Ford Explorer könnte das Model Y bis Jahresende überholen. Und was für eine Überlegenheit des MEB-Baukastens. Acht Varianten unter den Top 10. Die Kunden haben entschieden! Die MEB ist überlegener als je zuvor.