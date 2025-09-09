Mercedes: EQS mit Festkörperbatterie fährt 1.205 Kilometer mit einer Ladung

Ein laut Mercedes-Benz nur leicht modifizierter EQS als Erprobungsträger mit einer Lithium-Metall-Festkörperbatterie hat Ende August die 1.205 Kilometer lange Strecke von Stuttgart nach Malmö ohne Ladestopp absolviert. Mit dieser Leistung übertraf der modifizierte EQS den bisherigen Rekord des Vision EQXX von Stuttgart nach Silverstone um drei Kilometer und erreichte sein Ziel in Malmö mit einer Restreichweite von 137 Kilometern.

„Die Kombination aus hoher Reichweite, Effizienz und technologischem Reifegrad macht diese Fahrt zu einem Meilenstein für die Festkörpertechnologie und unterstreicht das Potenzial für künftige Serienanwendungen. Als Erfinder des Automobils betont Mercedes-Benz mit dieser Pionierleistung einmal mehr seinen Anspruch, die Mobilität der Zukunft aktiv zu gestalten“, so die Stuttgarter.

Nach der Ankündigung der Straßentests im Februar war die Testfahrt von Stuttgart nach Malmö Teil eines Validierungsprogramms zur Festkörperbatterietechnologie bei Mercedes-Benz. Neben digitalen Absicherungen und Tests in Anlagen am Entwicklungscampus in Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen wird das Fahrzeug und die Batterie unter Alltagsbedingungen auf der Straße erprobt. Ziel ist es laut Mercedes, die Leistungsfähigkeit des Gesamtfahrzeugs in unterschiedlichen Klimazonen und Routenprofilen zu bewerten und den Weg zur Serienreife zu beschleunigen. Die aktuelle Fahrt nach Malmö ergänzt diese Erprobung nun um ein reales Langstreckenszenario.

Die Route führte über die Autobahnen A7 und E20 durch Deutschland und Dänemark bis nach Malmö in Schweden. Die optimale Route für das Navigationssystem wurde mit Mercedes-„Electric Intelligence“ unter Berücksichtigung von Topografie, Verkehrslage, Umgebungstemperatur, Energiebedarf für Heizung und Kühlung sowie ohne Nutzung von Fähren kalkuliert.

„Die Festkörperbatterie ist ein echter Gamechanger für die Elektromobilität. Mit der erfolgreichen Langstreckenfahrt des EQS zeigen wir, dass diese Technologie nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße überzeugt. Unser Ziel ist es, Innovationen wie diese bis zum Ende der Dekade in die Serienproduktion zu bringen und unseren Kunden ein neues Maß an Reichweite und Komfort zu bieten“, sagt Technologiechef Markus Schäfer.

Technologischer Hintergrund

Die Entwicklung des Festkörperbatterie-Systems erfolgte in Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), dem Formel-1-Technologiezentrum der Mercedes-Benz Group in Brixworth, UK. Die im Fahrzeug eingesetzten Lithium-Metall-Zellen stammen vom US-amerikanischen Zellhersteller Factorial Energy und basieren auf der FEST-Technologie (Factorial Electrolyte System Technology).

Um die Zellen während der für diese Technologie typischen Volumenänderungen zu unterstützen und gleichzeitig den notwendigen Anpressdruck auf die Zellen zu gewährleisten, ist die Festkörperbatterie mit pneumatischen Aktuatoren ausgestattet. „Die Aktuatoren reagieren auf die Änderung des Zellvolumens während des Ladens und Entladens und stellen so die einwandfreie Funktion der Batterie dauerhaft sicher“, erklären die Entwickler. „Der nutzbare Energieinhalt der Batterie konnte um 25 Prozent gesteigert werden, dabei sind das Gewicht und die Größe der Batterie vergleichbar zu der Standard-Batterie eines EQS. Weitere Gewichts- und Energieeffizienz wird durch eine passive Luftstrom-Batteriekühlung erreicht.“

Die Festkörperbatterie verwendet anstelle eines flüssigen einen festen Elektrolyten. Sie gilt als vielversprechend, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Zu den Vorteilen gehören höhere Energiedichte, eine höhere Sicherheit und schnellere Ladezeiten. Problematisch sind jedoch Volumenveränderungen beim Laden und Entladen, insbesondere bei Siliziumanoden. Diese wirken sich negativ auf die Lebensdauer und Leistung der Batterie aus. Aktuell sind Festkörperbatterien zudem noch deutlich teurer als herkömmliche Lithium-Ionen-Speicher.

Mercedes-Benz will die Festkörperbatterie in wenigen Jahren in die Serienproduktion bringen. Entwicklungschef Markus Schäfer sagte im Juli: „Wir gehen davon aus, dass wir die Technologie noch vor Ende des Jahrzehnts in den Serieneinsatz bringen können.“