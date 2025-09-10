„MultiPass“: Tesla bietet Laden an fremden Ladepunkten an

Tesla hat in Europa mit seinem „Supercharger“-Netz eines der größten Schnellladenetze aufgebaut. Nun erweitert der US-Elektroautohersteller sein Ladeangebot um eine neue Funktion namens „MultiPass“. Mit diesem Service kann man künftig auch an Ladesäulen anderer Betreiber Strom laden, zentral abgerechnet über den bestehenden Tesla-Account. Der Startschuss fällt in den Niederlanden, eine Ausweitung auf weitere Länder ist geplant.
Die Einführung von MultiPass wurde über den X-Account von TeslaCharging bekannt gegeben. Auch Malte Kendel, zuständiger Manager bei Tesla, teilte die Neuigkeit auf LinkedIn. „Laden Sie an Nicht-Tesla-Stationen mit Ihrer Tesla-Schlüsselkarte oder App. Ein Konto, eine Lösung für nahtloses Laden. Finden Sie Ladegeräte, starten Sie Ladesitzungen und verfolgen Sie den Verlauf – alles an einem Ort.“
Ein ergänzendes Video demonstriert, wie Nutzer ihre Tesla-Schlüsselkarte in der App für den MultiPass freischalten können. Allerdings bleiben wichtige Details des neuen Angebots zunächst offen. So ist unklar, mit welchen Roamingnetzen oder Ladebetreibern Tesla kooperiert. Auch zur Preisstruktur äußerte sich das Unternehmen noch nicht konkret.
Introducing MultiPass, using your Tesla account to charge at non-Tesla chargers.
Simply activate your Tesla key card or use the Tesla App to start charging at non-Tesla chargers. Find chargers, start charging, and view charging history all in the same convenient location.
Live… pic.twitter.com/xTeCzDrUZQ
— Tesla Charging (@TeslaCharging) September 9, 2025
Da es online laut dem Portal Electrive schnell zu Spekulationen über mögliche Preise kam, meldete sich ein weiterer Tesla-Manager, Max de Zegher, zu Wort. Er sagte: „Wir sind der Meinung, dass die Betreiber von Ladestationen die Preise festlegen und diese Preissignale kontrollieren sollten, um die Auslastung ihrer Netze zu steuern. Wir finden nicht, dass Mobilitätsdienstleister die Preissignale verzerren sollten.“ Daher agiere der Autohersteller als Vermittler und gebe die Preissignale der Ladestationsbetreiber weiter.
Beim Tesla-MultiPass gibt es demnach keine Festpreise, die Kosten für das Laden richten sich nach dem Betreiber der jeweiligen Ladesäule.
Kommentare
EdgarW meint
MultiPass? Leeloo lässt grüßen ;-)
Freddy K meint
Awesome….Unbelievable…in 2 Weeks…soon…
IDFan meint
Hahaha. Bei Tesla haben sie wohl zwei Neue eingestellt. Diesmal aus der Branche. Dem einen war aufgefallen, dass die OEM in China seit vierzig Jahren Langversionen ihrer Fahrzeuge verkaufen. Das macht man jetzt auch. Dem zweiten ist aufgefallen, dass – anders als in Wahrnehmungen der Community – das Tesla-Ladenetz ein Zwerg gegen den Rest ist so dass man dort auch einfach laden können sollte.
Jensen meint
@ IDFan: Jedes einzelne Ladenetz ist in der isolierten Betrachtung gegen den Rest ein Zwerg. Das ist eine einfache Zwergenrechnung. Ob ca. 14.000 Ladepunkte an ca. 1.100 Supercharger-Standorten alleine in Europa Ihre Einstufung als Zwerg rechtfertigen, müssen Sie mit sich selbst ausmachen. Ein wenig mehr Vorbereitung vor der Meinungsäußerung wirkt oft Wunder.
IDFan meint
Schön, dass du diesen nobrainer verstanden hast. Bin stolz auf dich. Und stolz auf Tesla, dass sie das auch verstanden haben. Jetzt müssen sie das nur noch ihren immer weniger werdenden Fans erklären.
Ben meint
Hab jetzt seit paar Tagen nen ID.4, kannste mir vitte erklären wie ich mit Plug&Charge bei EnBW laden kann oder mit meinem Ionity Tarif bei Ionity, das Auto will mich immer in die unatraktiven WeCharge Tarife zwingen.