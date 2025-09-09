Volkswagen-Chef Blume: „Die Party in der Automobilindustrie ist in dieser Form vorbei“

Porsche kämpft mit erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Im ersten Halbjahr 2025 ist das Konzernergebnis des Sport- und Geländewagenherstellers um 71 Prozent eingebrochen. Die operative Umsatzrendite sank von nahezu 16 auf nur noch 5,5 Prozent. Hauptursachen für den dramatischen Rückgang sind laut dem Unternehmen das einbrechende Premium-Geschäft in China sowie neue US-Zölle. Beide Länder gehören zu den wichtigsten Absatzmärkten des Autobauers.
Trotz der schwierigen Lage gibt sich Porsche-Vorstandschef Oliver Blume zuversichtlich. Am Rande der IAA Mobility in München erklärte er, er sehe „gute Chancen, im nächsten Jahr dann wieder durchstarten zu können“. Das laufende Jahr 2025 bezeichnete der auch den Volkswagen-Konzern führende Manager als „absoluten Tiefpunkt“, von dem aus sich das Unternehmen nun wieder aufrichten wolle.
Blume verweist auf die veränderten globalen Rahmenbedingungen, die massive Auswirkungen auf die gesamte Branche hätten. „Die Welt hat sich in kürzester Zeit komplett verändert“, sagte er. Renditeziele von 20 Prozent, wie sie Porsche in der Vergangenheit verfolgt hatte, seien unter den aktuellen Umständen nicht realistisch. Dennoch sieht er Potenzial für eine Rückkehr zu zweistelligen Renditen, falls sich die äußeren Bedingungen wieder bessern.
Ein grundlegender Wandel in der Automobilindustrie scheint aus Sicht des Porsche- und Volkswagen-Chefs unausweichlich. „Die Party, die wir in der Automobilindustrie über Jahrzehnte gefeiert haben, die ist in dieser Form vorbei“, so Blume. Es gehe nun um eine Neuorientierung, die der Volkswagen-Konzern bereits entschlossen angehe.
Die wie auch immer zu verstehende „Neuorientierung“ hat als wesentlichen Bestandteil, gemeinsam dem VDA als IAA-Veranstalter und den neben VW darin organisierten Mitgliedern dieser Lobbyvereinigung an allen erdenklichen Stellen zu versuchen, ohnehin viel zu lasche Klimaziele zu untergraben. Man kann für Mensch und Klima nur hoffen, dass die EU und ggf. die Gerichte standhaft bleiben.
Vielleicht hätte man statt jahrelang Party feiern Rücklagen bilden sollen damit man Durststrecken wie aktuell besser überwinden kann? Aber nein, da wurde sofort jeder Euro Profit aus dem Konzern gepresst und als Dividende ausbezahlt.
Vielleicht hätte man auch nicht auf Krampf versuchen sollen, die Politik dahin zu bringen das einzige Produkt zu verbieten, bei dem man wirklich gut ist.
Gerade VW war richtig geil darauf, endlich Autos mit der Hälfte der Teile billig zu produzieren und teuer zu verkaufen. Haben nur nicht damit gerechnet, dass man den Leuten die Dinger mit der Dienstwagenregelung fast kostenlos überlassen muss, damit sie sich dazu herablassen sowas zu fahren.
Ich weiß noch wie sich VW, Audi, MB und co gegenseitig mit Endterminem für Verbrenner überboten haben und wie enthusiastisch das hier beklatscht wurde 😅😂😂😂
Es ist 2025, nicht 2035. Außerdem kommt der Gewinneinbruch nicht vom europäischen Markt sondern primär von China und den USA.
Kirky hat wieder die falschen Parteien gewählt in USA und China. Jetzt hat die deutsche Industrie den Salat.
Ohne Dividende geht es nicht. Von dem Geld leben die Aktionäre. Wer nicht Aktionär ist, muss halt von was anderem leben. Die Dividende gehört zum Kapitalismus dazu, damit nicht nur der Staat investiert.
Der Staat benötigt die Dividende genauso. Alleine das Land Niedersachsen…