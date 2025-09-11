VW plant 800.000 Elektro-Kleinwagen jährlich aus Spanien

Der Volkswagen-Konzern baut seine neue Elektro-Kleinwagenfamilie in Spanien beim Seat-Konzern. Dabei sollen bis Ende des Jahrzehnts jährlich bis zu 800.000 Fahrzeuge produziert werden. Dieses ambitionierte Ziel stellte der Interims-CEO von Seat, Markus Haupt, gegenüber dem spanischen Portal La Tribuna de Automoción vor.

Haupt zeigte sich „absolut optimistisch“, dass diese Marke erreicht werden kann. Die Produktion wird dabei auf zwei Standorte aufgeteilt: 500.000 Einheiten des VW ID. Polo und Cupra Raval sollen in Martorell entstehen, 300.000 Einheiten des VW ID. Cross und Skoda Epiq im Werk Pamplona.

Auf der Messe IAA Mobility in München hat Volkswagen die künftige elektrische Kleinwagenreihe prominent vorgestellt, allerdings noch keine Serienversionen präsentiert. Der angekündigte ID.2, der künftig als ID. Polo vermarktet wird, wurde als seriennahe Studie mit Tarnung gezeigt. Der Skoda Epiq wurde in einer weiterentwickelten Konzeptfassung vorgestellt. Eine Premiere feierte die Studie des ID.2-SUV-Ablegers ID. Cross. Zudem zeigte der Konzern kürzlich eine getarnte Serienversion des Raval der Seat-Schwestermarke Cupra.

Technische Details der neuen Kleinwagenmodelle bleiben vorerst unter Verschluss. Alle vier Fahrzeuge basieren wohl auf der MEB+-Plattform mit Frontantrieb. Weltpremieren sind erst 2026 geplant. Den Anfang soll der Cupra Raval im März machen, gefolgt vom VW ID. Polo im Mai. Die SUV-Modelle VW ID. Cross und Skoda Epiq sollen im Sommer vorgestellt werden. Laut Plan sollen alle Elektroautos noch im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen.

Die Volkswagen Group will sich mit der neuen Kleinwagenfamilie als führender Elektro-Hersteller in Europa etablieren. Die „Electric Urban Car Family“ soll mit einem Einstiegspreis um 25.000 Euro neue Marktsegmente und Käufergruppen erschließen. Erstmals kommt in der Batterie die neue Einheitszelle des Konzerns zum Einsatz. So sollen weitere Skaleneffekte und Synergien gehoben und „für Kleinwagen beachtliche Reichweiten bis zu 450 Kilometern“ ermöglicht werden.

Zudem bringen die Modelle Premium-Technologien aus höheren Segmenten in die Einstiegsklasse. Man verfolge das Ziel, mit dieser Fahrzeugfamilie mittelfristig einen Marktanteil von rund 20 Prozent im stark wachsenden Segment der Elektro-Kleinwagen im Heimatmarkt Europa zu erreichen. Das entspreche mehreren Hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr, so Volkswagen bei der IAA.