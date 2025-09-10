ecomento.de

Euro-NCAP-Tests: BYD, Firefly, GAC, Hyundai, IM, Lynk & Co, Mini, Smart, Suzuki, Togg, Toyota

Togg T10F 1

Bild: Euro NCAP

Im Crashtest-Programm Euro NCAP wurden diverse Elektroautos asiatischer und europäischer Marken auf ihre Sicherheit untersucht. Geprüft wurden der GAC Aion V, BYD Dolphin Surf, Exlantix ES, Firefly, Hyundai Ioniq 9, IM IM 6, Lynk & Co 08, Mini Aceman, Smart #5, Suzuki e Vitara, Togg T10F und T10X und der Toyota Urban Cruiser.

GAC Aion V (5 Sterne)

GAC Aion V

Dem GAC Aion V wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 88 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 85 Prozent, beim Schutz von gefährdeten Verkehrsteilnehmern – der Fußgängersicherheit – 79 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte der GAC Aion V 78 Prozent.

BYD Dolphin Surf (5 Sterne)

BYD Dolphin Surf

Der BYD Dolphin Surf erzielte beim Schutz von erwachsenen Insassen 82 Prozent, bei Kindern 86 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 76 Prozent der Punkte. Die Sicherheitsassistenten wurden mit 77 Prozent bewertet.

Exlantix ES (5 Sterne)

Exlantix ES

Dem Exlantix ES wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 88 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 82 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 77 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte der Exlantix ES 77 Prozent.

Firefly (5 Sterne)

Firefly

Der Firefly wird nach Euro NCAP beim Schutz von erwachsenen Insassen mit 96 Prozent eingestuft. Beim Schutz von Kindern sind es 87 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 82 Prozent. Die Sicherheitsassistenten bewerten die Tester mit 86 Prozent.

Hyundai Ioniq 9 (5 Sterne)

Hyundai Ioniq 9

Dem Hyundai Ioniq 9 wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 84 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 87 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 77 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte das Modell 83 Prozent.

IM IM 6 (5 Sterne)

IM6

Der IM IM 6 erreichte beim Schutz von erwachsenen Insassen 90 Prozent, bei Kindern 85 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 83 Prozent der Punkte. Die Sicherheitsassistenten wurden mit 87 Prozent bewertet.

Lynk & Co 08 (5 Sterne)

Lynk & Co 08

Dem Lynk & Co 08 wurden von Euro NCAP in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 90 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen, beim Schutz von Kindern 87 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 78 Prozent und bei den Sicherheitsassistenten 81 Prozent.

Mini Aceman (5 Sterne)

Mini Aceman

Der Mini Aceman erzielte beim Schutz von erwachsenen Insassen 83 Prozent, bei Kindern 87 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 77 Prozent der Punkte. Die Sicherheitsassistenten wurden mit 79 Prozent bewertet.

Smart #5 (5 Sterne)

Smart 5

Dem Smart #5 wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 88 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 93 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 84 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte der Smart #5 92 Prozent.

Suzuki e Vitara (4 Sterne)

Suzuki e Vitara

Der Suzuki e Vitara wird nach Euro NCAP beim Schutz von erwachsenen Insassen mit 77 Prozent eingestuft. Beim Schutz von Kindern sind es 85 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 79 Prozent. Die Sicherheitsassistenten bewerten die Tester mit 72 Prozent.

Togg T10F (5 Sterne)

Togg-T10F

Dem Togg T10F wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 95 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 85 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 78 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte das Modell 80 Prozent.

Togg T10X (5 Sterne)

Togg T10X

Der Togg T10X erzielte beim Schutz von erwachsenen Insassen 94 Prozent, bei Kindern 85 Prozent und bei der Fußgängersicherheit 79 Prozent der Punkte. Die Sicherheitsassistenten wurden mit 90 Prozent bewertet.

Toyota Urban Cruiser (4 Sterne)

Toyota-Urban-Cruiser-2025-4

Dem Toyota Urban Cruiser wurden in der Kategorie Schutz von erwachsenen Insassen 77 Prozent der Gesamtpunktzahl verliehen. Beim Schutz von Kindern ergaben sich 85 Prozent, bei der Fußgängersicherheit 79 Prozent. Bei den Sicherheitsassistenten erzielte das Modell 72 Prozent.

