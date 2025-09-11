VW ID. Polo soll mit 38- und 56-kWh-Batterien starten

Volkswagen hat auf der Münchner IAA Details zu Antrieb und Batteriearchitektur seiner kommenden Kleinwagen der „Electric Urban Car Family“ enthüllt. Im Fokus standen der VW ID. Polo sowie seine Schwestermodelle Cupra Raval und Skoda Epiq. Die Fahrzeuge basieren auf einer weiterentwickelten Version des Elektroauto-Baukastens MEB, genannt MEB+.

Herzstück des Antriebs ist laut dem Portal InsideEVs ein neu entwickelter Permanentmagnet-Synchronmotor (PSM) mit der Bezeichnung APP290. Dieser leistet bis zu 160 kW/218 PS und bringt rund 290 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße. VW setzt beim APP290 auf eine einfache Wassermantel-Kühlung. Im Gegensatz zum leistungsstärkeren APP550, der über eine komplexe Wasser-Öl-Kühlung verfügt, ist der APP290 für kompaktere und günstigere Fahrzeuge konzipiert.

Die Stromversorgung übernimmt ein neu entwickelter Inverter, der Siliciumcarbid-Halbleiter (SiC) nutzt und dadurch besonders effizient ist. Es soll sich um den ersten Inverter mit dieser teuren Technik im Kleinwagensegment handeln. Volkswagen hat vier Schlüsselelemente des Inverters in Eigenregie entwickelt, darunter die Power-Module mit den SiC-Chips, einen Kondensator, ein Filtermodul sowie die Leiterplatte.

Als Energiespeicher stehen zwei Batterien zur Auswahl: ein 56-kWh-Akkupaket mit NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Cobalt) für bis zu 450 Kilometer Reichweite sowie ein 38-kWh-Akkupack mit LFP-Chemie (Lithium-Eisenphosphat), der rund 300 Kilometer ermöglichen dürfte. Beide Fahrbatterien sollen sich in weniger als 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Die Akkupacks basieren auf einem Cell-to-Pack-Ansatz, bei dem keine Module verwendet werden.

Ein zentrales Element von VWs neuem Elektro-Kleinwagen ist die sogenannte Einheitszelle, die bereits 2021 angekündigt wurde. Diese prismatische Zellarchitektur wird dem Bericht zufolge in verschiedenen Formaten und Chemien – jeweils drei für NMC und LFP – angeboten. Die Zellen werden teils von VW selbst und teils von Zulieferern gefertigt. Ab 2026 will man die zunächst NMC-Zellen in Salzgitter produzieren, ein Jahr später sollen LFP-Akkus in Spanien folgen.

Die Batterie ist in zwei Varianten erhältlich: mit drei Zellreihen („Stacks“) für die Kleinwagen der Electric Urban Car Family und mit vier Stacks für Modelle wie den Kompaktwagen ID.3. Eine Besonderheit ist die von oben erfolgende Kühlung der Batterie. Dies ermöglicht, dass bei einem thermischen Durchgehen entstehende Gase gezielt nach unten abgeleitet werden können – weg von den Fahrzeuginsassen.