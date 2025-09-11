ADAC: E-Mobilität wirksamster Hebel für klimafreundliche Mobilität

Vor dem Hintergrund der Messe IAA Mobility in München, auf der heimische und internationale Hersteller insbesondere Neuerungen im Bereich der Elektromobilität zeigen, skizziert der ADAC wesentliche Voraussetzungen für den Hochlauf der E-Mobilität. Dabei sieht der Club Stromer als wirksamsten Hebel für klimafreundliche Mobilität an.

Nach Überzeugung des ADAC hängt der weitere Erfolg der Elektromobilität maßgeblich von erschwinglichen Fahrzeugmodellen und günstigem Strom für das Laden ab. Ebenfalls wichtig seien ein flächendeckendes und verbraucherfreundliches Ladenetz inklusive Preistransparenz sowie einfachen Bezahl- und Abrechnungssystemen.

Der ADAC begrüßt jüngst erfolgte gesetzgeberische Schritte zur Förderung der betrieblichen E-Mobilität. Geplante Abschreibungen bei Firmen-Neuanschaffungen setzten bereits konkrete Anreize. Diese Maßnahmen seien wichtige erste Schritte – weitere müssten folgen, um den Umstieg für private Verbraucher noch attraktiver zu gestalten.

Kurzfristige Maßnahmen, die die Kaufentscheidung vieler Verbraucher beeinflussen könnten, sind laut dem Club:

Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge bis 2035

Absenkung der Stromsteuer auf EU-Mindestniveau (0,5 Ct/kWh)

Schnelle Umsetzung der Stromnetzentgelt-Reduktion, „Entlastung muss bei den Verbrauchern ankommen“

Attraktiver THG-Bonus durch ambitionierte Fortschreibung der THG-Quote im Bundes-Immissionsschutzgesetz

Günstigere öffentliche Ladepreise durch Wettbewerb und Transparenz, u. a. Einrichtung einer Markttransparenzstelle für Ladestrom

Maßnahmen für die nächsten Jahre, um den Hochlauf der E-Mobilität in Deutschland weiter zu stärken und den Zugang für weitere Verbrauchergruppen zu vereinfachen:

Erleichterung des Ausbaus öffentlicher Ladeinfrastruktur – insbesondere in Ballungsräumen (Genehmigungen, Bereitstellung öffentlicher Flächen)

Förderung privater Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern

Steuerliche Gleichstellung des bidirektionalen Ladens mit stationären Batteriespeichern

Zudem fordert der ADAC eine stärkere Mittelverwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) zugunsten des Verkehrssektors und damit auch für die Elektromobilität – „angesichts seiner zentralen Rolle bei der Finanzierung über den CO2-Preis und seiner Herausforderungen beim Erreichen der Klimaziele“.

Die Zulassungszahlen von Elektroautos in den letzten Monaten lassen einen positiven Trend in Deutschland erkennen: Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im August 2025 mehr als 39.000 reine Batterie-Pkw (BEV) neu zugelassen. Das entspricht einem Anteil von 19,0 Prozent und einem Zuwachs von fast 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit war rund jeder fünfte Neuwagen ein E-Auto.

„Eine hohe Nachfrage nach Elektroautos ist bereits das gesamte Jahr 2025 über erkennbar“, unterstreicht der ADAC. In den ersten acht Monaten seien nahezu 95.000 Elektroautos mehr zugelassen worden als im Vorjahr, dies entspreche einem Plus von 39 Prozent. Bis Ende des Jahres erwartet der ADAC, dass die E-Auto-Neuzulassungen die 500.000-Marke überschreiten und damit dem Spitzenjahr 2023 sehr nah kommen. Durch politische Maßnahmen könne der positive Trend in den nächsten Jahren weiter verstärkt werden.