VW stellt Einheitszelle vor und zeigt erstes Konzern-Testfahrzeug mit Festkörperbatterie

Volkswagen und seine Tochterunternehmen PowerCo und Elli geben mit dem ersten Konzernfahrzeug mit Festkörperbatterie einen Ausblick auf die Batterietechnologie von morgen. Bereits serienreif ist die „Einheitszelle“ von PowerCo, die 2026 erstmals in elektrischen Kleinwagen der Marken VW, Skoda und Cupra zum Einsatz kommen wird. Zusammen mit dem neuen Batteriesystem soll sie für einen Technologiesprung in Sachen Performance, Kosteneffizienz und Flexibilität sorgen.

„Der Volkswagen Konzern und seine Marken treiben den technologischen Fortschritt kraftvoll voran. Mit Batteriezelle, Batteriesystem und E-Antrieb haben wir die Schlüsseltechnologien der E-Mobilität selbst in die Hand genommen und können so die besten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln“, sagt Konzernchef Oliver Blume.

„Gleichzeitig stärken wir den Automobilstandort Europa durch eine regionale, resiliente und nachhaltige Entwicklung und Produktion. Unser erstes Konzernfahrzeug mit Feststoffbatterie, der Einsatz unserer Einheitszelle in der neuen Electric Urban Car Family und der Bau des ersten Elli-Großspeichers in Salzgitter sind weitere Meilensteine auf unserem Weg zum globalen Technologie-Treiber der Automobilindustrie.“

Erstes Konzern-Testfahrzeug mit Feststoffbatterie

PowerCo, Ducati und Audi haben erstmals ein elektrisches Motorrad mit der Festkörperbatterie des US-Partners QuantumScape ausgerüstet. Der Technologieträger sei der nächste Meilenstein auf dem Weg vom Labor in die Serie. Er biete einen Ausblick auf die Zukunft der E-Mobilität mit nochmals höheren Reichweiten und kürzeren Ladezeiten. Bis zum kommerziellen Einsatz der Feststofftechnologie seien allerdings noch weitere Entwicklungsschritte notwendig.

Das Motorrad basiert auf einer vollelektrischen Ducati V21L, wurde aber umfassend modifiziert. So wurde das Batteriesystem auf die Anforderungen der Festkörperbatterie ausgelegt und kann nun mit bis zu 980 QSE-5-Zellen von QuantumScape bestückt werden. „Die Feststofftechnologie von QuantumScape mit Lithium-Metall-Anode und keramischem Separator ist nicht einfach eine Weiterentwicklung herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien, sondern eine grundlegend neue Zelltechnologie“, betont das Unternehmen. „Sie bietet signifikante Vorteile bei Energiedichte, Schnellladefähigkeit, Sicherheit sowie Lebensdauer.“

Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik: „Die Feststoffbatterie hat das Potenzial, zu einem Gamechanger in der E-Mobilität zu werden. Gemeinsam mit unserem Partner QuantumScape wollen wir die Technologie jetzt industrialisieren und den nächsten Schritt in Richtung Serie machen. Mit der Einheitszelle haben wir dafür ideale Voraussetzungen geschaffen: Sie ist ‚Solid State-ready‘ und ermöglicht einen schnellen Technologietransfer in die Fahrzeuge des Konzerns, sobald die Feststoffbatterie bereit ist. Die Batteriestrategie des Konzerns ist zukunftsweisend und bietet zugleich bislang unerreichte Skaleneffekte.“

Die Projektpartner wollen die Feststofftechnologie in den kommenden Monaten weiter erproben und vorantreiben. Der nächste Meilenstein ist die Entwicklung eines renntauglichen Motorrads für Tests auf der Rennstrecke. Parallel arbeiten PowerCo und QuantumScape an der Integration der Feststofftechnologie in die PowerCo-Einheitszelle und damit ins Auto. Das Ziel ist die Entwicklung einer marktfähigen Lösung bis zum Ende des Jahrzehnts.

PowerCo-Einheitszelle und Cell-to-Pack-Batterie für E-Kleinwagen

Der Volkswagen-Konzern und PowerCo haben darüber hinaus die Serienversion der neuen, hauseigenen Einheitszelle vorgestellt. Sie wird ihr Debüt in der „Electric Urban Car Family“ von VW, Škoda und Cupra feiern. Die Produktion der ersten PowerCo-Zellen soll Ende des Jahres in der Gigafabrik Salzgitter starten, später folgen Valencia (Spanien) und St. Thomas (Kanada). Auch Vorprodukte wie das Kathodenmaterial stammen aus europäischer Produktion. „Damit wird die Einheitszelle zu einem Meilenstein für die europäische Automobilindustrie, die in der Batterietechnologie bislang kaum vertreten ist“, heißt es.

Technologisch ist die Einheitszelle laut Volkswagen ein großer Sprung nach vorne. Mit einer Energiedichte von rund 660 Wh/l gehöre der PowerCo-Akku zu den leistungsstärksten Batteriezellen im Volumensegment. Gegenüber bisherigen Zellen entspreche das einem Plus von rund zehn Prozent. Das Batteriesystem sei ebenfalls komplett neu entwickelt und setze nun durchgängig auf die Cell-to-Pack-Technologie.

Das Batteriesystem und die prismatische Einheitszelle seien optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichten der Electric Urban Car Family bis zu 450 Kilometer Reichweite sowie Ladezeiten von unter 25 Minuten. Wesentliche Bauteile würden im Großgussverfahren hergestellt, was weitere Vorteile beim Gewicht bringe. Zugleich habe man die Kosten gegenüber bisherigen Batterien signifikant reduzieren können. „Volkswagen setzt damit neue Benchmarks bei Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Effizienz im Kleinwagensegment und macht die Elektromobilität für alle erschwinglich.“

Die Einheitszelle soll künftig in bis zu 80 Prozent der Elektrofahrzeuge des Konzerns über Marken und Regionen hinweg zum Einsatz kommen. Sie kann mit verschiedenen Zellchemien von LFP über NMC bis hin zur Feststoffzelle bestückt werden und soll damit trotz Standardisierung eine hohe Flexibilität bieten. Entwickelt und produziert wird sie sowohl von der PowerCo als auch von externen Lieferanten.

Frank Blome, CEO der PowerCo: „Die Batteriezelle ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und für die Zukunft der europäischen Automobilindustrie von zentraler Bedeutung. Heute machen wir einen großen Schritt hin zu unserem Ziel, die Batterietechnologie in Europa zu etablieren. Unsere erste Serienzelle ist technologisch absolut auf Augenhöhe mit den etablierten Wettbewerbern. Und wir arbeiten bereits an weiteren Kundenprodukten mit LFP- oder auch Sodium-Ionen-Chemie. Die PowerCo entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit zu einem globalen Zellhersteller und zum European Battery Tech Driver.“

Elli baut ersten Großspeicher am Standort Salzgitter

Mit dem „PowerCenter“ in Salzgitter bringt Volkswagens Lade- und Energietochter Elli im Dezember 2025 den ersten stationären Großspeicher ans Netz. Der Speicher mit 20 MW Leistung und 40 MWh Speicherkapazität basiert auf Batteriepacks der PowerCo und dient als skalierbare Plattform für den Energiehandel.

Der Volkswagen-Konzern und Elli positionierten sich damit an der Schnittstelle von Automobilindustrie und Energiewirtschaft, so die Unternehmen. In den kommenden Jahren sei ein umfassender Aufbau von Energiespeicherkapazitäten erforderlich, um das schwankende Angebot von Wind- und Sonnenenergie mit der Nachfrage zu harmonisieren.

Giovanni Palazzo, CEO von Elli: „Mit dem Aufbau und Betrieb von Großspeichern leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende und Versorgungssicherheit in Europa. Die Eröffnung unseres ersten PowerCenters in Salzgitter markiert den Startpunkt einer langfristigen Planung weiterer Speicherprojekte. Dieses neue Geschäftsfeld hat hohes Wachstumspotenzial und bietet die Chance, Elli zu einem holistischen Energieanbieter in Europa zu entwickeln.“