Volkswagen-Chef Blume: „Die Party in der Automobilindustrie ist in dieser Form vorbei“

Porsche kämpft mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Im ersten Halbjahr 2025 ist das Konzernergebnis des Sport- und Geländewagenherstellers um 71 Prozent eingebrochen. Die operative Umsatzrendite sank von nahezu 16 auf nur noch 5,5 Prozent. Hauptursachen für den dramatischen Rückgang sind laut dem Unternehmen das einbrechende Premium-Geschäft in China sowie neue US-Zölle. Beide Länder gehören zu den wichtigsten Absatzmärkten des Autobauers.

Trotz der schwierigen Lage gibt sich Porsche-Vorstandschef Oliver Blume zuversichtlich. Am Rande der IAA Mobility in München erklärte er, er sehe „gute Chancen, im nächsten Jahr dann wieder durchstarten zu können“. Das laufende Jahr 2025 bezeichnete der auch den Volkswagen-Konzern führende Manager als „absoluten Tiefpunkt“, von dem aus sich das Unternehmen nun wieder aufrichten wolle.

Blume verweist auf die veränderten globalen Rahmenbedingungen, die massive Auswirkungen auf die gesamte Branche hätten. „Die Welt hat sich in kürzester Zeit komplett verändert“, sagte er. Renditeziele von 20 Prozent, wie sie Porsche in der Vergangenheit verfolgt hatte, seien unter den aktuellen Umständen nicht realistisch. Dennoch sieht er Potenzial für eine Rückkehr zu zweistelligen Renditen, falls sich die äußeren Bedingungen wieder bessern.

Ein grundlegender Wandel in der Automobilindustrie scheint aus Sicht des Porsche- und Volkswagen-Chefs unausweichlich. „Die Party, die wir in der Automobilindustrie über Jahrzehnte gefeiert haben, die ist in dieser Form vorbei“, so Blume. Es gehe nun um eine Neuorientierung, die der Volkswagen-Konzern bereits entschlossen angehe.