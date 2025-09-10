„MultiPass“: Tesla bietet Laden an fremden Ladepunkten an

Tesla hat in Europa mit seinem „Supercharger“-Netz eines der größten Schnellladenetze aufgebaut. Nun erweitert der US-Elektroautohersteller sein Ladeangebot um eine neue Funktion namens „MultiPass“. Mit diesem Service kann man künftig auch an Ladesäulen anderer Betreiber Strom laden, zentral abgerechnet über den bestehenden Tesla-Account. Der Startschuss fällt in den Niederlanden, eine Ausweitung auf weitere Länder ist geplant.

Die Einführung von MultiPass wurde über den X-Account von TeslaCharging bekannt gegeben. Auch Malte Kendel, zuständiger Manager bei Tesla, teilte die Neuigkeit auf LinkedIn. „Laden Sie an Nicht-Tesla-Stationen mit Ihrer Tesla-Schlüsselkarte oder App. Ein Konto, eine Lösung für nahtloses Laden. Finden Sie Ladegeräte, starten Sie Ladesitzungen und verfolgen Sie den Verlauf – alles an einem Ort.“

Ein ergänzendes Video demonstriert, wie Nutzer ihre Tesla-Schlüsselkarte in der App für den MultiPass freischalten können. Allerdings bleiben wichtige Details des neuen Angebots zunächst offen. So ist unklar, mit welchen Roamingnetzen oder Ladebetreibern Tesla kooperiert. Auch zur Preisstruktur äußerte sich das Unternehmen noch nicht konkret.

Introducing MultiPass, using your Tesla account to charge at non-Tesla chargers. Simply activate your Tesla key card or use the Tesla App to start charging at non-Tesla chargers. Find chargers, start charging, and view charging history all in the same convenient location. Live… pic.twitter.com/xTeCzDrUZQ — Tesla Charging (@TeslaCharging) September 9, 2025

Da es online laut dem Portal Electrive schnell zu Spekulationen über mögliche Preise kam, meldete sich ein weiterer Tesla-Manager, Max de Zegher, zu Wort. Er sagte: „Wir sind der Meinung, dass die Betreiber von Ladestationen die Preise festlegen und diese Preissignale kontrollieren sollten, um die Auslastung ihrer Netze zu steuern. Wir finden nicht, dass Mobilitätsdienstleister die Preissignale verzerren sollten.“ Daher agiere der Autohersteller als Vermittler und gebe die Preissignale der Ladestationsbetreiber weiter.

Beim Tesla-MultiPass gibt es demnach keine Festpreise, die Kosten für das Laden richten sich nach dem Betreiber der jeweiligen Ladesäule.