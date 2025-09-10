GAC Aion V kostet in Europa ab 35.990 Euro

Der chinesische Autohersteller GAC hat auf der Messe IAA in München seinen Eintritt in den europäischen Markt bekannt gegeben. Den Anfang macht das Mittelklasse-SUV Aion V, das ab 35.990 Euro erhältlich sein wird. Das Elektroauto ist das erste globale Modell der Marke und soll nach Unternehmensangaben „sicher, umweltfreundlich, intelligent und komfortabel“ sein.

Technisch bietet der Aion V eine Reichweite von 510 Kilometern nach WLTP-Norm, möglich durch ein 75,3 kWh großes Akkupaket. Die Batterie lässt sich innerhalb von 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen. In China sind darüber hinaus auch Varianten mit größerem oder kleinerem Akkupack erhältlich. Bei der Sicherheit verweist GAC auf eine Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Crashtest sowie auf eine besonders widerstandsfähige Batterie, die sich „selbst unter Beschuss nicht entzündet“ – gemeint ist wohl ein in China üblicher Nagel-Penetrationstest.

GAC verfolgt einen langfristigen Marktausbau in Europa. Der „europäische Marktplan“ sieht eine vollständige Abdeckung bis 2028 vor. Dabei setzt das Unternehmen auf Partnerschaften mit europäischen Handelsgruppen und hat sich bereits „Dutzende Verkaufsstellen“ gesichert. Für den Service wurde ein europäisches Ersatzteilzentrum in den Niederlanden eröffnet. Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet.

Auf den Aion V soll ein weiteres Modell folgen: der elektrische Kompaktwagen Aion UT. Einen genauen Zeitplan für dessen Markteinführung in Europa nennt GAC allerdings noch nicht.

Im September soll zunächst der Verkauf des Aion V in ersten EU-Ländern wie Polen, Portugal und Finnland starten. Die Markteinführung in Deutschland steht laut früheren Berichten im nächsten Jahr auf dem Programm.

GAC-Präsident Wei Haigang äußerte sich in einem Interview mit dem US-Sender CNBC zu Verkaufszielen: Er hofft, dass das Unternehmen 2025 rund 3.000 Einheiten des Aion V in Europa verkaufen kann. Im Folgejahr sollen es 15.000 Fahrzeuge sein, 2027 dann 50.000 Einheiten jährlich.

Als einer der wenigen Automobilhersteller, der in der Lage sei, Elektroauto-Batterien unabhängig zu erforschen, zu entwickeln und herzustellen, sei GAC bereit, „ein bedeutender Akteur auf dem schnell wachsenden EV-Markt Europas zu werden“, hieß es schon Ende 2024. So wolle man auch zukunftsweisende Technologien, „darunter Smart-Home-Ladestationen nach europäischem Standard, Festkörperbatterien und Carbon-Keramik-Bremsscheiben“ nach Europa bringen. Sowohl der Aion V als auch weitere Modelle sollen als „maßgeschneiderte Lösungen für europäische Verbraucher“ angeboten werden.