Stellantis will Abwrackbonus und Sonderregeln für Kleinstwagen

Vor dem Strategiedialog der EU mit der Autoindustrie hat Stellantis zwei Vorschläge zur Reduktion der CO2-Emissionen vorgestellt. Das Unternehmen zielt dabei auf Alternativen zur ausschließlichen Förderung batterieelektrischer Fahrzeuge. Stellantis-Europachef Jean-Philippe Imparato präsentierte die Ideen auf der IAA.

Der erste Vorschlag beinhaltet ein CO2-Gutschriften-Modell. Käufer, die ein über zehn Jahre altes Fahrzeug verschrotten und durch ein neues oder maximal drei Jahre altes Gebrauchtfahrzeug ersetzen, sollen den Herstellern ein CO2-Guthaben von 70 Gramm pro Kilometer einbringen. Laut Imparato könnten Hersteller so ihre Klimaziele einhalten, „ohne Strafen zu riskieren oder auf staatliche Subventionen angewiesen zu sein“.

Als zweite Maßnahme schlägt Stellantis eine neue Fahrzeugklasse vor: Modelle unter 3,5 Metern Länge mit reduzierten Sicherheitsstandards, die unter 15.000 Euro kosten sollen. Imparato sieht hier eine Marktlücke, denn während 2018 in Europa noch 49 Modelle dieser Art existierten, sei das Segment heute nahezu verschwunden.

Beide Vorschläge wurden beim europäischen Herstellerverband ACEA eingereicht, wo sie laut der Automobilwoche auf geteilte Reaktionen stießen. Auch andere Hersteller, darunter Renault unter Ex-Chef Luca de Meo, fordern eine Kleinstwagen-Kategorie nach Vorbild der japanischen Kei-Cars. Imparato geht allerdings einen Schritt weiter: Er schlägt vor, in der neuen Fahrzeugklasse nicht nur Elektroautos, sondern auch Verbrenner zuzulassen.

Der europäische Fahrzeugbestand wird zunehmend älter. Das Durchschnittsalter der Pkw liegt bereits bei zwölf Jahren, rund 150 Millionen Fahrzeuge sind älter als zehn Jahre. Selbst bei einem E-Auto-Anteil von 30 Prozent würden pro Jahr nur etwa 4,5 Millionen Fahrzeuge neu auf Europas Straßen kommen – bei einem Gesamtbestand von 250 Millionen ist das wenig.

Imparato sagt, nur eine Kombination aus Flottenerneuerung und erschwinglichen Kleinstwagen könne die CO2-Ziele erreichbar machen. Die Nachfrage in diesem Segment schrumpfte 2024 um 22 Prozent auf 545.500 Fahrzeuge.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte im Europaparlament eine Initiative für kleine, erschwingliche Fahrzeuge an. „Millionen Menschen in Europa wollen bezahlbare europäische Autos kaufen“, sagte sie. Von der Leyen setzt dabei klar auf Elektroautos. Die EU plant, 1,8 Milliarden Euro in die europäische Batterieproduktion zu investieren. Gleichzeitig erklärte von der Leyen, die EU werde ihre Klimaziele für Fahrzeuge überprüfen, wobei der Grundsatz der Technologieoffenheit gewahrt bleiben solle.