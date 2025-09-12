EU will laut Bericht am „Verbrenner-Aus“ festhalten, Industrie drängt auf Kurswechsel

BMW-Chef Oliver Zipse warnte, das von der EU ab 2035 geplante Verbot von fossil betriebenen Verbrennerfahrzeugen gefährde „ganze Industrien“. Ola Källenius, Chef von Mercedes-Benz-Chef und aktueller Präsident des europäischen Herstellerverbands ACEA, forderte einen „Realitätscheck“, während die Chefin des deutschen Autoverbands VDA Hildegard Müller eine „Kurskorrektur“ verlangte. Doch die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen zeigt sich bislang offenbar unbeeindruckt.
In einem internen Konzeptpapier, das dem Spiegel vorliegt und als Grundlage für das heutige Gipfeltreffen der EU-Kommissionspräsidentin mit Branchenvertretern dienen soll, bekräftigt die Politik das Ziel des Ausstiegs aus klassischen Verbrennern bis 2035. Das Ziel bleibt nach Ansicht der EU erreichbar – Voraussetzung sei allerdings, dass alle Beteiligten „entschlossen und koordiniert handeln“, heißt es in dem Dokument.
Eine Aufweichung der Pläne schließt die Kommission nicht kategorisch aus. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Zweitantrieb – etwa Plug-in-Hybride oder sogenannte Range Extender – könnten Ausnahmen geprüft werden. Konkrete Entscheidungen dazu will von der Leyen dem Bericht zufolge jedoch erst nach Vorlage eines umfassenden Prüfberichts im kommenden Frühjahr treffen. Bis dahin gelte: Kurs halten.
Der Spiegel verweist auf deutliche Fortschritte bei der Elektrifizierung des Straßenverkehrs. So gebe es mittlerweile über eine Million Ladepunkte in Europa, und der Absatz von Elektroautos sei in der ersten Hälfte des Jahres 2025 um 25 Prozent gestiegen. Deshalb bleibe die Kommission entschlossen, „dem Prinzip der Kosteneffizienz und Technologieneutralität“ weiter zu folgen.
„Strukturell herausfordernde Lage“
Trotzdem erkennt die Politik die Herausforderungen an, mit denen die Branche derzeit konfrontiert ist. Sie räumt in dem Papier eine „strukturell herausfordernde“ Lage ein, einen verschärften Wettbewerb und sinkende Nachfrage. Das führe zu Gewinnrückgängen und Arbeitsplatzverlusten, die für viele Arbeitnehmer und ihre Familien eine „gewaltige Belastung“ darstellten.
Schon jetzt hat die Kommission auf die schwierige Situation mit Erleichterungen reagiert. Emissionsgrenzwerte für das Jahr 2025 wurden gelockert, CO₂-neutrale Lkw vorübergehend von Mautgebühren befreit. Die Behörde bereitet weitere Entlastungen vor: Bis Jahresende soll ein Gesetzesvorschlag vorgelegt werden, der eine stärkere Elektrifizierung von Firmenflotten vorsieht.
Ein Rückzug vom Verbrenner-Ausstieg sei jedoch keine Lösung, meint von der Leyen laut dem Bericht. Wichtiger seien strukturelle Maßnahmen wie der Aufbau einer europäischen Batteriezellproduktion, staatliche Anreize für kleinere, günstigere Elektroautos und Fortschritte bei der Entwicklung europäischer Automobilsoftware. Bei letzterer hätten sich viele Hersteller auf eigene Insellösungen konzentriert, was zu „kostspieliger Doppelarbeit“ und einer „zu fragmentierten europäischen Zusammenarbeit“ geführt habe, wird in dem Papier bemängelt.
Von dem bevorstehenden Treffen zwischen EU-Kommission und Autoindustrie in Brüssel sind wohl keine bahnbrechenden Ergebnisse zu erwarten. Es dient dem Spiegel zufolge vielmehr der Vorbereitung des im Frühjahr geplanten Prüfberichts. Auf dessen Grundlage könnten spätere Anpassungen erfolgen.
Ziel des anstehenden Treffens sei vor allem, die Haltung der Industrie zu erfassen und mögliche Korrekturen zu identifizieren. Dabei wolle die Kommission klären, wo die roten Linien der Branche verlaufen und welche Maßnahmen aus ihrer Sicht Priorität haben. Das Papier schließt mit dem Ziel einer „wettbewerbsfähigen und florierenden Automobilindustrie in Europa“.
Kommentare
South meint
Die EU hat völlig recht. Es sind noch knapp zehn Jahre bis zum Verbrennerzulassungsverbot, genügend Zeit sich umzustellen. Sollte es tatsächlich wider erwarten strukturelle Probleme bei allen Herstellern geben, kann man immer noch ein wenig schieben oder aufweichen, aber ansonsten siebt der Wettbewerb aus. Jeder schielt immer auf den letzten Verbrenner der zugelassen wird, aber die Verbrenner werden schon weit, weit vorher auch für die Hersteller an Attraktivität verlieren. Typisch Deutsch, alles oder nix, hat mit der Realität nix zu tun.
Und die Umstellung wird überhaupt keinen Verbraucher überfordern. Wer nach 2035 tatsächlich für seinen Zweck noch einen Verbrenner braucht oder unbedingt einen will, der kann noch sehr lange Zeit auf Bestandsverbrenner zurückgreifen, die natürlich sukzessive immer teurer werden. Und wer gar nicht ohne Verbrenner leben kann, der wird sogar noch auf einen Oldtimer setzen können…
Zipse, VDA und Konsorten tun immer so, also ob sie das in der Hand hätten, das Wohl an ihnen Hängen würde. Ein grandioser Irrtum. Der Markt wird sich so oder so umstellen…. mit oder dann eben ohne ihnen…
hu.ms meint
Warum wird fast nur vom „verbrenner-verbot“ geschrieben ?
Ist nicht soviel zeit + platz für eine genaue angabe:
„verbot von fossil betriebenen neuwagen ab 2035“ ?
Die verkürze, ungenaue bezeichnung für bei der uninformierten masse zum falschen eindruck.
brainDotExe meint
Welche realistische halbwegs bezahlbare Alternative gibt es denn um Verbrenner weiter als Neuwagen zulassen zu können?
E.Korsar meint
Farbstoff rein in den fossilen Treibstoff. Klappt bei Heizöl auch. Wenn man fossile Treibstoffe in den E-Fuel-Verbrenner tankt, schlägt der Sensor an. Auto bleibt aus.
Wer so drauf ist, dass er sich einen E-Fuel-Verbrenner 2035 kaufen wird, den schrecken die 4€ pro Liter auch nicht mehr ab.
Elvenpath meint
Trotzdem muss man nicht solche reißerischen und faktisch falschen Bezeichnungen verwenden.
Wenn man sich korrekt ausdrückt heißt es nämlich: Ab 2035 gilt lokale Emissionsfreiheit. Und dafür sind sogar Ausnahmen vorhanden.
Aber „Wir sind gegen die lokale Emissionsfreiheit von KFZ“ hört sich halt lange nicht so „gut“ an, wie „Weg mit dem Verbrennerverbot!“, gelle? Damit kann man die Menschen nicht gegen die Regel aufbringen und emotionalisieren.
Es wird einfach ein Wording verwendet, welches ein ganz bestimmtes Ziel hat. Nämlich die Bevölkerung zu manipulieren.
E.Korsar meint
„Warum wird fast nur vom „verbrenner-verbot“ geschrieben ?“
Irreführende Vereinfachung: Der Begriff „Verbrennerverbot“ suggeriert, dass Verbrennungsmotoren als Ganzes verboten werden. Tatsächlich verbietet die EU-Verordnung jedoch nicht den Besitz oder den Gebrauch von Verbrenner-Fahrzeugen, sondern die Neuzulassung von Autos mit CO₂-Emissionen ab 2035.
Auslassung der E-Fuel-Ausnahme: Ein zentraler Punkt, der durch den Begriff „Verbrennerverbot“ verschleiert wird, ist die E-Fuel-Ausnahme. Fahrzeuge, die nachweislich mit CO₂-neutralen Kraftstoffen betrieben werden, sind von dieser Regelung ausgenommen. Das „Verbot“ betrifft also nicht die Technologie des Verbrennungsmotors an sich, sondern seine Emissionen.
Emotionale Aufladung: Das Wort „Verbot“ hat eine negative Konnotation. Es weckt Gefühle von Zwang und Freiheitseinschränkung und wird von politischen Akteuren oft genutzt, um Ängste zu schüren und eine bestimmte politische Agenda zu unterstützen.
Schlagwortcharakter: In den Medien und der politischen Debatte wird der Begriff häufig als Schlagwort verwendet, um komplexe Sachverhalte auf eine einfache, leicht zu kommunizierende Botschaft zu reduzieren. Diese Vereinfachung dient oft dazu, die Debatte zu polarisieren.
IDFan meint
Weil das querulantisch-rechthaberisch und damit nicht barrierefrei kommunizierbar ist. Abgesehen davon sind fast alle juristischen, wirtschaftlichen und technischen Schlagworte im Detail betrachtet unscharf bis inkorrekt. Nur, weil du das mal in einem kleinen Bereich gemerkt hast, musst du hier nicht den Lehrer spielen.
E.Korsar meint
Ich möchte ja ungern der Nuncius malorum sein, aber es steht geschrieben: „Eine Aufweichung der Pläne schließt die Kommission nicht kategorisch aus. Für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Zweitantrieb – etwa Plug-in-Hybride oder sogenannte Range Extender – könnten Ausnahmen geprüft werden.“
Da wären sie dann wieder – die Verbrenner.
IDFan meint
Da ist zwar was dran, aber defacto wird sich das Thema 2035 erledigt haben. Die geburtenstarken Jahrgänge sind dann in Rente und der typische Firmenwagen hat 1000 km Reichweite bei 10 Minuten Ladegeschwindigkeit. Und in Sylt ist Verbrennerverbot. Damit ist das Thema durch.
ID.alist meint
Und trotzdem wird Herr Söder bei seinen Stammtischgerede bleiben: „Wir brauchen Atomkraftwerke und Verbrenner“.
Die Welt ist so schön wenn man die Wirklichkeit vergisst.
brainDotExe meint
Mein Kompromissverschlag wäre das festsetzen der Flottengrenzwerte ab 2035 auf 5g/km statt 0g/km.
brainDotExe meint
*Kompromissvorschlag
Mäx meint
Für immer, oder als Übergang und 2040 dann 0g/km oder wie genau?
brainDotExe meint
Für immer.
Mäx meint
Warum?
brainDotExe meint
Warum nicht?
Das wäre doch ein Kompromiss.
Liebhaberfahrzeuge können weiterhin verkauft werden und die Umweltlobby bekommt ihren Klimaschutz.
Das nennt man einen Kompromiss.
5g/km Flottengrenzwert, entsprechen ca. 2-3% der Neuzulassungen.
Gunnar meint
5g kannst du ganz schnell mit PHEVs aushebeln. Auf dem Papier liegen diese dann bei den besagten 5g. In der Realität kann und will niemand nachweisen, was sie wirklich verbrauchen.
brainDotExe meint
Die Regeln kann man anpassen. Zum Beispiel mindestens 300km elektrische Reichweite, oder Messung mit leerem Akku.
Lanzu meint
Es gibt offizielle Zahlen des Realverbrauchs der EU-Kommission. Diese Zahlen wurden in einem Artikel von gestern vom ICCT ausgewertet. Die Flottenverbräuche von PHEVs werden bereits schrittweise angepasst. Wenn sich die Zahlen weiter bestätigen, muss das ggf. noch weiter verschärft werden.
hu.ms meint
Da wäre ich eher für 5 € kfz-steuer p.a. pro gramm emittierem co2 für neuwagen.
Macht dann für einen t-roc 150 PS um die 600 €.
Für einen elroq 0 €.
Ausstattungsbereiingt ist der mehrpreis damit in ein paar jahren wieder ausgeglichen.
brainDotExe meint
Wäre auch in Ordnung. Bloß das sollte ggf. an den tatsächlichen Ausstoß gekoppelt werden.
Sprich ein Auto das nur 1000 km im Jahr bewegt wird, weniger besteuern.
E.Korsar meint
Für 1000km im Jahr kannst du doch den E-Fuel-Verbrenner nehmen. Bei so wenig Strecke ist es doch egal, dass E-Fuels 4€ pro Liter kosten werden.
brainDotExe meint
Es muss aber aufwendig produziert werden, wer weiß ob 4€/l realistisch sind?
Auch müssen die Autos speziell hergerichtet sein, dass sie nur E-Fuels akzeptieren.
Es ist viel einfacher und günstiger weiter fossile Kraftstoffe zu verwenden.
Tt07 meint
Viel einfacher und auch zwingend nötig ist, es bei der geplanten u. geltenden Regelung ab 2035 zu belassen.
MrBlueEyes meint
Je länger die Hersteller rumnörgeln und die Tatsachen nicht einfach mal akzeptieren, desto härter wird der Einschlag 2035…
Vor allem, will man jetzt wirklich mit der sehr großen Unsicherheit einer eventuellen(!) Veränderung der Beschlusslage wirklich noch 10 Jahre lang auch noch Entwicklungsgelder in Verbrenner stecken? Nur um dann von mir aus 5 Jahre später auch so komplett auf Elektro umstellen zu müssen und bis dahin dort ja auch weiterentwickeln und Geld reinstecken müssen?!
Das ist echt alles so d.umm… jetzt kommt Euro 7… ich als Hersteller würde mir die Entwicklungskosten für die Verbrenner echt sparen… wie wirtschaftlich das alles Sinn machen würde, wäre echt zu bezweifeln… der Verbrenner stirbt… so oder so…
jm2c
ID.alist meint
Die Euro7 Anpassung musst Du mitmachen, ansonsten kannst Du in ein paar Jahre keine Verbrenner mehr verkaufen, und der Umstieg soll bis 2035 sein und nicht bis 2028.
Aber darüber hinaus lohnt sich die Entwicklung von weiteren Verbrenner für den Europäischen Markt wirklich nicht.
Bei andere Märkte werden die Verbrenner etwas länger laufen, und das kann man von Europa aus nicht ändern.
Mäx meint
Außer den USA, die sich wirtschaftspolitisch ja immer mehr abschotten werden das welche Märkte sein?
Futureman meint
Die Zeit spielt für die Mobilitätswende. Denn mit jedem Monat steigen die Zulassungszahlen von E-Autos. Dazu kommen immer mehr Modelle dazu und der Ausbau der Ladeinfrastruktur wächst ebenfalls stark.
Das erklärt die Hektik bei den Lobbyisten. Wenn jetzt nicht bald was getan wird, ist ein aufhalten (zum Glück) nicht mehr möglich.
Hoffe, die EU bleibt stark.
IDFan meint
Die EU ist mehr als Deutschland. Flinten-Uschi ist jetzt Europäerin und den Verbänden in Deutschland nicht hörig. Anders als das von Verschwörungstheoretikern vorher gemutmaßt wurde.