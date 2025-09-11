VW ID. Polo soll mit 38- und 56-kWh-Batterien starten

Volkswagen hat auf der Münchner IAA Details zu Antrieb und Batteriearchitektur seiner kommenden Kleinwagen der „Electric Urban Car Family“ enthüllt. Im Fokus standen der VW ID. Polo sowie seine Schwestermodelle Cupra Raval und Skoda Epiq. Die Fahrzeuge basieren auf einer weiterentwickelten Version des Elektroauto-Baukastens MEB, genannt MEB+.
Herzstück des Antriebs ist laut dem Portal InsideEVs ein neu entwickelter Permanentmagnet-Synchronmotor (PSM) mit der Bezeichnung APP290. Dieser leistet bis zu 160 kW/218 PS und bringt rund 290 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße. VW setzt beim APP290 auf eine einfache Wassermantel-Kühlung. Im Gegensatz zum leistungsstärkeren APP550, der über eine komplexe Wasser-Öl-Kühlung verfügt, ist der APP290 für kompaktere und günstigere Fahrzeuge konzipiert.
Die Stromversorgung übernimmt ein neu entwickelter Inverter, der Siliciumcarbid-Halbleiter (SiC) nutzt und dadurch besonders effizient ist. Es soll sich um den ersten Inverter mit dieser teuren Technik im Kleinwagensegment handeln. Volkswagen hat vier Schlüsselelemente des Inverters in Eigenregie entwickelt, darunter die Power-Module mit den SiC-Chips, einen Kondensator, ein Filtermodul sowie die Leiterplatte.
Als Energiespeicher stehen zwei Batterien zur Auswahl: ein 56-kWh-Akkupaket mit NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Cobalt) für bis zu 450 Kilometer Reichweite sowie ein 38-kWh-Akkupack mit LFP-Chemie (Lithium-Eisenphosphat), der rund 300 Kilometer ermöglichen dürfte. Beide Fahrbatterien sollen sich in weniger als 25 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Die Akkupacks basieren auf einem Cell-to-Pack-Ansatz, bei dem keine Module verwendet werden.
Ein zentrales Element von VWs neuem Elektro-Kleinwagen ist die sogenannte Einheitszelle, die bereits 2021 angekündigt wurde. Diese prismatische Zellarchitektur wird dem Bericht zufolge in verschiedenen Formaten und Chemien – jeweils drei für NMC und LFP – angeboten. Die Zellen werden teils von VW selbst und teils von Zulieferern gefertigt. Ab 2026 will man die zunächst NMC-Zellen in Salzgitter produzieren, ein Jahr später sollen LFP-Akkus in Spanien folgen.
Die Batterie ist in zwei Varianten erhältlich: mit drei Zellreihen („Stacks“) für die Kleinwagen der Electric Urban Car Family und mit vier Stacks für Modelle wie den Kompaktwagen ID.3. Eine Besonderheit ist die von oben erfolgende Kühlung der Batterie. Dies ermöglicht, dass bei einem thermischen Durchgehen entstehende Gase gezielt nach unten abgeleitet werden können – weg von den Fahrzeuginsassen.
Kommentare
Anti-Brumm meint
Das heißt, man setzt bei der größeren Batterie auf die teurere NMC-Technologie, was wiederum einen saftigen Preisunterschied zwischen Basis- und Autobahntauglichem Modell bedeuten wird. Bin wirklich auf die Preise gespannt, denn ansonsten ist das ein durchaus gelungenes Auto.
brainDotExe meint
Da wird mit LFP nicht mehr Akku in den Bauraum passen.
Man hat gar keine andere Wahl als eine höherwertige Zellchemie für das Modell mit der höchsten Reichweite zu nehmen.
Das sieht man auch an dem von den Abmessungen her vergleichbaren BYD Dolphin Surf.
Miro meint
Es gibt eine bestimmte Kundschaft für die ein möglist großer Akku und/oder eine hohe Ladegeschwindigkeit wichtig ist: Der Laternenparker.
Je weniger oft man an die Ladesäule muss desto besser. Ich bin mir persönlich sicher, dass ab 70 kwh netto die Leute bei einem ansprechenden Preis den Händlern die Bude einrennen.
Bonus: Es gibt bestimmt auch jede Menge Leute die für den Fall der Fälle (auch wenn sie es kaum nutzen) sicher sein wollen, dass sie auch ein Auto für die Langstrecke haben. Und 56 kwh auf der Autobahn sind schnell verbraten…also eher meh.
MichaelEV meint
Echt? Ist undenkbar, dass die Autos an ihren sonstigen Aufenthaltsorten (Einkauf, Freizeit, Arbeit usw.) laden können?
M. meint
Nicht undenkbar, aber eben nicht gesichert, schon gar nicht zu verträglichen Preisen.
Die einzige wirklich günstige Einkaufsstelle, die ICH kenne, ist bei einem Aldi. 29 ct. für AC.
Das nächste wäre ein Baumarkt mit EnBW, die Preise dort kennt man ja. Und wer muss wöchendlich zu einem Baumarkt…
Dazwischen sind noch andere Ladestellen, aber eben nicht zu vernünftigen Preisen.
Future meint
In meiner Stadt hat ein Anbieter über 100 AC-Hubs mit je 6 Ladepunkten in den Stadtteilen gebaut. Ad-hoc kostet das 42 Cent. Das ist okay. Er macht den teureren Stadtwerken so auch ordentlich Konkurrenz.
Peter meint
Der Radstand vom ID.Polo beträgt offenbar 2,60m, der vom ID.3 nur 17cm (= 7%) mehr, nähmlich 2,77m.
Der 2,77m-Radstand hat schon im Jahr 2022 für einen 77kWh-Akku gereicht. Würde mich nicht wurndern, wenn es durch den Cell-to-Pack-Ansatz und bessere Zellchemie grundsätzlich möglich wäre, die 77kWh im Jahr 2026/27 auch in 2,60m Radstand zu packen.
Peter meint
Wer nämlich mit h schreibt ist ….
*facepalm*
Kirky meint
Die Bude einrennen? So wie beim id3 mit 77 kWh? Da rennen sie nur nicht die Bude ein, weil das Auto Polo heißen und 20 cm kürzer sein muss?
Mit großem Akku kostet das Ding Bestenfalls 35-40 inkl Rabatt und wird der nächste Ladenhüter.
Ossisailor meint
Welche Ladenhüter gibt es denn sonst noch beim VW-Konzern?
Fred Feuerstein meint
Spannend ist dass nun bei Volkswagen im unteren Preissegment „Siliciumcarbid-Halbleiter (SiC)“ zum Einsatz kommen, die derzeit nicht einmal in den teuersten Volkswagenmodellen verwendet werden. Letztendlich ist das gut, man möchte eine vernünftige Reichweite auch bei kleiner Batterie erreichen und schlechterer Aerodynamik erreichen.
E.Korsar meint
„Spannend ist dass nun bei Volkswagen im unteren Preissegment „Siliciumcarbid-Halbleiter (SiC)“ zum Einsatz kommen, die derzeit nicht einmal in den teuersten Volkswagenmodellen verwendet werden.“
Wieso spannend? Ist doch logisch SiC statt Si einzusetzen. Kleiner, bessere Wärmeleitung. Je kleiner das Auto, desto höher der Kostenvorteil von SiC.
ZastaCrocket meint
Spannend, weil VW bislang aus Preisgründen kein SiC einsetzt und sich dadurch ein niedrigerer Verbrauch einstellen dürfte. Warum ist der Kostenvorteil höher, je kleiner das Auto? Das erschließt sich mir nicht.
brainDotExe meint
Statt einer größeren Batterie, welche eventuell gar nicht mehr in den Bauraum passt, ist es günstiger hier über effizientere Leistungselektronik mehr Reichweite rauszuholen.
Bei den größeren Modellen kann man einfach mehr Akku verbauen, bzw. wird dort schon gemacht.
Die Notwendigkeit einer möglichst hohen Effizienz ist also nicht so gegeben, wie bei Modellen mit zwangsläufig kleinem Akku.
Aber durch Skaleneffekte, sowie neue Modelljahren und Facelifts wird SiC Leistungselektronik in den nächsten Jahren sowieso im der kompletten Modellpalette einzug halten.
Da kann man dann wieder Reichweitengewinne (für die PR) verbuchen.
M. meint
SiC ist aber doch teurer als Si. Wie generiert man damit Kostenvorteile, wenn das Auto kleiner ist?
Der Punkt wird sein, dass inzwischen SiC nicht mehr so viel teurer ist als zuvor. Wenn man bei einem kleineren Auto weniger davon braucht, ist der Kostennachteil nicht mehr so groß, und überwiegt die Vorteile bei der Effizienz.
So würde das für mich Sinn ergeben.
Beim alten MEB wird das nicht mehr machen, weil es ein Auslaufmodell ist. Alles, was jetzt kommt, wird für MEB+ und Nachfolger entwickelt.
hu.ms meint
„Ab 2026 will man die zunächst NMC-Zellen in Salzgitter produzieren, ein Jahr später sollen LFP-Akkus in Spanien folgen.“
Ursprünglich waren frühere termine für die eigene serienfertigung von zellen angegeben.
Da gibts wohl immer noch probleme mit hohem ausschuss.
Wird interessant ob VW das einigermassen kostengünstig auf die reihe bekommt.
Ossisailor meint
Ja, das wird so sein. Jede Batteriezellenfertigung startet mit einer hohen Ausschussrate. Das ist quasi unvermeidbar. Diese Phase wird erst durch fortlaufende Erfahrung überwunden. Soviel Durchhaltevermögen hat der Konzern. Andere, wie Northvolt, halt nicht.
Realist meint
Wie hoch ist denn der Ausschuss bei der Null- bzw Vorserie? Die Serienfertigung soll ja erst im November starten.
„Vom kommenden November an, so kündigt es Blome vor Journalisten an, soll ein serienreifes Produkt aus dem neuen Werk kommen – die neue „Einheitszelle“, die der Konzern in möglichst viele Fahrzeuge seiner Marken einbauen will. Erst geht es nur um Batteriezellen für die Zulassungsverfahren. Vom nächsten Jahr an sollen sie dann auch in Kundenfahrzeugen ankommen, etwa in der neuen elektrischen Kleinwagenfamilie um das VW-Modell ID.Polo, das gerade auf der IAA in München seinen großen Auftritt hat. „