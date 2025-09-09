Mercedes: EQS mit Festkörperbatterie fährt 1.205 Kilometer mit einer Ladung

Ein laut Mercedes-Benz nur leicht modifizierter EQS als Erprobungsträger mit einer Lithium-Metall-Festkörperbatterie hat Ende August die 1.205 Kilometer lange Strecke von Stuttgart nach Malmö ohne Ladestopp absolviert. Mit dieser Leistung übertraf der modifizierte EQS den bisherigen Rekord des Vision EQXX von Stuttgart nach Silverstone um drei Kilometer und erreichte sein Ziel in Malmö mit einer Restreichweite von 137 Kilometern.
„Die Kombination aus hoher Reichweite, Effizienz und technologischem Reifegrad macht diese Fahrt zu einem Meilenstein für die Festkörpertechnologie und unterstreicht das Potenzial für künftige Serienanwendungen. Als Erfinder des Automobils betont Mercedes-Benz mit dieser Pionierleistung einmal mehr seinen Anspruch, die Mobilität der Zukunft aktiv zu gestalten“, so die Stuttgarter.
Nach der Ankündigung der Straßentests im Februar war die Testfahrt von Stuttgart nach Malmö Teil eines Validierungsprogramms zur Festkörperbatterietechnologie bei Mercedes-Benz. Neben digitalen Absicherungen und Tests in Anlagen am Entwicklungscampus in Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen wird das Fahrzeug und die Batterie unter Alltagsbedingungen auf der Straße erprobt. Ziel ist es laut Mercedes, die Leistungsfähigkeit des Gesamtfahrzeugs in unterschiedlichen Klimazonen und Routenprofilen zu bewerten und den Weg zur Serienreife zu beschleunigen. Die aktuelle Fahrt nach Malmö ergänzt diese Erprobung nun um ein reales Langstreckenszenario.
Die Route führte über die Autobahnen A7 und E20 durch Deutschland und Dänemark bis nach Malmö in Schweden. Die optimale Route für das Navigationssystem wurde mit Mercedes-„Electric Intelligence“ unter Berücksichtigung von Topografie, Verkehrslage, Umgebungstemperatur, Energiebedarf für Heizung und Kühlung sowie ohne Nutzung von Fähren kalkuliert.
„Die Festkörperbatterie ist ein echter Gamechanger für die Elektromobilität. Mit der erfolgreichen Langstreckenfahrt des EQS zeigen wir, dass diese Technologie nicht nur im Labor, sondern auch auf der Straße überzeugt. Unser Ziel ist es, Innovationen wie diese bis zum Ende der Dekade in die Serienproduktion zu bringen und unseren Kunden ein neues Maß an Reichweite und Komfort zu bieten“, sagt Technologiechef Markus Schäfer.
Technologischer Hintergrund
Die Entwicklung des Festkörperbatterie-Systems erfolgte in Zusammenarbeit mit Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), dem Formel-1-Technologiezentrum der Mercedes-Benz Group in Brixworth, UK. Die im Fahrzeug eingesetzten Lithium-Metall-Zellen stammen vom US-amerikanischen Zellhersteller Factorial Energy und basieren auf der FEST-Technologie (Factorial Electrolyte System Technology).
Um die Zellen während der für diese Technologie typischen Volumenänderungen zu unterstützen und gleichzeitig den notwendigen Anpressdruck auf die Zellen zu gewährleisten, ist die Festkörperbatterie mit pneumatischen Aktuatoren ausgestattet. „Die Aktuatoren reagieren auf die Änderung des Zellvolumens während des Ladens und Entladens und stellen so die einwandfreie Funktion der Batterie dauerhaft sicher“, erklären die Entwickler. „Der nutzbare Energieinhalt der Batterie konnte um 25 Prozent gesteigert werden, dabei sind das Gewicht und die Größe der Batterie vergleichbar zu der Standard-Batterie eines EQS. Weitere Gewichts- und Energieeffizienz wird durch eine passive Luftstrom-Batteriekühlung erreicht.“
Die Festkörperbatterie verwendet anstelle eines flüssigen einen festen Elektrolyten. Sie gilt als vielversprechend, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Zu den Vorteilen gehören höhere Energiedichte, eine höhere Sicherheit und schnellere Ladezeiten. Problematisch sind jedoch Volumenveränderungen beim Laden und Entladen, insbesondere bei Siliziumanoden. Diese wirken sich negativ auf die Lebensdauer und Leistung der Batterie aus. Aktuell sind Festkörperbatterien zudem noch deutlich teurer als herkömmliche Lithium-Ionen-Speicher.
Mercedes-Benz will die Festkörperbatterie in wenigen Jahren in die Serienproduktion bringen. Entwicklungschef Markus Schäfer sagte im Juli: „Wir gehen davon aus, dass wir die Technologie noch vor Ende des Jahrzehnts in den Serieneinsatz bringen können.“
Kommentare
MrBlueEyes meint
Keine Daten zu Zeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Akkugröße… solche Artikel oder Presseshowmeldungen kann man auch bleiben lassen… lässt sich schwer beurteilen, ob das gut war und WARUM das gut war…
South meint
Wirklich sehr beeindruckend. Solche Technik bietet echten Mehrwert, damit kann man sich von der Konkurrenz absetzen. Ob man nun solche Reichweiten braucht, fraglich, aber in der Klasse wird das vom Kunden erwartet. Natürlich muss da noch abwarten und Mercedes redet da noch von Potential für Serienanwendung, aber man sieht deutlich, beim E Auto ins noch viel Potential, viel Luft nach oben….
eBikerin meint
Kann mir das jemand erklären: der aktuelle EQS hat in der max. Range eine WLTP Reichweite von 816 km. 25% mehr würden dann 1000 km geben – und zwar WLTP.
Ich weiss das MB alle seine Testfahrten tatsächlich realistisch macht – also kein Hypermiling.
Fehlen ja selbst auf den WLTP Wert 200km. War da doch ne größere Batterie drin, oder wurden noch einige wichtige Komponenten getauscht?
E.Korsar meint
„Ein laut Mercedes-Benz nur leicht modifizierter EQS als Erprobungsträger mit einer Lithium-Metall-Festkörperbatterie [..]“
Dabei haben die vielleicht auch die Kapazität „leicht modifiziert“. So ein knappes Drittel mehr…
BEV meint
„Zu den Vorteilen gehören höhere Energiedichte“
das ist ja gerade einer der angepriesenen Vorteile, die höhere Energiedichte
Aztasu meint
1340km Gesamtreichweite? Selbst auf der Autobahn mit 180km/h kommt man damit doch bestimmt knapp 720km weit. Also hat auch die Schnellfahrfraktion keine Argumente mehr warum man nicht E-Auto fahren kann (zumindest in dieser Preisklasse)
BEV meint
das kann man nur hoffen, allerdings hat die Zielgruppe den EQS bisher nicht besonders gut angenommen
Dagobert meint
Da unterschätzt du aber den exponentiell steigenden Verbrauch erheblich. Mercedes hat bei JSMB die Verbäuche bei Konstantfahrt für den EQS veröffentlich: Konstant 180 km/h bedeuten 30 kWh/100 km. Für 700 km bei dieser Tempo müsste der Akku also mindestens 210 kWh groß sein. Das wird auch mit Feststoffbatterien nicht funktionieren, der um 25 % höherer Energiegehalt der Technologie reicht dafür einfach nicht aus. 25% mehr Akku bedeuten beim EQS 107,8 * 1,25 = 134,75 kWh –> Bei einem Verbrauch von 30 kWh / 100 km kommt man maximal 450 km weit. Wohlgemerkt theoretisch, von 100 – 0%…