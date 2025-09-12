EU will laut Bericht am „Verbrenner-Aus“ festhalten, Industrie drängt auf Kurswechsel

BMW-Chef Oliver Zipse warnte, das von der EU ab 2035 geplante Verbot von fossil betriebenen Verbrennerfahrzeugen gefährde „ganze Industrien“. Ola Källenius, Chef von Mercedes-Benz-Chef und aktueller Präsident des europäischen Herstellerverbands ACEA, forderte einen „Realitätscheck“, während die Chefin des deutschen Autoverbands VDA Hildegard Müller eine „Kurskorrektur“ verlangte. Doch die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen zeigt sich bislang offenbar unbeeindruckt.

In einem internen Konzeptpapier, das dem Spiegel vorliegt und als Grundlage für das heutige Gipfeltreffen der EU-Kommissionspräsidentin mit Branchenvertretern dienen soll, bekräftigt die Politik das Ziel des Ausstiegs aus klassischen Verbrennern bis 2035. Das Ziel bleibt nach Ansicht der EU erreichbar – Voraussetzung sei allerdings, dass alle Beteiligten „entschlossen und koordiniert handeln“, heißt es in dem Dokument.

Eine Aufweichung der Pläne schließt die Kommission nicht kategorisch aus. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Zweitantrieb – etwa Plug-in-Hybride oder sogenannte Range Extender – könnten Ausnahmen geprüft werden. Konkrete Entscheidungen dazu will von der Leyen dem Bericht zufolge jedoch erst nach Vorlage eines umfassenden Prüfberichts im kommenden Frühjahr treffen. Bis dahin gelte: Kurs halten.

Der Spiegel verweist auf deutliche Fortschritte bei der Elektrifizierung des Straßenverkehrs. So gebe es mittlerweile über eine Million Ladepunkte in Europa, und der Absatz von Elektroautos sei in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 25 Prozent gestiegen. Deshalb bleibe die Kommission entschlossen, „dem Prinzip der Kosteneffizienz und Technologieneutralität“ weiter zu folgen.

„Strukturell herausfordernde Lage“

Trotzdem erkennt die Politik die Herausforderungen an, mit denen die Branche derzeit konfrontiert ist. Sie räumt in dem Papier eine „strukturell herausfordernde“ Lage ein, einen verschärften Wettbewerb und sinkende Nachfrage. Das führe zu Gewinnrückgängen und Arbeitsplatzverlusten, die für viele Arbeitnehmer und ihre Familien eine „gewaltige Belastung“ darstellten.

Schon jetzt hat die Kommission auf die schwierige Situation mit Erleichterungen reagiert. Emissionsgrenzwerte für das Jahr 2025 wurden gelockert, CO₂-neutrale Lkw vorübergehend von Mautgebühren befreit. Die Behörde bereitet weitere Entlastungen vor: Bis Jahresende soll ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden, der eine stärkere Elektrifizierung von Firmenflotten vorsieht.

Ein Rückzug vom Verbrenner-Ausstieg sei jedoch keine Lösung, meint von der Leyen laut dem Bericht. Wichtiger seien strukturelle Maßnahmen wie der Aufbau einer europäischen Batteriezellproduktion, staatliche Anreize für kleinere, günstigere Elektroautos und Fortschritte bei der Entwicklung europäischer Automobilsoftware. Bei letzterer hätten sich viele Hersteller auf eigene Insellösungen konzentriert, was zu „kostspieliger Doppelarbeit“ und einer „zu fragmentierten europäischen Zusammenarbeit“ geführt habe, wird in dem Papier bemängelt.

Von dem bevorstehenden Treffen zwischen EU-Kommission und Autoindustrie in Brüssel sind wohl keine bahnbrechenden Ergebnisse zu erwarten. Es dient dem Spiegel zufolge vielmehr der Vorbereitung des im Frühjahr geplanten Prüfberichts. Auf dessen Grundlage könnten spätere Anpassungen erfolgen.

Ziel des anstehenden Treffens sei vor allem, die Haltung der Industrie zu erfassen und mögliche Korrekturen zu identifizieren. Dabei wolle die Kommission klären, wo die roten Linien der Branche verlaufen und welche Maßnahmen aus ihrer Sicht Priorität haben. Das Papier schließt mit dem Ziel einer „wettbewerbsfähigen und florierenden Automobilindustrie in Europa“.